Δοκιμάζουμε το νέο Leapmotor C10 REEV 

Μπορεί η Leapmotor να είναι μια νέα Κινέζικη εταιρεία στον χώρο του αυτοκινήτου διαθέτει όμως ένα μεγάλο προσόν που ενδιαφέρει τους Ευρωπαίους οδηγού..Έκανε την είσοδο της στην Γηραιά Ήπειρο με την Stellantis ενός ομίλου που διαθέτει πλήθος μαρκών όπως είναι η DS, η Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati,Mopar, Opel, Peugeot, Ram και Vauxhall.

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι οδηγοί που στρέφονται στην ηλεκτροκίνηση είναι η αυτονομία και ο χρόνος φόρτισης. Το νέο Leapmotor C10 REEV λύνει αυτό το πρόβλημα καθώς στην συγκεκριμένη έκδοση έχει τεχνολογία Range Extender Electric Vehicle, Τι σημαίνει στην πράξη. \Ένας βενζινοκινητήρας λειτουργεί αποκλειστικά ως γεννήτρια και παράγει ηλεκτρική ενέργεια επεκτείνοντας με αυτό τον τρόπο την αυτονομία της μπαταρίας. Πριν όμως αναλύσουμε περισσότερο πως λειτουργεί το σύστημα ας επικεντρωθούμε στα υπόλοιπα προσόντα του αυτοκινήτου ξεκινώντας από την εξωτερική σχεδίαση.

Με κεντρικό σύνθημά «ζήτω η απλότητα» το Leapmotor C10 REEV C10 είναι ένα SUV με αμάξωμα χωρίς σχεδιαστικές υπερβολές, με απλές γραμμές και τετραγωνισμένο αμάξωμα που καταφέρνει χάρη σε αυτή την σχεδιαστική φιλοσοφία να έχει μειώσει τον αεροδυναμικό συντελεστή σε Cd 0,25. Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή τιμή.

Μπροστά τα σώματα τεχνολογίας LED έιναι αυτά που μας έχει συνηθίσει η κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία , βρίσκονται στοπ πάνω μέρος της κλειστής μάσκας που δηλώνει την ηλεκτρική ταυτότητα του αυτοκινήτου. Στο πλάι ξεχωρίζουν οι μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, οι κρυμμένες χειρολαβές στις πόρτες και το όμορφο απαλό χαμήλωμα της οροφής που καταλήγει σε ένα μεγάλο σπόιλερ. Οι τάπες η μια της βενζίνης από την πλευρά του συνοδηγού και της φόρτισης από την πλευρά οδηγού. Έτσι μπορείς να ξεχωρίζεις αυτή την έκδοση από την αμιγώς ηλεκτρική.

Πιο ενδιαφέρον είναι κατά την γνώμη μας το πίσω μέρος με τα μεγάλα στενόμακρα φωτιστικά σώματα που ενώνονται μεταξύ τους και θυμίζουν κάπως την ...Porsche Cayenne .Οι διαστάσεις με μήκος 4.739 mm, πλάτος 1.900 mm και ύψος 1.680 mm και μεταξόνιο 2.825 mm. Σε προϊδεάζουν και για τους μεγάλους εσωτερικούς χώρους.

Ανοίγεις το αυτοκίνητο με την κάρτα κλειδί την οποία ακουμπάς στον εξωτερικό καθρέπτη. Περνώντας στο εσωτερικό εντοπίζεις αμέσως την μινιμαλιστική σχεδίαση της καμπίνας των επιβατώνΤο αυτοκίνητο μπαίνει σε λειτουργία ακουμπώντας την κάρτα στην θέση φόρισης στην κεντρική κονσόλα.

Στο ταμπλό το οποίο είναι κατασκευασμένο από πολύ καλής ποιότητας μαλακά υλικά με κορυφαία συναρμογή, εντοπίζεις τις δυο οθόνες και την παντελή έλλειψη φυσικών διακοπτών.Οι αεραγωγοί είναι κρυμμένοι σε όλο το μήκος.

