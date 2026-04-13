BMW Group: Μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο στο Μόναχο

Η τεχνητή νοημοσύνη και τα μοντέλα Neue Klasse

BMW Group: Μεγάλη επένδυση στο εργοστάσιο στο Μόναχο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο εργοστάσιο του BMW Group στο Μόναχο πλησιάζει στο σημαντικότερο ορόσημο της διαδικασίας μετασχηματισμού: τον Αύγουστο θα ξεκινήσει η μαζική παραγωγή της BMW i3, του δεύτερου μοντέλου της σειράς Neue Klasse. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της παγκόσμιας παραγωγής της οικογένειας μοντέλων Neue Klasse.

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό: από το 2027, το εργοστάσιο του Μονάχου θα κατασκευάζει αποκλειστικά ηλεκτρικά οχήματα, επιτυγχάνοντας περαιτέρω αύξηση της αποδοτικότητας. Στην επιτυχία αυτή συμβάλλουν ο προνοητικός σχεδιασμός, η στενή συνεργασία με τις ομάδες εξέλιξης και τους προμηθευτές, καθώς και η σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής στις νέες εγκαταστάσεις.Το εργοστάσιο του Μονάχου επενδύει περίπου 650 εκατομμύρια ευρώ για να μετατραπεί σε μονάδα παραγωγής αποκλειστικά ηλεκτρικών οχημάτων.

Το εργοστάσιο του Μονάχου έχει δημιουργήσει ένα νέο τμήμα αμαξωμάτων για τη σειρά Neue Klasse, το οποίο διαθέτει συστήματα σχεδιασμένα και υλοποιημένα σύμφωνα με το ψηφιακό πρωτότυπο ως αρχικό αντίγραφο. Συνολικά 800 νέα βιομηχανικά ρομπότ αναλαμβάνουν τις συνδέσεις. Η μείωση του αριθμού των διαδικασιών συγκόλλησης σε μόλις πέντε μειώνει την πολυπλοκότητα της παραγωγής. Με ποσοστό αυτοματοποίησης περίπου 98%, τα ρομπότ εκτελούν το μεγαλύτερο μέρος των τυποποιημένων διαδικασιών. Ο αυτοματοποιημένος έλεγχος επιφανειών (ASI) συμβάλλει στη διασφάλιση της ποιότητας.

Στο βαφείο του εργοστασίου του Μονάχου, ψηφιακά και ΑΙ συστήματα ελέγχουν τις κεντρικές διαδικασίες ποιότητας. Η αυτοματοποιημένη επιθεώρηση επιφανειών (ASI) χρησιμοποιεί κάμερες και τεχνητή νοημοσύνη για να ανιχνεύει ακόμη και τις πιο μικρές αποκλίσεις στην επιφάνεια και να τις καταγράφει ψηφιακά.

Ο ηλεκτροκινητήρας Gen6 για την BMW i3 κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του BMW Group στο Steyr της Αυστρίας – μια μονάδα που παράγει συστήματα μετάδοσης κίνησης εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια. Με τον πρώτο ηλεκτροκινητήρα στο χαρτοφυλάκιό του, το εργοστάσιο ενισχύει τον ρόλο του ως πρότυπο τεχνολογικής ευελιξίας. Όλα τα βασικά εξαρτήματα του συστήματος ηλεκτροκίνησης – από τον στάτορα και το ρότορα έως τον μετατροπέα ισχύος και τη μετάδοση – κατασκευάζονται εκεί. Για τον σκοπό αυτό έχουν δημιουργηθεί νέες γραμμές παραγωγής και υπερσύγχρονα περιβάλλοντα καθαρών χώρων.

 

