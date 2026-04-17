Όμιλος VW: Οι πωλήσεις που τους κάνουν να χαμογελούν

Ο Όμιλος Volkswagen μπήκε στο 2026 με θετικό πρόσημο στην Ευρώπη, επιβεβαιώνοντας τη δύναμη του χαρτοφυλακίου του, την απήχηση των μαρκών του και τη συνέπεια της στρατηγικής του μέσα σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον.Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), οι παραδόσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,7%, φτάνοντας τις 983.800 μονάδες. Στη Δυτική Ευρώπη η άνοδος έφτασε το 4,2%, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 7,6%. Θετική ήταν και η εικόνα στη Γερμανία, όπου οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 4,8%.



Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του Ομίλου Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση. Ο Όμιλος διατηρεί την πρώτη θέση στην αγορά BEV στην Ευρώπη και συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 12%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των BEV στη Δυτική Ευρώπη ενισχύθηκε από 19% σε 20%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της ηλεκτροκίνησης και την ολοένα μεγαλύτερη απήχησή της στο ευρωπαϊκό κοινό.



Η θετική αυτή πορεία του Ομίλου Volkswagen επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική των παραγγελιών στην Ευρώπη, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από νέα, ελκυστικά μοντέλα σε όλες τις τεχνολογίες κίνησης. Μοντέλα όπως τα Volkswagen T-Roc, Skoda Elroq και Audi Q3 ενισχύουν το ενδιαφέρον της αγοράς και δίνουν νέα ώθηση στη ζήτηση. Παράλληλα, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με νέα προϊόντα και τεχνολογίες δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για θετική συνέχεια στην ευρωπαϊκή αγορά.



Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος Volkswagen συνεχίζει να κερδίζει έδαφος σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα της αυτοκίνησης, όπως είναι σήμερα η Ευρώπη. Με ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών κίνησης, με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης και με ξεκάθαρη πρόοδο στην ηλεκτροκίνηση, ο Όμιλος Volkswagen διαμορφώνει με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και αισιοδοξία το επόμενο κεφάλαιο της αυτοκίνησης στην Ευρώπη.