Από την θέση του οδηγού πίσω από το πολυ-λειτουργικό τιμόνι με τις δυο ακτίνες και να φυσικά πλήκτρα για τον χειρισμό βασικών λειτουργιών υπάρχει ο ευκρινής ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών με τις παραμετροποιήσεις.Σε αυτόν εμφανίζονται και ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας με γραφικό που δείχνουν τα οχήματα που βρίκσονται μπροστά σου αλλά και στα πλάγια.

Στην μέση του ταμπλό υπάρχει οθόνη υψηλής ανάλυσης 14,6 ιντσών μέσω της οποίας χειρίζεσαι το άμεσο στην εκτέλεση των εντολών σύστημα πολυμέσων Leap OS 4.0.Μέσω αυτής της οθόνης χειρίζεσαι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα του αυτοκινήτου ενώ σε αυτή προβάλλεται η περιμετρική ευκρινέστατη κάμερα

Πάντως το γεγονός ότιο χειρίζεσαι μέσω ενός υπομενου μέχρι και τους ηλεκτρικούς καθρέφτες ,γεγονός που σε κάνει να χρειάζεσαι αρκετό χρόνο για να εξοικειωθείς με την λειτουργία της. Πολλά μενού και υπομενού με έλλειψη φυσικών διακοπτών

Υπάρχει πλουσιότατος εξοπλισμός που διαθέτει Wi Fi, ασύρματη φόρτιση, online πλοήγηση, αυτόματο διζωνικό κλιματισμό με αντλία θερμότητας. Στην έκδοση της δοκιμής μας Design υπήρχαν δερμάτινες επενδύσεις, θερμαινόμενα και αεριζόμενα εμπρός καθίσματα, ρυθμιζόμενος ατμοσφαιρικός φωτισμός καμπίνας και πανοραμική ηλιοοροφή με εμβαδό 2,1 m2 και ηλεκτρικό σκίαστρο.

Όλοι οι επιβάτες έχουν στην διάθεση τους άνετους χώρους κάθονται αναπαυτικά στα μεγάλα καθίσματα με επένδυση τεχνητού δέρματος ενώ ακόμη και οι πίσω έχουν μεγάλο «αέρα» για τα πόδια και τα κεφάλια τους.

Η τεράστια πανοραμική οροφή σαφώς ανεβάζεις την αίσθηση της ευρυχωρίας στο εσωτερικό. Ενώ η καμπίνα των επιβατών διαθέτει μεγάλους χώρους ,το πόρτ μπαγκαζ διαθέτει 400 λίτρα χωρητικότητας, τιμή που δεν διεκδικεί πρωτεία στην κατηγορία.

Όμως χάρη στο μεγάλο άνοιγμα της πόρτας, στο ορθογώνιο σχήμα του και το χαμηλό κατώφλι φόρτωσης αποδείχθηκε πλήρως εκμεταλλεύσιμος και με διαχωριστικές θήκες Με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα η τιμή ανεβαίνει στα 1.375 λίτρα. Επιπλέον η έκδοση της δοκιμής μας διαθέτει διακόπτη για ηλεκτρικό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

Πάμε όμως στο προηγμένο σύστημα κίνησης με την κωδική ονομασία REEV Range Extender Electric Vehicle, Ουσιαστικά πρόκειται για μια Plug-In Hybrid εκδοχή του C10, η οποία βασίζεται στην αμιγώς ηλεκτρική που γνωρίζουμε ήδη. Σε σχέση με τα συμβατικά Plug-In Hybrid συστήματα, το Leapmotor C10 REEV έχει σημαντικά ανώτερη ηλεκτρική τεχνολογία με δυνατότητα γρήγορης φόρτισης σε συνεχές ρεύμα (DC) και μεγαλύτερη ηλεκτρική αυτονομία.

