Καιρός: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο;

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από το πρωί στην Αττική και σε όλη τη χώρα. 

Σήμερα το πρωί συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, υπό τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, Νίκο Παπαευσταθίου με θέμα τους θυελλώδεις ανέμους, που αναμένεται να φτάσουν και τα 9 μποφόρ. 

Kαιρός: Βοριάδες έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο- Η πρόγνωση για το Σαββατοκύριακο

Συναγερμός έχει σημάνει εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη χώρα - Eurokinissi

Συναγερμός έχει σημάνει εξαιτίας των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στη χώρα - Eurokinissi

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, προβλέπονται βόρειοι άνεμοι έντασης 8 μποφόρ, με ριπές έως 9, στα ανατολικά ηπειρωτικά, το κεντρικό και νότιο Αιγαίο, καθώς και την Κρήτη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές των ανέμων τις μεσημεριανές ώρες σήμερα στην Ανατολική Στερεά θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ στη Νότια Εύβοια, στις Κυκλάδες και στη Νότια Κρήτη τοπικά θα φτάσουν τα 9 μποφόρ.

Οι ριπές των ανέμων αναμένεται τοπικά να φτάσουν τα 9 μποφόρ - Eurokinissi

Οι ριπές των ανέμων αναμένεται τοπικά να φτάσουν τα 9 μποφόρ - Eurokinissi

Αύριο, Παρασκευή, θα είναι η πιο δύσκολη ημέρα με αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς καθώς και προβλήματα στη ναυσιπλοΐα. Αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση των βορείων ανέμων, με τις ριπές τους σε ανατολική Στερεά, Νότια Εύβοια, Κυκλάδες και τοπικά στη Νότια Κρήτη να φτάνουν τα 10 μποφόρ.

Το Σάββατο η ένταση των ανέμων θα φτάνει τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ την Κυριακή τοπικά τα 7. 

Η θερμοκρασία στη δυτική Ελλάδα θα σημειώσει βαθμιαία άνοδο και το Σαββατοκύριακο θα φτάσει τους 38 με 39, και τοπικά τους 40 βαθμούς. Στα ανατολικά, λόγω του μελτεμιού, η θερμοκρασία δε θα ξεπεράσει τους 35 με 37 βαθμούς.

Κλειστός σήμερα ο Εθνικός Κήπος λόγω των θυελλωδών ανέμων - Eurokinissi

Κλειστός σήμερα ο Εθνικός Κήπος λόγω των θυελλωδών ανέμων - Eurokinissi

Λόγω των θυελλωδών ανέμων κλειστός είναι σήμερα ο Εθνικός Κήπος. Η απόφαση για την άρση της απαγόρευσης κυκλοφορίας εντός του Εθνικού Κήπου θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση.

Καιρός: Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς

Λόγω της ενίσχυσης των ανέμων, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες θα επιδεινωθούν σημαντικά στα ανατολικά τμήματα, με κύρια χαρακτηριστικά:

  • Πολύ υψηλό δυναμικό για καθοδηγούμενες από τον άνεμο δασικές πυρκαγιές με δυνητικά υψηλά θερμικά φορτία στα ανατολικά και νότια.
  • Σημαντική αύξηση της δυσκολίας ελέγχου σε περίπτωση έναρξης πυρκαγιών στα ανατολικά και νότια, κυρίως σε περιοχές όπου δεν σημειώθηκαν βροχές τις τελευταίες ημέρες.

Καιρός: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Ποιες περιοχές είναι στο κόκκινο;

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται σε:

  • Αττική
  • Πελοπόννησο
  • Στερεά Ελλάδα
  • Κρήτη
  • Βόρειο Αιγαίο
  • Κυκλάδες

 
Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

  • Περιφέρεια Αττικής
  • Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)
  • Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  • Περιφέρεια Κρήτης
  • Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Χίου, ΠΕ Σάμου, ΠΕ Ικαρίας)
  • Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η ΓΓΠΠ συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.

