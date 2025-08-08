Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου - Ποια δρομολόγια γίνονται κανονικά

Άσχημα τα νέα για όσους είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν σήμερα από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, καθώς παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου, με εξαίρεση τις γραμμές του Αργοσαρωνικού.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, επισημαίνοντας ότι ισχυρές ριπές αναμένονται σε Κυκλάδες, Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Νότιο Ευβοϊκό, Βορειοανατολικό Αιγαίο, Δυτικό Κρητικό Πέλαγος.

Όπως είπε ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ Β. Γιαννόπουλος, σύμφωνα με τον νέο δελτίο θυελλωδών ανέμων, οι ισχυρές ριπές στις συγκεκριμένες περιοχές θα διατηρηθούν έως τη 01:00 τα ξημερώματα.

Σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά - Eurokinissi

Ωστόσο, εξήγησε πως αυτές οι συνθήκες δεν επικρατούν σε όλες τις περιοχές. Δεν πρόκειται δηλαδή για ένα γενικό απαγορευτικό. Έτσι οι εταιρείες εξετάζουν κάθε περιορισμό χωριστά και σταθμίζοντας τις καιρικές συνθήκες αποφασίζουν για τον απόπλου.

Από τα 15 δρομολογία που είχαν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν το πρωί, μόνο τα επτά δεν πραγματοποιήθηκαν. Κάποια πλοία αναχώρησαν κανονικά προς Παροναξία και για Κρήτη, παρακάμπτοντας το απαγορευτικό.

Σύμφωνα με νεότερο δελτίο θυελλωδών ανέμων της ΕΜΥ οι άνεμοι δεν αναμένεται να κοπάσουν πριν τη 01:00 τα ξημερώματα - Erokinissi

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες το δρομολόγιο του Blue Star Delos θα αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρο και Νάξο, αλλά όχι για Σαντορίνη, ενώ το δρομολόγιο του Blue Star 2 που είχε προγραμματιστεί να φύγει στις 18:00 για Δωδεκάνησα θα φύγει τελικά στη 01:00 τα ξημερώματα.

Παράλληλα, άλλες εταιρείες τροποποιούν δρομολόγια, για να εξυπηρετήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους επιβάτες.

Όπως και να έχει οι ταξιδιώτες θα πρέπει να επικοινωνούν με τα κατά τόπους Λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για να μάθουν αν τα δρομολόγια που τους ενδιαφέρουν θα γίνουν ή όχι.

Κάποια δρομολόγια εκτελούνται από το λιμάνι του Πειραιά παρά το απαγορευτικό απόπλου - Eurokinissi

Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (08/08), χιλιάδες αδειούχοι έφτασαν στον Πειραιά, και βρέθηκαν προ δυσάρεστης έκπληξης, αφού τα δρομολόγια είχαν ανασταλεί τελευταία στιγμή.

Το απαγορευτικό ισχύει και για:

Το λιμάνι της Ραφήνας (δρομολόγια προς Κυκλάδες).

Το λιμάνι του Λαυρίου (δρομολόγια προς Κύθνο).

Την πορθμειακή γραμμή Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα.