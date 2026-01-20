Dacia Sandriders: Κατέκτησαν το Rally Dakar 2026

Ο πιο σκληρός και απαιτητικός αγώνας

Dacia Sandriders: Κατέκτησαν το Rally Dakar 2026
Η ομάδα Dacia Sandriders κατέκτησε τη νίκη στο 48ο Rally Dakar, τον πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα του παγκόσμιου μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τους Nasser Al-Attiyah και Fabian Lurquin να πετυχαίνουν μια απόλυτα εντυπωσιακή επικράτηση, με διαφορά σχεδόν 10 λεπτών από τον ανταγωνισμό.Πρόκειται για ένα εξαιρετικό επίτευγμα, μόλις στη δεύτερη συμμετοχή της ομάδας σε αγώνα του Πρωταθλήματος FIA World Rally-Raid, ενώ η επιτυχία ολοκληρώθηκε ιδανικά, καθώς και τα τέσσερα πληρώματα της Dacia Sandriders τερμάτισαν, το Σάββατο 17 Ιανουαρίου.

Οι Sébastien Loeb / Édouard Boulanger ολοκλήρωσαν τον αγώνα στην 4η θέση, οι Lucas Moraes / Dennis Zenz κατέλαβαν την 7η θέση στο πρώτο τους Dakar Rally με την ομάδα, ενώ οι Cristina Gutiérrez / Pablo Moreno τερμάτισαν 11οι, έχοντας ξεκινήσει την τελευταία ειδική από τη 12η θέση.

Κατά τη διάρκεια των 13 ημερών του εξαντλητικού αγώνα, σε συνολική απόσταση 7.976 χιλιομέτρων – εκ των οποίων τα 4.809 χλμ. ειδικών διαδρομών – η ομάδα Dacia Sandriders πέτυχε δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές και βρέθηκε εκτός πρώτης τριάδας της γενικής κατάταξης μόλις μία φορά.

Η επιτυχία στις εξαιρετικά απαιτητικές διαδρομές της Σαουδικής Αραβίας – με βραχώδη τερέν, αμμόλοφους, γρήγορα ανοιχτά κομμάτια και συνεχείς εναλλαγές – αποτελεί αποτέλεσμα όχι μόνο της απόδοσης των πληρωμάτων και του Dacia Sandrider, αλλά και της αφοσίωσης, της σκληρής δουλειάς και της άρτιας συνεργασίας ολόκληρης της ομάδας, των συνεργατών και των προμηθευτών

