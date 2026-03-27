Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA

Η μεγάλη συνεργασία που σηματοδοτεί την επέκταση της μάρκας στον κόσμο

27.03.26 , 15:19 Το LINGO έρχεται στο Star: Κάνει πρεμιέρα με τον Νίκο Μουτσινά!
27.03.26 , 15:16 Το Club του 1%: Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από τη μεγάλη πρεμιέρα!
27.03.26 , 15:12 «Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
27.03.26 , 15:09 Stars System: Η Πανσέληνος μας γεμίζει με προσδοκίες
27.03.26 , 15:05 Chery: Έρχεται το νέο TIGGO 7 HEV
27.03.26 , 15:00 «Ο Εχθρός του Λαού» στο Θέατρο Κνωσός
27.03.26 , 14:51 Παπαγεωργίου: «Θέλω να κάνω τον γάμο στο χωριό μου, ο Γιάννης στο δικό του»
27.03.26 , 14:50 Δίκη Ιωάννας Τούνη για revenge porn - Το επίμαχο βίντεο προβλήθηκε 8 φορές
27.03.26 , 14:46 Ελένη Ζιώγα: «Παντρευτήκαμε στα 17, τελειώσαμε μαζί το σχολείο!»
27.03.26 , 14:34 Κακοποίηση βρέφους: Η μητέρα του είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια
27.03.26 , 14:27 Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA
27.03.26 , 14:19 Πώς είναι σήμερα οι ομορφότερες Ελληνίδες ηθοποιοί της δεκαετίας του '60
27.03.26 , 14:14 Βιολάντα: Ο θρήνος για τη Βάσω έγινε τραγούδι
27.03.26 , 14:13 Χαμός στο NBA: Ελληνικό γλέντι με Αναστασία και φόντο τον Αντετοκούνμπο!
27.03.26 , 14:04 Λάρισα: «Είμαι αθώα, τα παιδιά τα κακοποίησε ο πρώην σύζυγός μου»
«Είμαι προετοιμασμένη να κοπεί η εκπομπή. Ακούγεται εδώ και καιρό»
Ζέτα Δούκα για Μιχάλη Χατζαντωνά: «Αγαπηθήκαμε ως ζευγάρι. Χωρίσαμε γιατί…»
Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Κυριακή του Πάσχα
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
MasterChef: Τα λάθη που κόστισαν την παραμονή σε Άρη - Άγγελο
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
Πρώτη Δημοσίευση: 27.03.26, 11:27
Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA
Η BYD ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον Βρετανό ηθοποιό Daniel Craig, ο οποίος πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της DENZA, της premium και τεχνολογικά προηγμένης μάρκας του Ομίλου, στο πλαίσιο της παγκόσμιας επέκτασής της το 2026. Ως η πρώτη premium μάρκα παγκοσμίως, αποκλειστικά αφιερωμένη στα οχήματα νέας ενέργειας και τη βιώσιμη κινητικότητα, η DENZA εισέρχεται δυναμικά σε νέες αγορές, απευθυνόμενη σε ένα κοινό που αναζητά τον συνδυασμό προηγμένης τεχνολογίας και σύγχρονου σχεδιασμού με ευρωπαϊκές επιρροές. Ο Daniel Craig αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για αυτή τη νέα φάση ανάπτυξης της μάρκας, δανείζοντας την εικόνα και το κύρος του σε βασικά μοντέλα που παρουσιάζονται φέτος, μέσα από ολοκληρωμένο υλικό επικοινωνίας και τηλεοπτικές καμπάνιες. 

Ο Daniel Craig στο τιμόνι της DENZA

Η συνεργασία με έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ηθοποιούς παγκοσμίως σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα διεθνούς αναγνώρισης για τη DENZA, καθώς η μάρκα προετοιμάζεται για την πρώτη της παρουσίαση μοντέλου στην Ευρώπη.  Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου στην Όπερα Palais Garnier στο Παρίσι, με πρωταγωνιστή το κορυφαίο μοντέλο της, το Z9GT shooting brake. 

Η Stella Li, εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, δήλωσε: «Ο Daniel Craig εκφράζει έναν ισχυρό συνδυασμό δύναμης, κομψότητας και αυθεντικότητας, αξίες που ταυτίζονται απόλυτα με τη φιλοσοφία της DENZA. Καθώς επεκτείνουμε τη μάρκα σε παγκόσμιο επίπεδο, στην Ευρώπη, τη Λατινική Αμερική, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε με έναν ηθοποιό του οποίου η παρουσία αντικατοπτρίζει το πνεύμα της DENZA. Μαζί, επιδιώκουμε να αναδείξουμε πώς η τεχνολογία, ο σχεδιασμός και το συναίσθημα συνδυάζονται, διαμορφώνοντας ένα νέο όραμα για την premium κινητικότητα». 

 

