Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της

Ο νέος Ford AI Assistant που συνδέει το κινητό με το όχημα

24.01.26 , 11:25 Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
Πρώτη Δημοσίευση: 21.01.26, 09:25
Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για πάρα πολύ καιρό, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιδίδονταν σε έναν αγώνα δρόμου για το ποιος θα προσφέρει στα οχήματά του τις περισσότερες τεχνολογίες - όπως οθόνες, αισθητήρες και πολλά άλλα - που αυξάνουν το κόστος. Το αποτέλεσμα; Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι πιο σημαντικές καινοτομίες κατέληγαν να υιοθετούνται στα πιο ακριβά μοντέλα.

Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
Το όραμα της Ford είναι ο «εκδημοκρατισμός» της τεχνολογίας – ακριβώς όπως ο Henry Ford, πριν από έναν αιώνα, «εκδημοκράτισε» το αυτοκίνητο. Εάν ένα χαρακτηριστικό ή μια τεχνολογία δεν λύνει ένα πραγματικό πρόβλημα, ή αν δεν κάνει τους πελάτες να χαμογελούν, οι τελευταίοι δεν πρέπει να πληρώνουν για αυτό. Η τεχνολογία, επομένως, πρέπει να είναι προσιτή, και αν δεν είναι σε όλους, δεν αποτελεί επανάσταση, αλλά πολυτέλεια.

Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
Ford AI Assistant: Νοημοσύνη για όλους

Με το όραμα της Ford για τους πελάτες της να κινείται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο, η εταιρεία παρουσίασε στην έκθεση Consumer Electronics Show 2026 στο Λας Βέγκας των ΗΠΑ ένα νέο Βοηθό Τεχνητής Νοημοσύνης (Ford AI Assistant), ο οποίος συνδέει το κινητό και το αυτοκίνητο, προσφέροντας έξυπνες και πρακτικές λειτουργίες που κατανοούν το περιβάλλον και τις ανάγκες του χρήστη.Φανταστείτε, για παράδειγμα, πως βρίσκεστε μπροστά από ένα πλήθος από προμήθειες που πρέπει φορτωθούν στην καρότσα του pick-up σας. Αντί να μαντεύετε πως θα χωρέσουν ή να ψάχνετε για μεζούρα, μπορείτε να τραβήξετε μια φωτογραφία των προμηθειών με το κινητό σας τηλέφωνο και απλά να ρωτήσετε τον Ford AI Assistant το εξής: «Πόσες από αυτές χωράνε στην καρότσα;». Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο έξυπνος βοηθός της Ford αναλύει τη φωτογραφία και υπολογίζει τον όγκο των προμηθειών, επιβεβαιώνοντας ότι μπορείτε να τις φορτώσετε.

Η διάθεση αυτής της τεχνολογίας ξεκινά πρώτα μέσα από την εφαρμογή Ford στις αρχές του έτους και θα επεκταθεί σε μια εμπειρία εντός του οχήματος από το 2027.

Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
Το BlueCruise και ο «εκδημοκρατισμός» της αυτόνομης οδήγησης

Η αυτόνομη οδήγηση δεν πρέπει να αποτελεί premium χαρακτηριστικό. Έτσι, η Ford σχεδιάζει το δικό της λογισμικό και το δικό της hardware επεκτείνοντας την τεχνολογία BlueCruise ώστε να καταστήσει πιο προσιτές τις προηγμένες δυνατότητες hands-free οδήγησης - όχι όμως ως πολυτέλεια, αλλά ως στοιχείο καθημερινής χρήσης. Με 1,2 εκατομμύρια οχήματα να διαθέτουν ήδη την τεχνολογία BlueCruise, η Ford είναι σε θέση να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία για τους πελάτες της.

Γνωρίζοντας την τεχνολογία που βρίσκεται πίσω από τα συστήματα υποβοήθησης οδηγού που εξοπλίζουν τα μοντέλα της, η Ford εστιάζει ταυτόχρονα στην αποδοτικότητα παρέχοντας ακόμα περισσότερες δυνατότητες με 30% χαμηλότερο κόστος. Έχοντας τις δικές της ομάδες εξέλιξης και ξεκινώντας από το 2027 με την ολοκαίνουργια, προσιτή πλατφόρμα Universal Electric Vehicle (UEV), η Ford θα εισάγει νέες λύσεις λογισμικού και hardware. Επίσης, βασιζόμενη στην ίδια ευέλικτη βάση, η αυτόνομη eyes-off αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 3 θα είναι έτοιμη προς διάθεση το 2028, καθιστώντας την απόλυτη εμπειρία εντός του οχήματος διαθέσιμη για τους πολλούς – και όχι μόνο για λίγους προνομιούχους.

Ford: Η τεχνητή νοημοσύνη στα αυτοκίνητα της
Ενιαίος εγκέφαλος οχήματος

Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα ήταν δυνατό χωρίς τη ριζική αναθεώρηση της αρχιτεκτονικής του οχήματος. Εδώ και περισσότερα από 7 χρόνια, η Ford έχει καταφέρει να εξελίσσει τα δικά της ηλεκτρονικά, με τις ομάδες της να έχουν ήδη αναπτύξει 35 εκατομμύρια μονάδες.
Κεντρικό στοιχείο της στρατηγικής της είναι η σχεδίαση ενός ενιαίου «εγκεφάλου οχήματος» - μιας ολοκληρωμένης μονάδας που ενοποιεί το infotainment, τα συστήματα υποστήριξης οδηγού (ADAS), το ηχοσύστημα και τα επιμέρους δίκτυα σε ένα συμπαγές και αποδοτικό σύστημα, με στόχο την καλύτερη και πιο αξιόπιστη εμπειρία για τον χρήστη χρόνο με το χρόνο.Η Ford επιλέγει την ανάπτυξη τεχνολογίας in-house, καθώς αυτό θα την καταστήσει πραγματικά προσιτή σε όλους.

