Μέχρι την Τετάρτη ο πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς λόγω του «Hot-Dry-Windy»

Για τουλάχιστον άλλα τέσσερα 24ωρα, μέχρι την προσεχή Τετάρτη (13 Αυγούστου) θα συνεχίσει να είναι πολύ υψηλός έως και ακραίος ο πυρομετεωρολογικός κίνδυνος σύμφωνα με ανάλυση της ομάδας FLAME.

Σύμφωνα με την ανάλυση, ο καιρός τύπου Hot–Dry–Windy θα συνεχιστεί και το τετραήμερο Κυριακή-Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη.

Όπως εξηγείται, οι συνθήκες θα είναι δύσκολες καθώς από τη μια θα επικρατούν βόρειοι άνεμοι εντάσεως 5–6 μποφόρ και τοπικά 7 μποφόρ πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά ενώ από την άλλη θα υπάρχει άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας με αποτέλεσμα την αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων.

Όπως εκτιμά η ομάδα FLAME θα υπάρχει υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.

Ο χάρτης επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικών συνθηκών για την Κυριακή





Ο χάρτης επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικών συνθηκών για τη Δευτέρα



Η ανάρτηση της ομάδας FLAME

Διατήρηση πυρομετεωρολογικού κινδύνου – Συνθήκες Hot–Dry–Windy

🚨 Διατήρηση πολύ υψηλού έως και ακραίου πυρομετεωρολογικού κινδύνου λόγω σταδιακής επικράτησης καιρού τύπου Hot–Dry–Windy από την Κυριακή 10 έως την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025.

💨 Μέτριοι/ισχυροί βόρειοι άνεμοι (5–6 μποφόρ, τοπικά 7 μποφόρ) πάνω από το Αιγαίο και τα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά.

🏜️ Άνοδος της θερμοκρασίας και σταδιακή επικράτηση συνθηκών ατμοσφαιρικής ξηρασίας.

🌾 Αύξηση της ευφλεκτότητας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων (περιεχόμενη υγρασία < 10%).

‼️ Υψηλή δυσκολία ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στο σύνολο σχεδόν της ηπειρωτικής χώρας και πολύ υψηλή έως ακραία δυσκολία ελέγχου σε μεγάλο τμήμα της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας.



