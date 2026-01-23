Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την έκτη γενιά ενός θρύλου

Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα
Η οδήγηση στην πόλη ετοιμάζεται να αλλάξει με το νέο πλήρως ηλεκτρικό Nissan MICRA. Ένα από τα πιο θρυλικά μοντέλα στην ιστορία της Nissan, με πάνω από 40 χρόνια ιστορίας και πέντε προηγούμενες γενιές που αγαπήθηκαν από εκατομμύρια οδηγούς σε όλο τον κόσμο, φτάνει τώρα σε νέα εποχή, συνδυάζοντας προηγμένη ηλεκτρική τεχνολογία, κορυφαία οδηγική αίσθηση και δυναμική προσωπικότητα. Σχεδιασμένο για σύγχρονους οδηγούς που αναζητούν ευελιξία και άνεση σε κάθε καθημερινή διαδρομή, το νέο MICRA συνδυάζει τολμηρό σχεδιασμό, compact διαστάσεις, εντυπωσιακούς χώρους και συναρπαστική εμπειρία οδήγησης.

Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο MICRA ξεχωρίζει με τον παιχνιδιάρικο χαρακτήρα του, πιστό στο DNA των προηγούμενων γενιών. Το εξωτερικό του είναι εμπνευσμένο από SUV, με συμπαγείς διαστάσεις, ζάντες 18 ιντσών, ζωντανά εξωτερικά χρώματα και επιλογές διχρωμίας, ενώ τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα προσδίδουν μια τολμηρή “υπογραφή”.

Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Στο εσωτερικό, οι διπλές οθόνες 10,1 ιντσών προσφέρουν εύκολο ψηφιακό έλεγχο, ενώ ο κομψός σχεδιασμός, τα μαλακά υλικά και ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσδίδουν ένα σύγχρονο και κομψό χαρακτήρα. Ο χώρος αποσκευών έχει χωρητικότητα 326 λίτρα, ιδιαίτερα εντυπωσιακή για την κατηγορία του. Τα πίσω καθίσματα αναδιπλώνονται 40/60, και όταν είναι πλήρως κατεβασμένα, η χωρητικότητα φτάνει έως και τα 1.106 λίτρα, προσφέροντας πρακτικότητα και ευελιξία σε κάθε διαδρομή.

Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η προηγμένη τεχνολογία του νέου MICRA έχει σχεδιαστεί για να κάνει την καθημερινή οδήγηση πιο απλή και άνετη. Οι ενσωματωμένες υπηρεσίες της Google προσφέρουν άμεση πρόσβαση στις εφαρμογές Google Maps, Assistant και Play Store, ενώ η εφαρμογή NissanConnect επιτρέπει απομακρυσμένο έλεγχο βασικών λειτουργιών, όπως η κατάσταση φόρτισης, η αυτονομία και η θερμοκρασία καμπίνας, διαμορφώνοντας μια σύγχρονη, διαισθητική και πλήρως συνδεδεμένη οδηγική εμπειρία.

Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Η πλατφόρμα AmpR Small-car εξασφαλίζει σταθερότητα και δυναμική οδήγηση, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους και το μειωμένο βάρος στα 1.500 kg προσφέρουν αμεσότητα στους στενούς δρόμους της πόλης, αλλά και σιγουριά σε ταξίδια εκτός πόλης. Η οδήγηση γίνεται ακόμα πιο άνετη χάρη στο e-Pedal Full Stop, που επιτρέπει στο αυτοκίνητο να σταματήσει πλήρως χωρίς χρήση φρένου και έχει σχεδιαστεί ειδικά για την πόλη, προσφέροντας άνεση και ευκολία σε κάθε καθημερινή μετακίνηση.

Νέο ηλεκτρικό Nissan MICRA: Πότε έρχεται στην Ελλάδα

Το νέο MICRA προσφέρει δύο επιλογές μπαταρίας, 40 kWh για αυτονομία έως και 317 km και 52 kWh για αυτονομία έως και 416 km, ενώ η ταχεία φόρτιση 100kW επιτρέπει φόρτιση από 15% σε 80% σε μόλις 30 λεπτά, καθιστώντας το ιδανικό τόσο για την αστική μετακίνηση όσο και για απολαυστικές διαδρομές εκτός πόλης.

Το νέο Nissan MICRA αναμένεται στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 2026, έτοιμο να κάνει την οδήγηση πιο συναρπαστική.

