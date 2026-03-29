Continental Tyres: Πήρε το βραβείο «Κατασκευαστής ελαστικών της χρονιάς»

Για ποιους λόγους βραβεύτηκε

29.03.26 , 20:14 Continental Tyres: Πήρε το βραβείο «Κατασκευαστής ελαστικών της χρονιάς»
Continental Tyres: Πήρε το βραβείο «Κατασκευαστής ελαστικών της χρονιάς»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Continental ανακηρύχθηκε για ακόμη μία χρονιά “Tire Manufacturer of the Year” (Κατασκευαστής ελαστικών της Χρονιάς), στα διεθνώς αναγνωρισμένα Tire Technology Awards for Innovation and Excellence, επιβεβαιώνοντας τον ηγετικό της ρόλο στην καινοτομία και τη βιώσιμη ανάπτυξη στον κλάδο των ελαστικών. Παράλληλα, η εταιρεία τιμήθηκε και με το βραβείο “Environmental Achievement of the Year – Manufacturing”, (Περιβαλλοντική Διάκριση της Χρονιάς στην Παραγωγή Ελαστικών), για τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτύχει στη μείωση της κατανάλωσης νερού στην παραγωγή των προϊόντων της.

Η επιτροπή των βραβείων ανέδειξε τις σημαντικές εξελίξεις που υλοποίησε η Continental το 2025, μεταξύ των οποίων τη χρήση συνθετικού καουτσούκ από βιώσιμες πηγές, όπως έλαια πυρόλυσης από ανακυκλωμένα ελαστικά ή χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης σε μια καινοτόμο μέθοδο ανάλυσης των σωματιδίων φθοράς των ελαστικών που ανέπτυξε η εταιρεία, σε συνεργασία με το Technical University of Braunschweig, επιτρέποντας τον εντοπισμό ακόμη και των πιο μικροσκοπικών σωματιδίων στον αέρα.

Ξεχωριστή αναγνώριση έλαβε και το ελαστικό VanContact A/S Eco, το οποίο έγινε το πρώτο all season ελαστικό για van που κατακτά την κορυφαία βαθμολογία «A» και στις τρεις κατηγορίες της Eυρωπαϊκής Eτικέτας Eλαστικών, για την αντίσταση κύλισης, την πρόσφυση σε βρεγμένο οδόστρωμα και το επίπεδο θορύβου.

Παράλληλα, η Continental τιμήθηκε για την πρόοδο που έχει σημειώσει στη βιώσιμη παραγωγή των ελαστικών της. Μεταξύ τους 2020 και του 2025, ο τομέας ελαστικών της εταιρείας μείωσε, περισσότερο από 10%, την κατανάλωση νερού ανά τόνο προϊόντος σε όλα τα εργοστάσιά της, εξοικονομώντας συνολικά 197 εκατομμύρια λίτρα νερού. Αυτό επιτεύχθηκε μέσω προηγμένων τεχνολογιών φιλτραρίσματος και μεμβρανών, που επιτρέπουν την επαναχρησιμοποίηση έως και 90% των επεξεργασμένων υδάτων.

