Ανάβαση Ριτσώνας 2026: Με 118 συμμετοχές

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 118 οδηγών θα διεξαχθεί από το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού η Ανάβαση Ριτσώνας, ο τρίτος γύρος του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων. Ο εμβληματικότερος αγώνας του θεσμού αποτέλεσε και φέτος πόλος έλξης για τους οδηγούς, συγκεντρώνοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, οι οποίες αναμένεται να προσφέρουν πλούσιο θέαμα στους χιλιάδες θεατές που αναμένεται να βρεθούν για άλλη μια χρονιά κατά μήκος της διαδρομής του αγώνα. Στην κατηγορία Formula Saloon, ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Μάριος Ηλιόπουλος, επιστρέφει ορεξάτος στην Ανάβαση Ριτσώνας, με στόχο να καταρρίψει εκ νέου το ρεκόρ διαδρομής και να πετύχει το απόλυτο «3 στα 3» στο φετινό πρωτάθλημα με το “Seajets” Ford Fiesta.

Όσον αφορά το πρόγραμμα της Ανάβασης Ριτσώνας, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 17:30 έως τις 20:30, στο myKTEO Χαλκίδας, καθώς και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς, από τις 08:00 έως τις 09:30.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 10:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης επίσης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές 90 λεπτά πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου και τις δύο ημέρες, δηλαδή στις 09:00.