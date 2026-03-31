Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε

To νέο υβριδικό Kuga 2.5L FHEV βρίσκεται τώρα στις εκθέσεις του δικτύου Επίσημων Εμπόρων Ford δίνοντας στους πελάτες την δυνατότητα όχι μόνο να δουν από κοντά και να ανακαλύψουν τα μυστικά του, αλλά ταυτόχρονα να προγραμματίσουν εύκολα και γρήγορα το δικό τους test drive με το επαναφορτιζόμενο SUV της εταιρείας.

Με το Ford Kuga 2.5L FHEV, οι πελάτες δεν χρειάζεται να φορτίζουν οι ίδιοι την μπαταρία - για αυτό φροντίζει το ευφυές Full Hybrid σύστημα κίνησης μέσω του προηγμένου συστήματος αναγεννητικής πέδησης και της ικανότητας του ηλεκτροκινητήρα να λειτουργεί αντίστροφα ως γεννήτρια κατά την επιβράδυνση. Επίσης, ο ατμοσφαιρικός κινητήρας μπορεί να τροφοδοτεί και αυτός με ενέργεια την μπαταρία υψηλής τάσης, όταν οι συνθήκες το επιβάλουν.

Με δυνατότητα να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για μεγάλο χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα σε αστικό περιβάλλον σε ποσοστό που φτάνει έως και 64%, το Ford Kuga 2.5L FHEV εξοπλίζεται με ένα αυτοφορτιζόμενο υβριδικό σύστημα κίνησης που έχει στον πυρήνα του έναν ατμοσφαιρικό, αλουμινένιο κινητήρα βενζίνης με μεταβλητό χρονισμό, που λειτουργεί στον αποδοτικό κύκλο Atkinson.

Αυτός ο κινητήρας συνεργάζεται με έναν τριφασικό και υδρόψυκτο ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια υδρόψυκτη -επίσης- μπαταρία ιόντων λιθίου που έχει χωρητικότητα 1,1 kWh και βρίσκεται εγκατεστημένη σε ασφαλές σημείο, χαμηλά στο δάπεδο του οχήματος. Το σύστημα κίνησης ελέγχεται μέσω μιας προηγμένης ηλεκτρονικής μονάδας και συνεργάζονται με αυτόματο κιβώτιο CVT για ακόμα καλύτερη αποδοτικότητα καυσίμου και ευκολία οδήγησης σε όλες τις συνθήκες. Αυτό το σύγχρονο κινητήριο σύνολο εξασφαλίζει στο Kuga FHEV εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση που φτάνει

Με νέα, ακόμα πιο ελκυστική τιμή και ευνοϊκότερο φορολογικό πλαίσιο για τους ιδιώτες οδηγούς όσον αφορά την ετήσια αντικειμενική δαπάνη και τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, το νέο Ford Kuga 2.5L FHEV αποκτά τώρα μία ακόμα πιο μοναδική σχέση αξίας, τιμής, ετήσιου κόστους χρήσης και αποδοτικότητας. Πιο συγκεκριμένα, με τιμή 31.494€ το κορυφαίο Full Hybrid SUV της κατηγορίας τοποθετείται στα επίπεδα τιμής της βενζινοκίνητης έκδοσης καθιστώντας το ακόμα πιο προσιτό για αυτούς που αναζητούν ένα αποδοτικό, ευρύχωρο και προηγμένο οικογενειακό αυτοκίνητο.

Εκτός από τα παραπάνω, η Ford καθιστά ακόμα πιο εύκολη και προσιτή την απόκτησή του είτε μέσω χρηματοδότησης Ford Finance, με επιτόκιο από 0,9%1 είτε μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης Ford Lease, προσφέροντας το Kuga 2.5L FHEV στην πλούσια εξοπλισμένη έκδοση ST-Line με μηνιαίο μίσθωμα 330€