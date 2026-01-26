Renault Group: Συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα μοντέλα και πωλήσεις

Ο ρόλος της Dacia στις πωλήσεις

Πρώτη Δημοσίευση: 26.01.26, 10:20
Renault Group: Συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα μοντέλα και πωλήσεις
Για το Renault Group το 2025 αποτέλεσε την τρίτη συνεχόμενη χρονιά ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στρατηγικής του, χάρη στη θετική πορεία των διεθνών αγορών και την ισχυρή του παρουσία στον τομέα του εξηλεκτρισμού.Το 2025, το Group πούλησε 2.336.807 οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση +3,2%, σε μια αγορά που κινήθηκε στο +1,6%. Και οι τρεις μάρκες του Group κατέγραψαν ρυθμούς ανάπτυξης υψηλότερους από την αγορά:

· Renault: 1.628.030 οχήματα (+3,2% σε σχέση με το 2024)

Renault Group: Συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα μοντέλα και πωλήσεις

· Dacia: 697.408 οχήματα (+3,1% σε σχέση με το 2024)

· Alpine: για πρώτη φορά ξεπέρασε τις 10.000 ταξινομήσεις (10.970 οχήματα), υπερδιπλασιάζοντας τις πωλήσεις της (+139,2%)

Renault Group: Συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα μοντέλα και πωλήσεις

Στην Ευρώπη, με 1.607.848 οχήματα, τo Renault Group εξασφάλισε μια θέση στο podium των κατασκευαστών, χάρη στην εξαιρετική επίδοση στα επιβατικά οχήματα, και ειδικότερα αυτά της στην κατηγορίας C.

· Οι πωλήσεις επιβατικών οχημάτων (PC) αυξήθηκαν κατά +5,9%, υπερδιπλάσια του ρυθμού ανάπτυξης της αγοράς (+2,3%), καθιστώντας το Renault Group τον Νο1 αυτοκινητιστικό όμιλο στη Γαλλία.Οι πωλήσεις ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων (LCV) παρουσίασαν σταδιακή ανάκαμψη το 2025, με το δεύτερο εξάμηνο να βελτιώνεται σημαντικά (H2: -10,6% έναντι H1: -29,6%).

Renault Group: Συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα μοντέλα και πωλήσεις
Σε διεθνές επίπεδο, η Renault κατέγραψε αύξηση πωλήσεων +11,7%, με σημαντική άνοδο στις βασικές αγορές της: Λατινική Αμερική: +11,3%· Νότια Κορέα: +55,9%· Μαρόκο: +44,8% To Renault Group ενίσχυσε περαιτέρω την εξηλεκτρισμένη του γκάμα στην Ευρώπη, καθώς το 2025 πουλήθηκαν:Περίπου 400.000 υβριδικά οχήματα (+35,1%).· Περίπου 194.000 αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα (+76,7%).

Renault Group: Συνεχίζεται η ανάπτυξη με νέα μοντέλα και πωλήσεις

Η Renault ηγείται της μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση, επιτυγχάνοντας μερίδιο EV 20,2%, ενώ διατηρεί ισχυρή παρουσία και στα υβριδικά (+17,0%).Η Dacia κατέγραψε πάνω από 113.000 πωλήσεις υβριδικών οχημάτων, σημειώνοντας εντυπωσιακή αύξηση +121,7% σε σχέση με το 2024

