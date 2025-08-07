Φωτιά σε σπίτι στη Δραπετσώνα – Απομακρύνθηκαν κάτοικοι

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε μονοκατοικία στη Δραπετσώνα

Σύμφωνα με πληροφορίες η ατμόσφαιρα από τους καπνούς ήταν αποπνικτική και απομακρύνθηκαν δύο άτομα που έμεναν στο διπλανό σπίτι γιατί παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα. 

Στο σημείο έσπευσαν δέκα πυροσβέστες με τρία οχήματα και προχώρησαν σε προληπτική εκκένωση της περιοχής, λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας. 

Η φωτιά ελέγχθηκε γρήγορα και δεν επεκτάθηκε σε διπλανά σπίτια.

 

