Λιμάνια: Kανονικά σήμερα τα δρομολόγια των πλοίων μετά το απαγορευτικό

Κανονικά πραγματοποιούνται σήμερα τα προγραμματισμένα δρομολόγια των πλοίων από τα λιμάνια της Αττικής, μετά το χθεσινό απαγορευτικό απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων, το οποίο προκάλεσε μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες.

Ωστόσο, χιλιάδες ήταν οι εκδρομείς που κατάφεραν να αναχωρήσουν, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα για τους προορισμούς τους.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες

πραματοποιήθηκαν 16 δρομολόγια με 18.719 επιβάτες για τον Αργοσαρωνικό πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες

πραγματοποιήθηκαν 51 δρομολόγια με 9.440 επιβάτες από το Λαύριο πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες

πραγματοποιήθηκαν 9 δρομολόγια με 2.616 επιβάτες και από τη Ραφήνα αναχώρησαν 4 πλοία με 1.079 επιβάτες

Απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, χθες 8/8/25/ ΙΝΤΙΜΕ ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΗΣ

«Μέχρι το βράδυ είχαν αναχωρήσει όλα τα δρομολόγια που ήταν προγραμματισμένα στις 06:00- 07:00 και μέχρι τις 12:00 το μεσημέρι. Είχαμε κάποια δρομολόγια, τα οποία είτε δεν ταξίδεψαν καθόλου, αυτά ήταν λίγα, είτε δε σταμάτησαν σε συγκεκριμένα λιμάνια. Στην ουσία δηλαδή δεν υπήρχε μια γενική άρση του απαγορευτικού απόπλου, υπήρχε μια σταδιακή άρση για συγκεκριμένα δρομολόγια», σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

«Υπήρχαν μάλιστα και πλοία τα οποία αναχωρούσαν για συγκεκριμένους προορισμούς με συγκεκριμένες στάσεις τις οποίες δεν έκαναν, δηλαδή δε σταμάτησαν σε κάποια λιμάνια ανάλογα με τον καιρό».

Μεγάλη ταλαιπωρία για τους επιβάτες- Κάποιοι περίμεναν 12 ώρες στο λιμάνι

Το απαγορευτικό απόπλου έφερε μεγάλη ταλαιπωρία στους επιβάτες που ταξίδευαν χθες για τα νησιά. Κάποιοι, φορτωμένοι με αποσκευές και αυτοκίνητα, περίμεναν περισσότερο από 12 ώρες για να ταξιδέψουν. Όπως κατήγγειλαν οι ίδιοι, δεν είχαν καμία επίσημη ενημέρωση ούτε από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες με κάποιο SMS ή με κάποιο email ούτε από το κεντρικό λιμεναρχείο.

Κάποιοι είδαν τα εισιτήρια τους να χάνονται, καθώς τα δρομολόγια τους ακυρώθηκαν εντελώς. Γι' αυτές τις περιπτώσεις υπήρξε κάποια ενημέρωση από τις εταιρείες ότι μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματά τους, είτε να κάνουν κάποιο ανοιχτό εισιτήριο για κάποια άλλη ημερομηνία.

Απαγορευτικό απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά, χθες 8/8/25/ ΙΝΤΙΜΕ ΗΛΙΑΣ ΦΟΥΝΤΗΣ

Σημειώνεται ωστόσο, ότι βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, με τους αδειούχους του Αυγούστου να έχουν προγραμματίσει εδώ και καιρό τις διακοπές τους. Κάποιοι είχαν κλείσει τη διαμονή τους στα νησιιά και κάποιοι άλλοι ταξίδεψαν από επαρχιακές πόλεις μέχρι τα λιμάνια. Ανάμεσά τους κι αρκετοί ξένοι τουρίστες, οι οποίοι χρειάστηκε να διανυκτερεύσουν σε ξενοδοχεία της Αθήνας.

Οι καιρικές συνθήκες σήμερα αλλά και τις επόμενες ημέρες θα είναι αρκετά καλές, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συνεπώς οι τελευταίοι ταξιδιώτες του Αυγούστου, ενόψει Δεκαπενταύγουστου δε θα αντιμετωπίσουν προβλήματα στις μετακινήσεις τους.