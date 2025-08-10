Φωτιά τώρα στην Τήνο - Επιχειρούν και δύο ελικόπτερα

Το ERTNEWS στο σημείο που ξεκίνησε η πυρκαγιά στην Κερατέα

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής 10 Αυγούστου, στην περιοχή Λυχναφτιά στην Τήνο. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Όπως αναφέρει το tinostoday.gr, το οποίο έφερε στη δημοσιότητα και τις παρακάτω φωτογραφίες από τη φωτιά στο νησί, έχει σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε Πόρτο, Άγιο Σώστη, Αγία Βαρβάρα καθώς και σε χωριά του νησιού.

Φωτογραφίες tinostoday.gr

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες των πυροσβεστών.

Φωτιά Κερατέα: Κάηκαν 15.808 στρέμματα - Από καλώδιο ξεκίνησε η πυρκαγιά

Ένα ακόμα καλοκαίρι, η Ελλάδα βιώνει την καταστροφή από τις πυρκαγιές. Η μεγάλη φωτιά στην Κερατέα κατέστρεψε 15.808 στρέμματα δάσους και αγροτικής γης, με τις αρχές να επιβεβαιώνουν πως η φωτιά ξεκίνησε από βλάβη σε καλώδιο.

Η χώρα καίγεται ξανά, παρά τις προσπάθειες των πυροσβεστών και τα διαθέσιμα μέσα. Οι καταστροφές σε φυσικό περιβάλλον και περιουσίες είναι ανυπολόγιστες, ενώ η κλιματική αλλαγή και η ελλιπής πρόληψη δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση.

Καμένη κατοικία από τη φωτιά στην Κερατέα/ Eurokinissi Γιάννης Παναγόπουλος

Η ανάγκη για συνολική στρατηγική και έγκαιρα μέτρα αντιμετώπισης γίνεται πιο επιτακτική από ποτέ, καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να πληρώνει βαρύ τίμημα κάθε καλοκαίρι.