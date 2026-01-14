BYD ATTO 2 Comfort: Δείτε τις τιμές στην Ελλάδα

Η BYD, ο κορυφαίος παγκοσμίως κατασκευαστής οχημάτων νέας ενέργειας, λανσάρει στην Ελλάδα το ATTO 2 Comfort με τιμή 29.990€. Η νέα κορυφαία έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού SUV συνδυάζει μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας, αυξημένη αυτονομία και αναβαθμισμένο πακέτο εξοπλισμού άνεσης, ασφάλειας και προηγμένων τεχνολογιών.

Το BYD ATTO 2 Comfort βασίζεται στην προηγμένη αρχιτεκτονική e-Platform 3.0 και εξοπλίζεται με Blade Battery 64,8 kWh, προσφέροντας αυτονομία 430 km στον συνδυασμένο κύκλο (WLTP) και πάνω από 600 km στην πόλη. Ο ηλεκτροκινητήρας ισχύος 204 ίππων (150 kW) και ροπής 310 Nm εξασφαλίζει δυναμικές επιδόσεις, με επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 160 km/h.



Η νέα έκδοση ξεχωρίζει για τις βελτιωμένες δυνατότητες φόρτισης. Η DC ταχεία φόρτιση είναι 155 kW, επιτρέποντας φόρτιση από 30% σε 80% σε μόλις 19 λεπτά, ιδανική για γρήγορα ταξίδια. Παράλληλα, ο στάνταρ τριφασικός φορτιστής AC 11 kW εξασφαλίζει πλήρη φόρτιση σε λίγο πάνω από 7 ώρες, προσφέροντας άνεση για καθημερινή χρήση και νυχτερινή φόρτιση στο σπίτι.

Η έκδοση Comfort έρχεται με αλλαγές στον εσωτερικό διάκοσμο. Τα εμπρός καθίσματα έχουν προσκέφαλο που δεν είναι ενσωματωμένο σε αυτά, ενώ στο πίσω κάθισμα έχει τοποθετηθεί και τρίτο για τον επιβάτη που θα καθίσει στο κέντρο. Παράλληλα, ο μοχλός επιλογής της κίνησης του αυτοκινήτου έχει μεταφερθεί στην κολώνα του τιμονιού απελευθερώνοντας χώρο στην κεντρική κονσόλα.

Στο εσωτερικό θα φιλοξενηθούν με άνεση 5 επιβάτες, κάτι που εξυπηρετεί και το επίπεδο δάπεδο του ATTO 2 στο πίσω μέρος, ενώ οι αποσκευές τους θα φιλοξενηθούν στον αντίστοιχο χώρο χωρητικότητας 450 λίτρων (αυξάνεται στα 1.370 λίτρα με την αναδίπλωση του πίσω καθίσματος).



Στην ανάρτηση έχει υιοθετηθεί η δοκιμασμένη λύση των γονάτων MacPherson εμπρός, ενώ πίσω τοποθετήθηκε ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων για καλύτερη διαχείριση του βάρους και της ισχύος, κάτι που συμβάλει θετικά στην οδική συμπεριφορά και την άνεση των επιβατών. Στην αποτελεσματική επιβράδυνση – ακινητοποίηση του αυτοκινήτου κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες συμβάλουν τα δισκόφρενα σε όλους τους τροχούς (τα εμπρός είναι αεριζόμενα).

Η τιμή του BYD ATTO 2 Comfort είναι 36.990€. Με την εφαρμογή του Electric Bonus του Ομίλου Σφακιανάκη, ύψους 4.000€, καθώς και της επιδότησης των 3.000€ του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» (KH3), η τελική τιμή για τον πελάτη διαμορφώνεται στα 29.990€, καθιστώντας το μοντέλο ιδιαίτερα προσιτό και ανταγωνιστικό.



Στον στάνταρ εξοπλισμό του αυτοκινήτου περιλαμβάνονται περισσότερα από 25 συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας, ενώ η πλούσια λίστα στοιχείων συμπληρώνεται ενδεικτικά από τα εξής: Πανοραμική γυάλινη οροφή με ηλεκτρικό σκιάδιο · Vegan δερμάτινες επενδύσεις καθισμάτων · Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα (6 κατευθύνσεων) και θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα, θερμαινόμενο τιμόνι · Ζάντες αλουμινίου 17’’ · Φώτα LED εμπρός και πίσω Ασύρματη φόρτιση smartphone με αεραγωγό για την ψύξη · Αντλία θερμότητας · Πανοραμική κάμερα 360° · Αισθητήρες στάθμευσης εμπρός και πίσω · Πίνακας οργάνων 8,8" & οθόνη αφής infotainment 12,8" (περιλαμβάνει πλοήγηση) · Προφίλ οδήγησης: Eco, Normal, Sport, Snow

Το ΑΤΤΟ 2 συνοδεύεται από 6 χρόνια εγγύηση (ή 150.000 χλμ.), 8 χρόνια εγγύηση ηλεκτροκινητήρα (ή 150.000 χλμ.) και 8 χρόνια εγγύηση για τη μπαταρία (ή 250.000 χλμ.).