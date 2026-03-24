Yamaha: Τι θα μας δείξει στην έκθεση μοτοσυκλέτας 2026

Η Yamaha, του ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην Έκθεση Μοτοσυκλέτας 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 1 έως τις 5 Απριλίου 2026 στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo στα Σπάτα.Για ακόμη μία χρονιά, η Yamaha δίνει δυναμικό «παρών», φέρνοντας μαζί της τοπάθος, την ενέργεια και την καινοτομία που για περισσότερα από 70 χρόνια εμπνέουν εκατομμύρια αναβάτες σε όλο τον κόσμο.

Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερό της, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία Yamaha και να γνωρίσουν από κοντά ολόκληρη την γκάμα των μοντέλων: από τις εμβληματικές Hyper Naked και Adventure μοτοσυκλέτες, έως τα Supersport μοντέλα και τα σύγχρονα scooters.Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η πρωτοποριακή τεχνολογία Y-AMT, που επαναπροσδιορίζει την οδηγική εμπειρία.

Η παρουσία της Yamaha στην έκθεση θα πλαισιώνεται από μοντέλα που εμφανίζονται για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά, διαδραστικές ενέργειες και ξεχωριστά projects που αναδεικνύουν τη δημιουργικότητα και την κουλτούρα της μοτοσυκλέτας, προσφέροντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν το μοντέλο που ταιριάζει στις ανάγκες και το προσωπικό τους στυλ.