Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν

Νέα μοντέλα και ισχυρή ζήτηση δίνουν περαιτέρω ώθηση

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.04.26 , 10:12 Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
17.04.26 , 10:00 Τραμπ προς Χεζμπολάχ: «Συμπεριφερθείτε καλά» - Eκρήξεις στη Βηρυτό
17.04.26 , 09:46 Μυλωνάκης: Συγκρατημένη αισιοδοξία για την υγεία του - Σταθερή η κατάσταση
17.04.26 , 09:45 Η απάντηση της Ιωαννίδου στον Παπάζογλου: «Είναι άχαρος χορευτής»
17.04.26 , 09:35 «Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
17.04.26 , 09:09 Πικροδάφνη: Οι κίνδυνοι δηλητηρίασης για τα παιδιά - Τι συστήνει ο ΕΟΔΥ
17.04.26 , 09:07 Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν
17.04.26 , 09:03 Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
17.04.26 , 08:37 Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
17.04.26 , 08:31 Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί που πρέπει να ναι.Σύντομα να έχουμε καλά νέα»
17.04.26 , 07:49 Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»
17.04.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 17 Aπριλίου
17.04.26 , 00:50 MasterChef: Ηχηρή αποχώρηση από τον διαγωνισμό - «Κλείδωσε» η τελική 15άδα
17.04.26 , 00:10 MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
16.04.26 , 23:45 Κριτές MasterChef: «Γιώργο, έχεις κάνει παιδικά λάθη! Δεν το περίμενα!»
MasterChef 2026: Αυτά είναι τα δύο καλύτερα πιάτα της δοκιμασίας!
«Είχα μείνει έγκυος και απέβαλλα – Από άμυνα δεν ήθελα να κάνω ξανά παιδί»
Μαρίνα Σταυράκη: Τρελά ερωτευμένη - Ποιος είναι ο Τούρκος σύντροφός της
Voucher 750 ευρώ: Η «δεύτερη ευκαιρία» για χιλιάδες εργαζόμενους
Μαρία Αντωνά: Πέρασα πάρα πολύ ωραία το Πάσχα στην Τήνο - Πιστεύω πολύ
Κοκκίνου για Βίσση: «Δε θα σχολιάσω τίποτα που δε με αφορά»
Ετεοκλής Παύλου: «Τις τελευταίες ημέρες διανύω μεγάλη ευτυχία και χαρά»
Θρίλερ με νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - Έπεσε από airbnb
Πολίτη για Βίσση: «Έχει ο καιρός γυρίσματα, που λέει κι άλλη τραγουδίστρια»
Αργοστόλι: «Την παρενοχλούσαν, δεν ενέδιδε και εφάρμοσαν σχέδιο»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Όμιλος Volkswagen μπήκε στο 2026 με θετικό πρόσημο στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του χαρτοφυλακίου του, την απήχηση των μαρκών του και τη συνέπεια της στρατηγικής του μέσα σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), οι παραδόσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,7%, φτάνοντας τις 983.800 μονάδες. Στη Δυτική Ευρώπη η άνοδος έφτασε το 4,2%, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 7,6%. Θετική ήταν και η εικόνα στη Γερμανία, όπου οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 4,8%.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του Ομίλου Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση. Ο Όμιλος διατηρεί την πρώτη θέση στην αγορά BEV στην Ευρώπη και συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 12%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των BEV στη Δυτική Ευρώπη ενισχύθηκε από 19% σε 20%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της ηλεκτροκίνησης και την ολοένα μεγαλύτερη απήχησή της στο ευρωπαϊκό κοινό.

Η θετική αυτή πορεία του Ομίλου Volkswagen επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική των παραγγελιών στην Ευρώπη, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από νέα, ελκυστικά μοντέλα σε όλες τις τεχνολογίες κίνησης. Μοντέλα όπως τα Volkswagen T-Roc, Skoda Elroq και Audi Q3 ενισχύουν το ενδιαφέρον της αγοράς και δίνουν νέα ώθηση στη ζήτηση. Παράλληλα, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με νέα προϊόντα και τεχνολογίες δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για θετική συνέχεια στην ευρωπαϊκή αγορά.

Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος Volkswagen συνεχίζει να κερδίζει έδαφος σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα της αυτοκίνησης, όπως είναι σήμερα η Ευρώπη. Με ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών κίνησης, με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης και με ξεκάθαρη πρόοδο στην ηλεκτροκίνηση, ο Όμιλος Volkswagen διαμορφώνει με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και αισιοδοξία το επόμενο κεφάλαιο της αυτοκίνησης στην Ευρώπη.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top