Geely EX5: Τώρα η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή -Τιμή

Τα νέα προτγράμματα χρηματοδ'ότησης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
27.01.26 , 09:42 Ελεονώρα Μελέτη: Ο λόγος που έκανε ωοκατάψυξη στα 38 της χρόνια
27.01.26 , 09:35 Έκρηξη «Βιολάντα»: Κι επίσημα νεκρή η πέμπτη γυναίκα, βρέθηκε η σορός της
27.01.26 , 09:25 Geely EX5: Τώρα η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή -Τιμή
27.01.26 , 09:24 Η Έλλη Κοκκίνου ξεκαθαρίζει για το τηλεοπτικό της μέλλον στον ΑΝΤ1
27.01.26 , 09:18 Αθηνά Οικονομάκου: «Δεν ξέρω ποιος το έβγαλε. Δε θα σας πω για αυτό»
27.01.26 , 09:06 Καιρός: Έρχονται δύο νέα κύματα κακοκαιρίας - Οι «κόκκινες» περιοχές
27.01.26 , 09:03 Αλμπέρτο Μποτία: Το ποδόσφαιρο, η σχέση με την Ελένη Φουρέιρα & ο γιος τους
27.01.26 , 08:46 Γιώργος Καρατζαφέρης: Όσα είπε για τον θάνατο του αδελφού του, Σπύρου
27.01.26 , 08:38 Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στο γυμναστήριο - Η υπέροχη ολόσωμη φόρμα!
27.01.26 , 08:17 Τρίκαλα: Θρήνος για τις πέντε νεκρές – Πώς σώθηκε μία ακόμα εργαζόμενη
27.01.26 , 08:13 Μαριαλένα Ρουμελιώτη - Σάκης Κατσούλης: Δείτε το άλμπουμ του γάμου τους
27.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 27 Ιανουαρίου
27.01.26 , 00:13 Cash or Trash: Ο Γιάννης έβαλε στοίχημα ότι θα πουλήσει το αντικείμενό του;
27.01.26 , 00:11 MasterChef: «Παλεύουν με αντίπαλο που δε γνωρίζουν» - Δείτε το trailer
27.01.26 , 00:06 MasterChef: Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό
Ελισάβετ Μουτάφη: Με τον γιο της, Δημήτρη, σε μουσική παιδική παράσταση
MasterChef: Αυτοί οι παίκτες αποχώρησαν πρώτοι από τον διαγωνισμό
Μαρία Τζομπανάκη: Με τον σύζυγό της, Γιάννη Βάλβη, στην πρεμιέρα της
MasterChef: Το πιάτο του Κωνσταντίνου άγγιξε την τελειότητα!
Γιάννης Πρετεντέρης: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του, Σάντρα
Έκρηξη «Βιολάντα»: Κι επίσημα νεκρή η πέμπτη γυναίκα, βρέθηκε η σορός της
Αλεξάνδρα Νίκα: Η elegant black lace εμφάνιση σε γάμο
Cash or Trash: «Παροξυσμός» για τα σκουλαρίκια Tiffany - Πόσο πουλήθηκαν;
In love η Παυλίδου: «Βρήκα τον άνθρωπό μου 10 χρόνια μετά το διαζύγιό μου»
Η Σίσσυ Χρηστίδου επέστρεψε στο γυμναστήριο - Η υπέροχη ολόσωμη φόρμα!
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Geely EX5: Τώρα η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή -Τιμή
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM από €26.990, με άμεσο οικονομικό όφελος έως €5.000 και επιδότηση του προγράμματος κρατικής επιδότησης «Κινούμαι Ηλεκτρικά», αλλά και δυνατότητα προνομιακής χρηματοδότησης με 0% επιτόκιο και δόση €239/μήνα.

Η Geely παρουσιάζει το νέο Geely EX5, το αμιγώς ηλεκτρικό SUV που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κατηγορίας, με το πιο ελκυστικό και ξεκάθαρο πρόγραμμα απόκτησης FREEDOM. Το ευέλικτο πρόγραμμα FREEDOM προσφέρει το Geely EX5 Pro με άμεσο οικονομικό όφελος, ακόμα και συνδυαστικά με προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης, από 0% επιτόκιο. Ενδεικτικά για το Geely EX5 Pro, το πρόγραμμα FREEDOM δίνει τις ακόλουθες δυνατότητες:

Geely EX5: Τώρα η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή -Τιμή

FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος • Άμεσο όφελος €5.000
FREEDOM Finance για ευέλικτη χρηματοδότηση + FREEDOM Bonus για άμεσο οικονομικό όφελος
• Ονομαστικό επιτόκιο 0%, προκαταβολή από €18.366, έως 60 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €239/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
• Ονομαστικό επιτόκιο 3,9%, προκαταβολή από €9.990, έως 72 μηνιαίες δόσεις, μηνιαία δόση από €357/μήνα και άμεσο όφελος €2.500
• Ονομαστικό επιτόκιο 7,9%, προκαταβολή από 0%, έως 96 μηνιαίες δόσεις και άμεσο όφελος €5.000

Geely EX5: Τώρα η ηλεκτροκίνηση είναι πιο προσιτή -Τιμή
Με πλήρη εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας, τεχνολογία μπαταρίας Short Blade LFP για αξιόπιστη λειτουργία έως 1.000.000 χιλιόμετρα, ταχεία φόρτιση από 30% σε 80% σε 20 λεπτά, εγγύηση 6 ετών, και ασφάλεια 5 αστέρων, το ετοιμοπαράδοτο Geely EX5 κάνει την είσοδο στον κόσμο της ηλεκτροκίνησης πιο εύκολη, πιο προσιτή και πιο FREEDOM από ποτέ.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
GEELY
 |
GEELY EX5
 |
ΤΙΜΗ
 |
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top