Audi F1 Project: Οι αλλαγές στην διοίκηση

Η δήλωση: «Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα την πορεία που έχουμε επιλέξει»

Πρώτη Δημοσίευση: 23.03.26, 19:23
Audi F1 Project: Οι αλλαγές στην διοίκηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Audi προχωρά σε αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής του project της στη Formula 1. Πέρα από τα υφιστάμενα καθήκοντά του ως Head of Audi F1 Project, ο Mattia Binotto αναλαμβάνει πλέον και τον ρόλο του Team Principal. Ο Jonathan Wheatley αποχωρεί από την Audi Revolut F1 Team με άμεση ισχύ, για προσωπικούς λόγους.

Audi F1 Project: Οι αλλαγές στην διοίκηση

Ο Wheatley συμμετείχε στο Audi F1 Project από τον Απρίλιο του 2025. Μαζί με τον Binotto συνέβαλαν στην ανάπτυξη της αγωνιστικής ομάδας στις εγκαταστάσεις του Hinwil, στην Ελβετία, η οποία κατέγραψε άμεσα βαθμούς στο ντεμπούτο της στη Formula 1, στις αρχές Μαρτίου. Με τη μετάβαση αυτή, ο Mattia Binotto αναλαμβάνει επιπλέον τον ρόλο του Team Principal, ηγούμενος της Audi Revolut F1 Team και εντός πίστας.

Audi F1 Project: Οι αλλαγές στην διοίκηση

«Είμαστε ευγνώμονες στον Jonathan Wheatley για τη συμβολή του στο project κατά την κρίσιμη φάση εισόδου και του ευχόμαστε ό,τι καλύτερο για το μέλλον», δήλωσε ο Gernot Döllner, CEO της AUDI AG και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Audi Motorsport AG. «Ο Mattia Binotto και η ομάδα θα συνεχίσουν με αποφασιστικότητα την πορεία που έχουμε χαράξει. Η στρατηγική μας παραμένει αμετάβλητη: επικεντρώνουμε όλες τις προσπάθειές μας στη δημιουργία μιας ομάδας που θα αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο και θα διεκδικεί παγκόσμιους τίτλους στη Formula 1 έως το 2030. Θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις οργανωτικές μας δομές, ώστε να επιτύχουμε τον κοινό μας στόχο με βιώσιμο τρόπο.»

