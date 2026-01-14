BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Με νέες βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης.

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.01.26 , 13:20 Νέα 6ήμερη άδεια με αποδοχές για εργαζόνους γονείς - Ποιους αφορά
14.01.26 , 13:04 Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
14.01.26 , 13:02 Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»
14.01.26 , 12:59 Αντώνης Καρυστινός: H ενόχλησή του σε ερώτηση για τη σύζυγο & την κόρη του
14.01.26 , 12:43 Εξαφάνιση Λόρα: Στις φοιτητικές εστίες Ζωγράφου το τελευταίο στίγμα της
14.01.26 , 12:41 Αδάμου - Κουινέλης: Σπάνια εμφάνιση στην Αθήνα με την 7χρονη κόρη τους
14.01.26 , 12:34 Φωτιά Κραν Μοντανά: Μια 24χρονη σερβιτόρα κρατούσε τα βεγγαλικά
14.01.26 , 12:22 Αφροδίτη Γεροκωνσταντή: Τα τοξικά σχόλια που δέχεται ως μαμά
14.01.26 , 12:10 Μαρούσι: Συναγερμός για την εξαφάνιση 25χρονου - Η ανάρτηση του αδερφού του
14.01.26 , 12:07 Σου αρέσουν οι λαχανοντολμάδες; Αυτή η συνταγή θα σε ενθουσιάσει
14.01.26 , 12:00 BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
14.01.26 , 11:52 Οι 10 χώρες με το υψηλότερο IQ - Πόσο έξυπνοι είναι οι Έλληνες;
14.01.26 , 11:43 ChatGPT Health: Η ΑΙ μπαίνει στον τομέα της υγείας - Πώς λειτουργεί
14.01.26 , 11:41 Το ραντεβού της Καραβάτου με τον ΑΝΤ1 - Τι ζήτησε από το κανάλι
14.01.26 , 11:32 Aυτά είναι τα ζώδια που τον Ιανουάριο θα επαναπροσδιορίσουν τη ζωή τους
Ρουβάς και Θεοδωρίδου έδωσαν το μικρόφωνο στον Μαζωνάκη και έγινε χαμός
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: «Από τον Νοέμβριο ταλαιπωρούμαστε οικογενειακώς»
Ελένη Χατζίδου: Ξεκίνησε διατροφή και μας έδειξε το πρώτο της γεύμα
Μαρίσσα Τριανταφυλλίδου: Αυτός είναι ο σύντροφος της ηθοποιού του Maestro
Έφυγε από τη ζωή γνωστή Ελληνίδα τραγουδίστρια
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Οικονομάκου για γάμο με Τσερέλα: «Σιγά το νέο»
Ιωάννα Τούνη: Μάθημα εικαστικών στο σπίτι με τον γιο της, Πάρη!
Θλίψη στην ΕΡΤ - Πέθανε ο σκηνοθέτης, Δημήτρης Μητσιώνης
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, λανσάρει στην Ελλάδα το ATTO 2 Comfort με τιμή 29.990€. Η νέα κορυφαία έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού SUV συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, αυξημένη αυτονομία και αναβαθμισμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών.

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Το BYD ATTO 2 Comfort βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 430 km στον συνδυασμένο κύκλο (WLTP) και πάνω από 600 km στην πόλη. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων (150 kW) και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h.

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
Η νέα έκδοση ξεχωρίζει για τις βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης. Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά, ιδανική για γρήγορα ταξίδια. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, προσφέροντας άνεση για καθημερινή χρήση και νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Η έκδοση Comfort έρχεται με αλλαγές στον εσωτερικό διάκοσμο. Τα εμπρός καθίσματα έχουν προσκέφαλο που δεν είναι ενσωματωμένο σε αυτά, ενώ στο πίσω κάθισμα έχει τοποθετηθεί και τρίτο για τον επιβάτη που θα καθίσει στο κέντρο. Παράλληλα, ο μοχλός επιλογής της κίνησης του αυτοκινήτου έχει μεταφερθεί στην κολώνα του τιμονιού απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα.

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Στο εσωτερικό θα φιλοξενηθούν με άνεση 5 επιβάτες, κάτι που εξυπηρετεί και το επίπεδο δάπεδο του ATTO 2 στο πίσω μέρος, ενώ οι αποσκευές τους θα φιλοξενηθούν στον αντίστοιχο χώρο χωρητικότητας 450 λίτρων (αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος).

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
Στην ανάρτηση έχει υιοθετηθεί η δοκιμασμένη λύση των γονάτων MacPherson εμπρός, ενώ πίσω τοποθετήθηκε ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για καλύτερη διαχείριση του βάρους και της ισχύος, κάτι που συμβάλει θετικά στην οδική συμπεριφορά και την άνεση των επιβατών. Στην αποτελεσματική επιβράδυνση – ακινητοποίηση του αυτοκινήτου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες συμβάλουν τα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (τα εμπρός είναι αεριζόμενα).

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Η τιμή του BYD ATTO 2 Comfort είναι 36.990€. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 4.000€, καθώς και της επιδότησης των 3.000€ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 29.990€, καθιστώντας το μοντέλο ιδιαίτερα προσιτό και ανταγωνιστικό.

BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα
Στον στάνταρ εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται περισσότερα από 25 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ενώ η πλούσια λίστα στοιχείων συμπληρώνεται ενδεικτικά από τα εξής: Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο · Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων · Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι · Ζάντες αλουμινίου 17’’ · Φώτα LED εμπρός και πίσω Ασύρματη φόρτιση smartphone με αεραγωγό για την ψύξη · Αντλία θερμότητας · Πανοραμική κάμερα 360° · Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω · Πίνακας οργάνων 8,8" & οθόνη αφής infotainment 12,8" (περιλαμβάνει πλοήγηση) · Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Το ΑΤΤΟ 2 συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BYD
 |
BYD ATTO 2 COMFORT
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΑΔΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top