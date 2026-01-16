Zeekr 7X: Κατακτά τον Παρνασσό

Το νέο μοντέλο της Zeekr παρουσιάζεται στο «The Auto Summit Parnassos»

Zeekr 7X: Κατακτά τον Παρνασσό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το νέο μοντέλο της Zeekr παρουσιάζεται στο «The Auto Summit Parnassos» Παρνασσό με το ολοκαίνουργιο Zeekr 7X, ένα SUV που συνδυάζει ευρωπαϊκή σχεδίαση, τεχνολογία αιχμής και premium αίσθηση. Στο πλαίσιο του The Auto Summit Parnassos, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ένα μοντέλο που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία οδήγησης και την έννοια της ηλεκτροκίνησης.

Το μαγευτικό τοπίο του Παρνασσού, με τις κορυφές, τα δάση και τους χιονισμένους δρόμους,αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για το Zeekr 7X. Ο δυναμικός SUV χαρακτήρας του, η ισχύς του και η τεχνολογία τερακίνησης και ρυθμιζόμενης αερανάρτησης, το καθιστούν έτοιμο για κάθε διαδρομή, ενώ η premium αίσθηση και η εργονομία, επιτρέπουν στον οδηγό να απολαμβάνει από τις ορεινές στροφές μέχρι τους ανοιχτούς δρόμους.

Zeekr 7X: Κατακτά τον Παρνασσό
Με ισχύ έως 646 ίππους, αυτονομία 615 χιλιομέτρων, τετρακίνηση, μπαταρία χωρητικότητας 100 kWh και προηγμένη πλατφόρμα ηλεκτροκίνησης 800V, που επιτρέπει φόρτιση 10%-80% σε μόλις 13 λεπτά, το Zeekr 7X αποτελεί ένα από τα πιο προηγμένα και ολοκληρωμένα SUV της κατηγορίαςτου.
Το Zeekr 7X ξεχωρίζει για τον συνδυασμό δυναμικού σχεδιασμού, εργονομίας και πολυτέλειας.

Η τεχνολογία του Zeekr 7X βασίζεται σε σύγχρονη αρχιτεκτονική ηλεκτροκίνησης, προσφέροντας υψηλές επιδόσεις, μεγάλη αυτονομία και ταχύτατη φόρτιση. Επιπλέον, διαθέτει εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού (ADAS) και smart infotainment, αναβαθμίζοντας την εμπειρία οδήγησης και την καθημερινή χρήση.Το αμιγώς ηλεκτρικό Zeekr 7X απέσπασε επίσης, και την κορυφαία αξιολόγηση 5 αστέρων από τον οργανισμό Euro NCAP, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνώς θεσμούς αξιολόγησης ασφάλειας οχημάτων.

Μετά τις διακρίσεις των Zeekr 001 Shooting Brake και Zeekr X compact SUV, με το Zeekr X να κερδίζει επιπλέον το βραβείο Best in Class για την κατηγορία Μικρό SUV και Αμιγώς Ηλεκτρικά Οχήματα, το νέο αποτέλεσμα για το Zeekr 7X σηματοδοτεί ότι κάθε μοντέλο Zeekr που διατίθεται στην Ευρώπη διαθέτει πλέον την κορυφαία διάκριση 5 αστέρων Euro NCAP.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ZEEKR
 |
ZEEKR 7X
 |
THE AUTO SUMMIT PARNASSOS