Το μυστικό κρύβεται σε μια γεννήτρια ισχύος 50 kW που υιοθετεί 8 επίπεδα τυλιγμάτων, παίρνει κίνηση από μια μονάδα βενζίνης και έχει βαθμό απόδοσης που αγγίζει το 96,5%. Έχοντας μόνιμη σύνδεση με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης εξοικονομούνται 8 κιλά συγκριτικά με τις συνηθισμένες PHEV εφαρμογές. Το αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι ο κορυφαίος βαθμός απόδοσης, που στην πράξη σημαίνει μόλις 0,3 lt/kWh. Βαρύνουσα σημασία στην εξέλιξη του συστήματος Range Extender EV της Leapmotor είχε και η κορυφαία ποιότητα λειτουργίας ώστε να μην αλλοιώνεται καθόλου η αθόρυβη εμπειρία των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων.

Εξάλλου, την κίνηση στους τροχούς δίνει σε κάθε περίπτωση ένας ηλεκτρικός κινητήρας ισχύος 215 ίππων που χαρακτηρίζεται από τη γραμμική απόδοση της ισχύος και την πλούσια ροπή. των 320 Nm. Από την πλευρά του ο 4κύλινδρος κινητήρας βενζίνης των 1,5 λίτρων με 82 ίππους και ροπή 125 Nm . Διαθέτει εξαιρετικά στιβαρό μπλοκ και εδράζεται με ειδικά μελετημένο τρόπο προκειμένου να ελαχιστοποιούνται ο θόρυβος και οι κραδασμοί.

Ακολουθεί το θερμοδυναμικό κύκλο Atkinson ενώ τα ελατήρια των πιστονιών είναι ειδικής σχεδίασης όπως και τα ρουλεμάν που χρησιμοποιούνται. Ακόμα ένας στόχος που επιτεύχθηκε ήταν και το άψογο ζύγισμα των περιστρεφόμενων μαζών, κάτι που εν τέλει υπογραμμίζει τον κορυφαίο δείκτη NVH (Noise, Vibration, Harshness).

Ο κινητήρας βενζίνης δεν συνδέεται ποτέ με τους τροχούς και αποκλειστικός σκοπός του είναι να παράγει ρεύμα μέσω της γεννήτριας. Η μπαταρία έχει ενεργειακή χωρητικότητα 28,4 kWh και μπορεί επιπλέον να φορτίσει σε παροχή εναλλασσόμενου (AC) ή συνεχούς (DC) ρεύματος με ισχύ έως 65 kW που σημαίνει το 50% της ενέργειας σε μόλις 18’.Μια φόρτιση είναι αρκετή για 145 km στον μικτό κύκλο WLTP, ενώ με τη συνδρομή της γεννήτριας η συνολική αυτονομία αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα εκμηδενίζοντας την όποια ανασφάλεια έχει να κάνει με τη φόρτιση.

Από την θέση του οδηγού είχαμε να επιλέξουμε μεταξύ 4 προγραμμάτων διαχείρισης της ενέργειας. Μιλάμε για τα (EV+, EV, Fuel και Power+) Επιπλέον είχαμε στην διάθεση μας και τρία προγράμματα οδήγησης τα Comfort, Sport και Custom. Με την επιλογή του EV+ το κινητήριο σύστημα εκμεταλλεύεται το ρεύμα που διαθέτει η μπαταρία μέχρι να πέσει στο (5%

Μετά εκκινείται αυτόματα ο βενζινοκινητήρας για την παραγωγή ρεύματος. Στην επιλογή EV ο βενιζνοκινητήρας ξεκινάει μόλις η ενέργεια κατέβει στο 20% Στην επιλογή Fuel το σύστημα κίνησης θδίνει έμφαση στην φόρτιση της μπαταρίας σε ποσοστό 80%. Και όταν τα θέλετε όλα το πρόγραμμα Power+ θέτει σχεδόν πάντα σε λειτουργία τον βενζινοκινητήρα γην πλήρη παραγωωγή ενέργειας.



