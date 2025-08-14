Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι

Η πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά

Τελευταία Νέα
14.08.25 , 00:02 Καιρός: Πότε εξασθενούν οι άνεμοι
13.08.25 , 23:55 Πύρινος εφιάλτης στην Πρέβεζα - Kατεπείγουσα έρευνα για εμπρησμούς
13.08.25 , 23:37 Αποδυναμωμένη η Σαχτάρ απέναντι στον Παναθηναϊκό
13.08.25 , 23:29 Η Μπέττυ Μαγγίρα ποζάρει με μαγιό στην Πάτμο και… κόβει την ανάσα!
13.08.25 , 23:02 Απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για όσους επλήγησαν από τις φωτιές
13.08.25 , 22:41 Χωρίς Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική απέναντι στο Μαυροβούνιο
13.08.25 , 22:41 Τραμπ: Πιθανή μια συνάντηση με Πούτιν - Ζελένσκι αν πάει καλά η Αλάσκα
13.08.25 , 22:33 Χρύσα Μιχαλοπούλου: Σε ρόλο φωτογράφου ο μικρός Κίμωνας
13.08.25 , 22:07 Ανεξέλεγκτη η φωτιά στη Χίο - Στον οικισμό Κηπουριές η φωτιά
13.08.25 , 22:00 Ο Άκης Πετρετζίκης διώχνει υποψήφιο γαμπρό: «Μα μπροστά στα μάτια μου;»
13.08.25 , 21:28 Απόκοσμες εικόνες στις φωτιές στην Αχαϊα: Φλόγες «κυκλώνουν» γέφυρα
13.08.25 , 21:02 Ελίνα Παπίλα: «Έπαθα χημικό έγκαυμα στα νύχια»
13.08.25 , 20:58 Σεισμός 4,7 Ρίχτερ στη Νίσυρο
13.08.25 , 20:12 Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη
13.08.25 , 20:06 Συγκλονίζει η Μάγδα Τσέγκου: Η φωτιά έφτασε στο χωριό της στην Πρέβεζα
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Eurokinissi
Δείτε την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά / Δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε πύρινο κλοιό βρίσκεται η χώρα με την αγωνία να φθάσει στο κατακόρυφο και το ερώτημα να είναι ένα: πότε θα εξασθενήσουν επιτέλους οι άνεμοι, δίνοντας «ανάσα» στις πυροσβεστικές δυνάμεις που δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες.

Πύρινη κόλαση στην Πάτρα: Μάχη να μην μπει η φωτιά στην πόλη

Ο Θοδωρής Κολυδάς, έδωσε την πρόγνωσή του για το πότε θα εξασθενήσουν τα μποφόρ.

Με ανάρτησή του ο έμπειρος μετεωρολόγος ανέφερε πως οι άνεμοι θα παρουσιάσουν σταδιακή εξασθένηση την Πέμπτη, ωστόσο αυτό θα είναι πρόσκαιρο καθώς θα υπάρξει επιδείνωση ξανά την Παρασκευή με ένταση 7 και 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα βόρεια.
Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-08-2025 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-08-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια.
Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 7 πιθανώς τοπικά στο Αιγαίο έως 8 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΙΑ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΛΥΔΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top