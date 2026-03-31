Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε

Δείτε την ηλεκτρική αυτονομία και την τιμή

31.03.26 , 19:12 Ένα εκατ. ευρώ σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων επιδομάτων ΑμεΑ
31.03.26 , 19:01 Αμπελόκηποι: Βρήκαν στάβλο με κότες και κατσίκες σε ταράτσα κτιρίου!
31.03.26 , 18:43 Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε
31.03.26 , 18:35 MasterChef: «Καλά κάνουν! Εμείς πάμε με τον σταυρό στο χέρι»
31.03.26 , 18:35 ΔΝΤ: Πρόβλημα τα εκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα
31.03.26 , 18:26 Beyonce: Για shopping με τις κόρες της, Blue Ivy και Rumi, στο Παρίσι
31.03.26 , 18:20 Αιφνιδιαστική επίσκεψη Δένδια στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
31.03.26 , 17:46 Το δώρο του Breakfast@Star στην Κατερίνα Καινούργιου
31.03.26 , 17:06 Θεσσαλονίκη: Από ασφυξία ο θάνατος της γυναίκας -Τι έδειξε η ιατροδικαστική
31.03.26 , 17:02 MG3: Τώρα σε τιμή που δεν «παίζεται»
31.03.26 , 16:40 Δημοσκόπηση του Star και της GPO στο Κεντρικό Δελτίο με τη Μάρα Ζαχαρέα
31.03.26 , 16:06 Επικήδειος Γιώργου Νταλάρα: «Μαρινέλλα, για μένα πέθανε η δεύτερη μάνα μου»
31.03.26 , 16:03 MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
31.03.26 , 15:50 Ανατροπή στου Zωγράφου: Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση
31.03.26 , 15:44 Κακοκαιρία Erminio: Ποιες θα είναι οι πιο «επικίνδυνες» ώρες στην Αττική
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Μαρινέλλα: Αυτές είναι οι 5 φορές που έκανε αυτά που δεν τολμούσε κανείς
Κηδεία Μαρινέλλας: Συγκινημένοι οι καλλιτέχνες που πήγαν στο στερνό «αντίο
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

To νέο υβριδικό Kuga 2.5L FHEV βρίσκεται τώρα στις εκθέσεις του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford δίνοντας στους πελάτες την δυνατότητα όχι μόνο να δουν από κοντά και να ανακαλύψουν τα μυστικά του, αλλά ταυτόχρονα να προγραμματίσουν εύκολα και γρήγορα το δικό τους test drive με το επαναφορτιζόμενο SUV της εταιρείας.

Με το Ford Kuga 2.5L FHEV, οι πελάτες δεν χρειάζεται να φορτίζουν οι ίδιοι την μπαταρία - για αυτό φροντίζει το ευφυές Full Hybrid σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν. 

Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga 2.5L FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson. 

Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε

Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Το σύστημα κίνησης ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας και συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Αυτό το σύγχρονο κινητήριο σύνολο εξασφαλίζει στο Kuga FHEV εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση που φτάνει 

Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το νέο Ford Kuga 2.5L FHEV αποκτά τώρα μία ακόμα πιο μοναδική σχέση αξίας, τιμής, ετήσιου κόστους χρήσης και αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, με τιμή 31.494€ το κορυφαίο Full Hybrid SUV της κατηγορίας τοποθετείται στα επίπεδα τιμής της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό για αυτούς που αναζητούν ένα αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Εκτός από τα παραπάνω, η Ford καθιστά ακόμα πιο εύκολη και προσιτή την απόκτησή του είτε μέσω χρηματοδότησης Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9%1 είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, προσφέροντας το Kuga 2.5L FHEV στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα 330€

 

