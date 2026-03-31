 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μετακομίζει στη Λαμία

Σε νέα ημερομηνία θα διεξαχθεί φέτος το Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς ο σημαντικότερος αγώνας ιστορικών αυτοκινήτων της χώρας μας, θα πραγματοποιηθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου. Η διοργάνωση αποκτά νέα «έδρα», με το κέντρο της να μεταφέρεται στη Λαμία, μια πόλη-ορόσημο για τους αγώνες ράλλυ. Η επιλογή της Λαμίας σηματοδοτεί την επιστροφή σε έναν τόπο που έχει ταυτιστεί με ένδοξες στιγμές του Ράλλυ Ακρόπολις, καθώς προσφέρει ιδανικές υποδομές και εύκολη πρόσβαση σε εμβληματικές ειδικές διαδρομές.

Η φετινή διαδρομή εμπλουτίζεται με νέες ειδικές στο Νομό Καρδίτσας, με τη διοργάνωση του 2026 να συνδυάζει κλασικές διαδρομές με νέες αγωνιστικές προκλήσεις, διατηρώντας παράλληλα τον ιστορικό χαρακτήρα της αλλά και το στοιχείο της ανανέωσης που τη χαρακτηρίζει τα τελευταία χρόνια.

Το απόγευμα της Παρασκευής 22 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί στις Θερμοπύλες η Πανηγυρική Εκκίνηση, με φόντο το επιβλητικό μνημείο του Λεωνίδα, ενώ στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα κληθούν να αγωνιστούν στην πρώτη διαδρομή του αγώνα, η οποία θα είναι νυχτερινή.

Πολύτιμη βοήθεια στους οργανωτές του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις παρέχουν επίσης η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτία. Εκτός από τον Δήμο Λαμιέων και τον Δήμο Σοφάδων, στο πλευρό του Ιστορικού Ράλλυ Ακρόπολις βρίσκονται επίσης ο Δήμος Αθηναίων, ο Δήμος Θηβαίων, ο Δήμος Τανάγρας, ο Δήμος Λεβαδέων, ο Δήμος ΑμφίκλειαςΕλάτειας και ο Δήμος Αλιάρτου.