Volvo: Ξεχωριστές VIP ταξιδιωτικές εμπειρίες

Η άνεση και ασφάλεια που προσφέρουν τα μοντέλα της Volvo

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
Περισσότερα

VIDEOS

STAR.GR
Αυτοκινητο
Volvo: Ξεχωριστές VIP ταξιδιωτικές εμπειρίες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Volvo Car Hellas δημιούργησε μία σειρά από σκανδιναβικής σύλληψης ταξιδιωτικές εμπειρίες, μοναδικές στο είδος τους για την Ελλάδα. Μέσα από τα Volvo EXclusive Retreats, προσεκτικά επιλεγμένοι, ιδιαίτερα επιδραστικοί στον χώρο τους άνθρωποι γνωρίζουν έμπρακτα τις αξίες της μάρκας, μέσα από μία εκτεταμένη βιωματική εμπειρία που περιλαμβάνει ταξίδι στη φύση με κορυφαία ηλεκτροκίνητα Volvo, διαμονή σε εμβληματικά resort και δραστηριότητες που εκφράζουν τη σουηδική αντίληψη για την ευζωία.

Οι συμμετέχοντες, προσωπικότητες που διακρίνονται στον χώρο των επιχειρήσεων και του πολιτισμού, διαθέτουν πολύτιμη εμπειρία και παραστάσεις που έχουν εμπλουτίσει την αντίληψή τους για ό,τι αξίζει πραγματικά.Η σειρά των Volvo EXclusive Retreats ξεκίνησε ήδη με δύο εκδηλώσεις στο αρχαίο ελατοδάσος του Μαινάλου και το εμβληματικό Manna Arcadia resort, το οποίο αποτέλεσε ταξιδιωτικό προορισμό, αλλά και αφετηρία για μία σειρά από αναζωογονητικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν στον πυρήνα τους τη σουηδική φιλοσοφία της Volvo για την ευζωία και την επαφή με τη φύση.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συνδεθούν ουσιαστικά με το φυσικό περιβάλλον, μεταξύ άλλων κάνοντας ποδηλασία, κυνήγι τρούφας στο δάσος και απολαμβάνοντας δημιουργική κουζίνα (και στην ύπαιθρο), με τοπικά προϊόντα που βρίσκονται σε αφθονία στη γύρω φύση και φιλοσοφία που διέπεται από μηδενική σπατάλη, με κάθε συστατικό να χρησιμοποιείται σε περισσότερες από μία παρασκευές. Είναι η ίδια βιώσιμη φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία της Volvo: ανακύκλωση υλικών, ανακατασκευή, εξοικονόμηση πόρων.

Έχοντας στη διάθεσή τους ποιοτικό χρόνο αλληλεπίδρασης με τα στελέχη της Volvo, οι προσκεκλημένοι γνώρισαν καλύτερα αυτές τις αξίες της μάρκας και, φυσικά, τον τρόπο με τον οποίο περνούν και εκφράζονται σε όλα τα αυτοκίνητά της – όπως τα κορυφαία ηλεκτροκίνητα SUV που αποτέλεσαν το μέσο για αυτό το ξεχωριστό ταξίδι. Το αμιγώς ηλεκτρικό ΕΧ90 και το plug-in υβριδικό XC90 ενσωματώνουν τις θεμελιώδεις αρχές της σουηδικής εταιρείας, με λειτουργική, απέριττη σκανδιναβική σχεδίαση και απαράμιλλη ασφάλεια. Αποτελώντας δύο διακριτές, αλλά ολοκληρωμένες, προσεγγίσεις στην ηλεκτροκίνηση, προσφέρουν ξεχωριστές, VIP εμπειρίες, που ταιριάζουν τέλεια στον χαρακτήρα των Volvo EXclusive Retreats.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VOLVO
 |
VOLVO EXCLUSIVE RETREATS
 |
VIP ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top