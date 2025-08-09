Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»

Δείτε χάρτες με τις περιοχές που θα βρεθούν στον μεγαλύτερο κίνδυνο

Τελευταία Νέα
09.08.25 , 23:33 Νέστορας MasterChef: Κολοκυθάκια αυγολέμονο!
09.08.25 , 23:26 Γέμισαν μωβ μέδουσες οι παραλίες της Εύβοιας
09.08.25 , 22:43 Ελλάδα – Σερβία 66-76: Χωρίς Γιάννη και με κορυφαίο Μήτογλου
09.08.25 , 22:39 Απόψε η αυγουστιάτικη πανσέληνος – Ανοικτοί 114 αρχαιολογικοί χώροι
09.08.25 , 22:20 Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»
09.08.25 , 21:23 «Μπαμ» εν πλω: Η στιγμή πανικού στο Route 360 και η μάχη για το κατάρτι
09.08.25 , 21:20 Συλλήψεις υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά στην Κερατέα
09.08.25 , 20:51 Route 360: Ο Κώστας ξυρίζεται για τη βόλτα στο Los Roques
09.08.25 , 20:43 Περιορίστηκε η μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι Αρχαίας Ολυμπίας
09.08.25 , 20:34 Επικίνδυνο 48ωρο για φωτιά - Ποιες περιοχές βρίσκονται στο «κόκκινο»
09.08.25 , 20:24 Route 360: Ψάχνοντας στον βυθό το άγαλμα της Παναγίας!
09.08.25 , 20:12 Route 360: Το πλήρωμα επισκέπτεται το καταφύγιο με τις χελώνες!
09.08.25 , 20:11 Πεντέλη: Συνελήφθη άνδρας για εργασίες με τροχό κοντά στο δάσος
09.08.25 , 19:46 Route 360: Η Βάσω επισκέπτεται την πατρίδα της πάρα τον κίνδυνο!
09.08.25 , 18:12 Φωτιά στην Πρέβεζα: Απομακρύνονται ηλικιωμένοι - Κάηκαν σπίτια
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Βίντεο από το κεντρικό δελτίο του Star 9/8
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τουλάχιστον άλλα τέσσερα 24ωρα, μέχρι την προσεχή Τετάρτη (13 Αυγούστου) θα συνεχίσει να είναι πολύ υψηλός έως και ακραίος ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας FLAME.

Επικίνδυνο 48ωρο Για Φωτιά - Οι «Κόκκινες» Περιοχές

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο καιρός τύπου Hot–Dry–Windy θα συνεχιστεί και το τετραήμερο Κυριακή-Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη.

Όπως εξηγείται, οι συνθήκες θα είναι δύσκολες καθώς από τη μια θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5–6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά ενώ από την άλλη θα υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας με αποτέλεσμα την αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων.

Όπως εκτιμά η ομάδα FLAME θα υπάρχει υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Ο χάρτης επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικών συνθηκών για την Κυριακή

φωτια κινδυνος

Ο χάρτης επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικών συνθηκών για τη Δευτέρα

Ο χάρτης επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικών συνθηκών για τη Δευτέρα
Η ανάρτηση της ομάδας FLAME

Διατήρηση πυρομετεωρολογικού κινδύνου – Συνθήκες Hot–Dry–Windy
🚨 Διατήρηση πολύ υψηλού έως και ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου λόγω σταδιακής επικράτησης καιρού τύπου Hot–Dry–Windy από την Κυριακή 10 έως την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.
💨 Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.
🏜️ Άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας.
🌾 Αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).
‼️ Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HOT DRY WINDY
 |
ΠΥΡΚΑΓΙΑ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top