Στην πράξη τώρα το Leapmotor C10 REEV δίνει κατά κανόνα προτεραιότητα στην αμιγώς ηλεκτρική λειτουργία και μόνο όταν το επίπεδο φόρτισης πέσει κάτω από ένα προκαθορισμένο σημείο ενεργοποιείται ο κινητήρας εσωτερικής καύσης για να ξεκινήσει η φόρτιση. Έτσι όπως είπαμε ανάλογα με το επιλεγμένο προφίλ λειτουργίας από την θέση του οδηγού μπορείς να θέσεις σε προτεραιότητα είτε την απόλυτη οικονομία είτε τις επιδόσεις,

Όσον αφορά τις επιδόσεις παρά το βάρος των 1950 κιλών τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 8,5 δευτερόλεπτα ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 170 χλμ./ώρα. Πάμε στην κατανάλωση. Αυτή κυμάνθηκε γύρω στά 6 με 6,5 λίτρα ανά 100 χλμ. ενώ αν οδηγείς πολύ χαλαρά μπορείς να την κατεβάσεις και στα 5,5 λίτρα/100χλμ. Βέβαια στο επιλογή προγράμματος EV+ η κατανάλωση βενζίνης είναι μηδενική. Έτσι μπορείς να καταφέρεις αυτονομία που αγγίζει τα 1000 χιλιόμετρα. Εκπομπές CO2 (γρμ./χλμ.):10

Η διάταξη των αναρτήσεων του Leapmotor C10 REEV αποτελείται από όνατα McPherson μπροστά και ανάρτηση πέντε συνδέσμων πίσω . Η ρύθμιση της ισορροπεί στην άνεση παρά τους 20άρηδες αλουμινένιους τροχούς (245/45) και στα ασφαλή πατήματα στις κλειστές καμπές του δρόμου παρά την αυξημένη απόσταση από τον δρόμο των 16 εκ.Το σύστημα πέδησης αποδείχθηκε άμεσο αν και υστερεί κάπως σε αίσθηση όπως συμβαίνει άλλωστε με όλα σχεδόν τα αυτοκίνητα της κατηγορίας λόγω του συστήματος ανάκτησης της ενέργειας..

Το σύστημα διεύθυνσης δίνει πολύ καλή πληροφόρηση. Τα επίπεδα ασφάλειας είναι υψηλά χάρη στο πακέτο ADAS με 16 συστήματα υποβοήθησης οδηγού, Την ίδια στιγμή η απόσταση από το έδαφος των 180 χιλιοστών σου δίνει την δυνατότητα για εξορμήσεις εκτός ασφάλτου σε βατούς χωματόδρομους αλλά και σε πιο απότομα κομμάτια..

Και πάμε στον τομέα της φόρτισης Με ταχυφόρτιση ισχύος 65 kW η φόρτιση της μπαταρίας από το 30% στο 80% γίνεται σε 18 λεπτά, Με τον ενσωματωμένο φορτιστή ισχύος 6,6 kW για την ίδια διαδικασία η φόρτιση γίνεται σε 3 ώρες.

Σε τελική ανάλυση μιλάμε για ένα αυτοκίνητο με ηλεκτρική κίνηση χωρίς το άγχος της αυτονομίας. Το Leapmotor C10 REEV ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μας. Διαθέτει πλουσιότατο εξοπλισμό, έχει την αίσθηση premium κατηγορίας και είναι τεχνολογικά προηγμένο. Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε 38.900 ευρώ για την εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού και 40.400 ευρώ για την Design. Στις τιμές συμπεριλαμβάνεται η 5ετής εγγύηση (ή 100.000 χλμ για τα μηχανικά μέρη και 8 χρόνια ή 160.000 χλμ για την μπαταρία υψηλής τάσης.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