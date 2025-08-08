Απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των ανέμων

Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες

Δεμένα θα μείνουν τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου μέχρι τουλάχιστον τις 13:00 το μεσημέρι, καθώς σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε όλη τη χώρα και σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται να φτάσουν ακόμα και τα 9 μποφόρ. 

Καιρός: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο;

Στο λιμάνι του Πειραιά από νωρίς το πρωί σχηματίστηκαν ουρές από εκδρομείς που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν για τις Κυκλάδες και τα νησιά του Αιγαίου, όμως φαίνεται ότι η αναχώρησή τους θα καθυστερήσει πολύ. 

Δεμένα είναι τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου λόγω του απαγορευτικού απόπλου - Eurokinissi

Τα μοναδικά δρομολόγια που εκτελούνται είναι αυτά για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, οπότε όσοι είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους για εκεί είναι τυχεροί. 

Μποτιλιάρισμα παρατηρείται και στα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου από ταξιδιώτες που δε γνώριζαν για το απαγορευτικό. 

Κίνηση παρατηρείται γύρω από τα λιμάνια της Αττικής, καθώς πολλοί επιβάτες δε γνώριζαν για το απαγορευτικό απόπλου - Eurokinissi

Στο λιμάνι της Ραφήνας αποφασίστηκε απαγορευτικό απόπλου για τις Κυκλάδες. Τα δρομολόγια για Μαρμάρι αναχωρούν κανονικά.

Στο λιμάνι του Λαυρίου υπάρχει απαγορευτικό για Κύθνο αλλά και για την πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα.

Εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες τα δρομολόγια των πλοίων θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Highspeed 3: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:45), για Σύρο 15:40-15:55, Μύκονο 16:30-16:45, Πάρο 17:40-17:55, Ίο 19:05-19:20, Σαντορίνη 20:00-20:15. Άφιξη στο Ηράκλειο 22:25 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
  • Highspeed 4: Αναχώρηση από Ηράκλειο 13:00 (αντί 07:30) για Σαντορίνη 15:15-15:45, Ίο 16:25-16:40, Νάξο 17:35-17:55, Μύκονο 18:35-19:05. Άφιξη στον Πειραιά 22:10.
  • HELLENIC HIGHSPEED: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 08:30), Πάρο 16:30-16:45, Νάξο 17:25-17:40, Κουφονήσι 18:30-18:45, Κατάπολα 19:20-19:50, Νάξο 21:10-21:25, Πάρο 22:05-22:35. Άφιξη στον Πειραιά 02:05. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επιβατικό κοινό για τα ανωτέρω.
  • BLUE STAR DELOS: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:25), για Πάρο 17:10-17:30, Νάξο 18:20-18:35, Θήρα 20:35- 20:55, Ίο 21:45-21:55, Νάξο 23:00-23:20, Πάρο 00:10-00:30. Άφιξη στον Πειραιά 04:30 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
  • BLUE STAR PAROS: Αναχώρηση από Πειραιά 13:00 (αντί 07:30), για Σύρο 17:00-17:30, Τήνο 18:05-18:20, Μύκονο 18:55-19:15, Τήνο 19:50-20:05, Σύρο 20:40-21:00. Άφιξη στον Πειραιά 01:00 και εν συνεχεία όπως εγκεκριμένα.
  • BLUE STAR NAXOS: Τα δρομολόγια του πλοίου, από σήμερα Παρασκευή 08/08/25 (αναχώρηση από Πειραιά), έως και την Δευτέρα 11/08 (άφιξη στον Πειραιά), όπως ενημερώνει το ταξιδιωτικό πρακτορείο Ζas Travel, στη Νάξο έχουν ως εξής:
  • Σάββατο 09/08
  1. Αστυπάλαια 00:30 ➜ Αιγιάλη 02:10–02:30 ➜ Δονούσα 03:10–03:25 ➜ Νάξος 04:35–04:55 ➜ Πάρος 05:45–06:00 ➜ Πειραιάς 10:30
  2. Κυριακή 10/08
  3. Πειραιάς 12:00 ➜ Πάρος 16:30–16:45 ➜ Νάξος 17:30–17:45 ➜ Ηρακλειά 18:00–18:10 ➜ Σχοινούσα 18:20–18:35 ➜ Κουφονήσι 19:05–19:20 ➜ Κατάπολα (Αμοργός) 20:00–20:30 ➜ Κουφονήσι 21:10–21:25 ➜ Σχοινούσα 21:55–22:05 ➜ Ηρακλειά 22:15–22:25 ➜ Άφιξη: Νάξος 23:25–23:40
  • Δευτέρα 11/08
  1. Νάξος 00:45 ➜ Πάρος 01:30–01:45 ➜ Πειραιάς 05:15

AERO 2 HIGHSPEED: Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπεται για σήμερα Παρασκευή 08/08/2025, η προσέγγιση του πλοίου στο λιμάνι της Ερμιόνης κρίνεται επισφαλής, για το λόγο αυτό τόσο στο δρομολόγιο αναχώρησης από Πειραιά, όσο και στο δρομολόγιο επιστροφής από Σπέτσες, δε θα πραγματοποιηθεί η προσέγγιση στην Ερμιόνη και το δρομολόγιο θα τροποποιηθεί ως ακολούθως: 

  • Αναχώρηση από Πειραιά αναχώρηση στις 13:45 για Σπέτσες 15:40-16:00, άφιξη Πειραιά 17:55.

ΑΡΙΑΔΝΗ

Λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, τροποποιείται το δρομολόγιο του πλοίου ΑΡΙΑΔΝΗ από Μυτιλήνη προς Χίο και Πειραιά και διαμορφώνεται ως ακολούθως:

  • Αναχώρηση από Μυτιλήνη στις 21:00 (αντί 19:00) για Χίο 23:59-01:00, άφιξη στον Πειραιά στις 08:30 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει για σήμερα την αναχώρησή τους καλούνται να τηλεφωνήσουν στα κατά τόπους λιμεναρχεία ή στις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να ενημερωθούν για το αν και πότε θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια.

