BMW Group: Νέο ρεζερβουάρ υδρογόνου της BMW iX5 Hydrogen

Η τεχνολογία κυψελών καυσίμου τελευταίας γενιάς Gen3

BMW Group: Νέο ρεζερβουάρ υδρογόνου της BMW iX5 Hydrogen
Το BMW Group υιοθετεί μια νέα καινοτόμο τεχνολογία ρεζερβουάρ υδρογόνου για την BMW iX5 Hydrogen. Η νέα διάταξη και το μέγεθος των ρεζερβουάρ επιτρέπουν μεγαλύτερη αυτονομία, έως και 750 χλμ.. Το νέο σύστημα BMW Hydrogen Flat Storage προσφέρει το επιπλέον πλεονέκτημα της υπέρ αποδοτικής αξιοποίησης του χώρου που καταλαμβάνει στο όχημα και είναι συμβατό με την μπαταρία υψηλής τάσης Gen6, γεγονός που σημαίνει ότι δεν θυσιάζεται καθόλου χώρος στην καμπίνα.

Τα μοντέλα με τεχνολογία κυψελών καυσίμου μπορούν έτσι να κατασκευάζονται στην ίδια γραμμή παραγωγής με εκείνα που υιοθετούν άλλους τύπους συστημάτων μετάδοσης κίνησης. Τα ρεζερβουάρ υδρογόνου υψηλής πίεσης 700 bar επωφελούνται επιπλέον από τη μηχανική προστασία που παρέχει η δομή του οχήματος, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια.

Η τεχνολογία BMW Hydrogen Flat Storage αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συστήματος κίνησης. Συνδυάζεται με το σύστημα κυψελών καυσίμου και μια καινοτόμο μπαταρία υψηλής τάσης, προσφέροντας την οδηγική απόλαυση για την οποία φημίζεται η BMW. Η νέα BMW iX5 Hydrogen επωφελείται επίσης από το νέο λογισμικό ελέγχου συστήματος κίνησης και πλαισίου ‘Heart of Joy’, καθώς και από το BMW Dynamic Performance Control. Επιπλέον, είναι εξοπλισμένη με τεχνολογία κυψελών καυσίμου τελευταίας γενιάς Gen3, που είναι πιο αποδοτική και ισχυρή από οποιαδήποτε προηγούμενη γενιά.

