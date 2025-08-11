Καιρός: 40άρια και θυελλώδεις άνεμοι τη Δευτέρα - Σε ποιες περιοχές

Η πρόγνωση του καιρού για τη Δευτέρα 11/8 από την ΕΜΥ - Βίντεο Star

Συνεχίζονται και τις επόμενες ώρες οι ισχυροί άνεμοι, με τη θερμοκρασία να «σκαρφαλώνει» στους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της χώρας. Πού είναι υψηλός ο κίνδυνος για την εκδήλωση πυρκαγιών.

Για σήμερα, Δευτέρα 11 Αυγούστου, προβλέπεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις στις Κυκλάδες, στα Δωδεκάνησα και στα βόρεια και ορεινά τμήματα της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από:

23 έως 38 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 34 βαθμούς)

25 έως 35 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα (στη Θεσσαλία έως τους 38 βαθμούς)

23 έως 41 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα

24 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και στην Κρήτη

25 έως 40 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου

21 έως 37 βαθμούς στα Δωδεκάνησα

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτριοι 4-5 μποφόρ και στο Κεντρικό και Νότιο Αιγαίο ισχυροί 6 μποφόρ και τοπικά έως το μεσημέρι σχεδόν θυελλώδεις 7 μποφόρ (ριπές ανέμων έως τα 80-90 km/h), ενώ στο Ιόνιο από ανατολικές διευθύνσεις ασθενείς και στο Νότιο Ιόνιο μέτριοι 4-5 μποφόρ και από το μεσημέρι στο Βόρειο και Κεντρικό Ιόνιο από βορειοδυτικές διευθύνσεις πρόσκαιρα σχεδόν μέτριοι 4 μποφόρ.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 και τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 38 και στα ηπειρωτικά 39 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και έως τις μεσημβρινές ώρες τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά έως τις μεσημβρινές ώρες 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο χάρτης επικινδυνότητας πυρκαγιών για τη Δευτέρα 11/8

Η Πολιτική Προστασία εξέδωσε τον χάρτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση πυρκαγιών τη Δευτέρα 11/8.

Όπως φαίνεται στον χάρτη, ο Έβρος, η Στερεά Ελλάδα, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, η Εύβοια και πολλές περιοχές της Πελοποννήσου βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο.