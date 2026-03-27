Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA

Η BYD ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Βρετανό ηθοποιό Daniel Craig, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της DENZA, της premium και τεχνολογικά προηγμένης μάρκας του Ομίλου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας επέκτασής της το 2026. Ως η πρώτη premium μάρκα παγκοσμίως, αποκλειστικά αφιερωμένη στα οχήματα νέας ενέργειας και τη βιώσιμη κινητικότητα, η DENZA εισέρχεται δυναμικά σε νέες αγορές, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά τον συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασμού με ευρωπαϊκές επιρροές. Ο Daniel Craig αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης της μάρκας, δανείζοντας την εικόνα και το κύρος του σε βασικά μοντέλα που παρουσιάζονται φέτος, μέσα από ολοκληρωμένο υλικό επικοινωνίας και τηλεοπτικές καμπάνιες.

Η συνεργασία με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς παγκοσμίως σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα διεθνούς αναγνώρισης για τη DENZA, καθώς η μάρκα προετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσίαση μοντέλου στην Ευρώπη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στην Όπερα Palais Garnier στο Παρίσι, με πρωταγωνιστή το κορυφαίο μοντέλο της, το Z9GT shooting brake.

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Ο Daniel Craig εκφράζει έναν ισχυρό συνδυασμό δύναμης, κομψότητας και αυθεντικότητας, αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της DENZA. Καθώς επεκτείνουμε τη μάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με έναν ηθοποιό του οποίου η παρουσία αντικατοπτρίζει το πνεύμα της DENZA. Μαζί, επιδιώκουμε να αναδείξουμε πώς η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και το συναίσθημα συνδυάζονται, διαμορφώνοντας ένα νέο όραμα για την premium κινητικότητα».