Ford Puma: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε

Ανταγωνιστικό χρηματοδοτικό πρόγραμμα και νέα τιμή

Ford Puma: Γιατί τώρα είναι πιο εύκολο να το αποκτήσετε
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το Ford Puma ξεχωρίζει για τον πρωτοποριακό χαρακτήρα που το καθιέρωσε στην κατηγορία των compact SUV, διαθέτοντας δυναμική εξωτερική σχεδίαση και λεπτομέρειες που ενισχύουν την πρωτοποριακή του εικόνα στο δρόμο. 

Στο εσωτερικό, υιοθετείται μια ανθρωποκεντρική φιλοσοφία για τη δημιουργία ενός άνετου περιβάλλοντος με προσεγμένα υλικά και σχεδίαση που «αγκαλιάζει» τόσο τον οδηγό όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες. Όλοι υποστηρίζονται από την πιο προηγμένη τεχνολογία συνδεσιμότητας με σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC 4 επόμενης γενιάς και οθόνη 12 ιντσών στάνταρ, σε συνδυασμό με ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών. 

Δύο από τα κορυφαία πλεονεκτήματα που κάνουν το Ford Puma να ξεχωρίζει στην κατηγορία του είναι η πρακτικότητα και οι κορυφαίοι χώροι που εξασφαλίζει σε πραγματικές συνθήκες χρήσης. Χάρη στην έξυπνη διαμόρφωση του αμαξώματος και το καινοτόμο MegaBox, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 456 λίτρα με τα πίσω καθίσματα στη θέση τους, ενώ με την πλήρη αναδίπλωσή τους η μέγιστη χωρητικότητα αγγίζει τα 1.126 λίτρα.

Το μοναδικό MegaBox έρχεται να προσθέσει έναν επιπλέον αποθηκευτικό χώρο 80 λίτρων στο δάπεδο του χώρου φόρτωσης ώστε να είναι εφικτή η μεταφορά αθλητικού ή «βρώμικου» εξοπλισμού, ογκωδών αντικειμένων ή ακόμα περισσότερων αποσκευών – και όλα αυτά σε ένα αμάξωμα μήκους μόλις 4.3 μέτρων που προσφέρει κορυφαία ευελιξία μέσα στην πόλη, ενώ παράλληλα είναι ικανό για ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. 

Η υβριδική τεχνολογία κίνησης EcoBoost Hybrid που υποστηρίζει το Ford Puma συνδυάζει οικονομία και άμεση απόκριση, ενσωματώνοντας στον πολυβραβευμένο κινητήρα 1.0L των 125 PS έναν ηλεκτροκινητήρα που παράλληλα είναι γεννήτρια ρεύματος και έχει την ικανότητα να ανακτά ενέργεια κατά την πέδηση του αυτοκινήτου και να την επιστρέφει ως ηλεκτρική υποβοήθηση κατά την επιτάχυνση. 

Επιπλέον, τα επιλέξιμα προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery) επιτρέπουν σε όλους τους οδηγούς να προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του οχήματος στις ανάγκες και τις προσωπικές προτιμήσεις τους - για ισορροπημένη ή οικονομική απόδοση, υψηλή απόκριση και σπορ επιδόσεις ή για βέλτιστη λειτουργία σε ολισθηρές επιφάνειες.

Το Ford Puma καθίσταται ακόμα πιο προσιτό στη χώρα μας, με τιμή 22.550€, φέρνοντας έτσι σε ακόμα περισσότερους οδηγούς την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν εύκολα ένα από τα πιο ολοκληρωμένα compact SUV της αγοράς. Η Ford προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης απόκτησής του με τα ανταγωνιστικά προγράμματα χρηματοδότησης της Ford Finance, τα οποία προσφέρουν στους πελάτες προνομιακούς όρους που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν, είτε χαμηλό επιτόκιο 0,9%, είτε χαμηλό ποσό προκαταβολής από 10% και μακρά περίοδο αποπληρωμής έως 84 μήνες. 

Παράλληλα, η πολυετής εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect η οποία συνοδεύει κάθε νέο Ford Puma, απαλλάσσει τους πελάτες από το άγχος απρόβλεπτων επισκευών ώστε να απολαμβάνουν την οδήγησή του χωρίς άγχος και για μεγαλύτερο διάστημα μέσα τη διάρκεια αποπληρωμής του χρηματοδοτικού τους προγράμματος. 

 

 

