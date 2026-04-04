MINI John Cooper Works: Δοκιμή σε 318 στροφές

MINI John Cooper Works: Δοκιμή σε 318 στροφές
Ο ήλιος λάμπει, και οι φυλλωσιές αστράφτουν σε αποχρώσεις κίτρινου, κόκκινου και πορτοκαλί. Στο επίκεντρο αυτού του τοπίου βρίσκεται ένα MINI John Cooper Works σε απόχρωση Ocean Wave Green. Ένα εντυπωσιακό σκηνικό, χαρακτηριστικό των Great Smoky Mountains - στα σύνορα Β. Καρολίνας και Τενεσί - με φόντο τη λεγόμενη «Ουρά του Δράκου», την πιο επικίνδυνη διαδρομή των ΗΠΑ: μήκους 17,7 χιλιομέτρων με 318 στροφές. Κάθε στροφή αποτελεί πρόκληση για οδηγό και αυτοκίνητο.

Το «Tail of the Dragon» αποκαλύπτει κατ’ επανάληψη την αμείλικτη πλευρά του, τιμωρώντας όσους οδηγούς υπερεκτιμούν τις δυνατότητές τους. Στο «Tree of Shame», στην αρχή της απαιτητικής διαδρομής, στο πάρκινγκ «Deals Gap», κρέμονται τα απομεινάρια της υπερβολικής αυτοπεποίθησης: εξαρτήματα αμαξωμάτων, καθρέπτες, διακοσμητικά τροχών και ρεζερβουάρ μοτοσικλετών. Μια πρόκληση ιδανική για το MINI John Cooper Works και το αγωνιστικό του DNA, που αποτυπώνεται στη θρυλική αίσθηση go-kart.

Αυτό επιβεβαιώνεται και από τα χαρακτηριστικά που καθιστούν αδιαπραγμάτευτη την ευελιξία του μοντέλου υψηλών επιδόσεων. Ζυγίζοντας 1.330 κιλά, το MINI JCW συνδυάζει στιβαρό έλεγχο του αμαξώματος με ελαφρύ βάρος. Το άμεσο σύστημα διεύθυνσης, η ακριβής αίσθηση του πεντάλ φρένου, η ισορροπημένη κατανομή βάρους με κοντούς προβόλους και το χαμηλό κέντρο βάρους συνθέτουν μια ενιαία δυναμική, που αποκαλύπτει πλήρως τις δυνατότητες του αυτοκινήτου στις απαιτητικές στροφές. Έτσι, αυτή η επικίνδυνη διαδρομή μετατρέπεται σε πεδίο απεριόριστης διασκεδαστικής οδήγησης.

Ο ισχυρός τετρακύλινδρος δίλιτρος βενζινοκινητήρας TwinPower Turbo αποδίδει 170 kW/231 hp και μέγιστη ροπή 380 Nm. Το MINI John Cooper Works επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 6,1 δευτερόλεπτα. Οι ζάντες 18 ιντσών με το δίχρωμο σχέδιο JCW Lap Spoke και τα σπορ ελαστικά εξασφαλίζουν άριστη πρόσφυση ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες οδήγησης. Τα αμορτισέρ με τεχνολογία επιλογής συχνότητας (frequency-selective damping) και ειδική ρύθμιση JCW εξισορροπούν αρμονικά την αντίθεση ανάμεσα στη δυναμική οδήγηση και την άνεση. Το σπορ σύστημα πέδησης, με δίσκους 17 ιντσών εμπρός και 16 ιντσών πίσω, προσφέρει αξιόπιστο φρενάρισμα κατά την είσοδο στις στροφές.

Η γωνία κάμπερ στον εμπρός άξονα έχει αυξηθεί κατά 30 λεπτά της μοίρας (0° 30') σε σύγκριση με τα MINI Cooper C και MINI Cooper S, επιτρέποντας υψηλότερες ταχύτητες στις στροφές. Οι γρήγορες αλλαγές του σπορ αυτόματου κιβωτίου διπλού συμπλέκτη εξασφαλίζουν ομαλή επιτάχυνση κατά την έξοδο από κλειστές στροφές, ενώ στα μοντέλα MINI John Cooper Works η εμπειρία ολοκληρώνεται με τη χειροκίνητη χρήση των δύο shift paddles. 

Το κιτ αμαξώματος John Cooper Works, με αεροδυναμικά βελτιστοποιημένα στοιχεία όπως το εμπρός splitter, η πίσω αεροτομή και ο πίσω διαχύτης, προσδίδει όχι μόνο δυναμική εμφάνιση αλλά και κάθετη δύναμη (downforce), ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική οδήγησης. Οι προβολείς LED MINI με οριζόντια φώτα ημέρας ειδικά για το JCW εξασφαλίζουν ξεχωριστή παρουσία. Στο πίσω μέρος κυριαρχούν η αεροδυναμικά διαμορφωμένη αεροτομή και ο μαύρος διαχύτης, ενώ η κεντρικά τοποθετημένη εξάτμιση αναδεικνύει τον σπορ χαρακτήρα του ευέλικτου και πανίσχυρου μοντέλου.

