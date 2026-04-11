LEGO F1 Mercedes-AMG Petronas: Και όμως λειτουργεί

Το αγωνιστικό μονοθέσιο LEGO Mercedes-AMG Petronas F1 είναι κατασκευασμένο από σχεδόν 400.000 LEGO τουβλάκια, ζυγίζει πάνω από 1.500 κιλά και μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα έως 20 χλμ./ώρα. Δημιουργήθηκε στο εργοστάσιο του LEGO Group στο Kladno της Τσεχίας από μια ομάδα 26 σχεδιαστών, μηχανικών και LEGO builders.

Με διαστάσεις σχεδόν ίδιες με ένα πραγματικό μονοθέσιο Formula 1, το μοντέλο ενσωματώνει εντυπωσιακές λεπτομέρειες, όπως αυθεντικά λογότυπα χορηγών, ελαστικά Pirelli και λειτουργικό κινητήρα. Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε από τους George Russell και Andrea Kimi Antonelli κατά τη διάρκεια της επίσημης παρέλασης οδηγών (Drivers’ Parade) στο FORMULA 1 MIAMI GRAND PRIX 2025. Διατηρημένο στην αυθεντική του κατάσταση μετά τον αγώνα, εκτέθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα.