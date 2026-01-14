Ford Motor Ελλάς: Μεγάλη μείωση στις τιμές ανταλλακτικών

Από πότε ισχύουν οι μειώσεις

STAR.GR
Αυτοκινητο
Ford Motor Ελλάς: Μεγάλη μείωση στις τιμές ανταλλακτικών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η δέσμευση της Ford στην καινοτομία και την ικανοποίηση των πελατών αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά με μία πρωτοβουλία που έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση κατά 25%* στις τιμές πώλησης πολλών ανταλλακτικών Ford που αφορούν προηγούμενες γενιές οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που υφίστανται συχνότερα ζημιές σε τροχαία ατυχήματα και συγκρούσεις.

Η νέα πρωτοβουλία της εταιρείας για τα γνήσια ανταλλακτικά Ford, η οποία τίθεται σε ισχύ από τον Ιανουάριο του 2026, έχει στόχο να υποστηρίξει τους ιδιοκτήτες εκατομμυρίων οχημάτων Ford που κατασκευάστηκαν έως το 2019.

Ανάμεσα στα περισσότερα από 6.000 ανταλλακτικά και εξαρτήματα που θα προσφέρονται με μειωμένες τιμές περιλαμβάνονται πλαϊνές πόρτες, πάνελ θυρών, προφυλακτήρες και γρίλιες ψυγείου, καθώς και προβολείς και άλλα εξαρτήματα φωτισμού για 35 μοντέλα. Τα ανταλλακτικά αυτά καλύπτουν προηγούμενες γενιές δημοφιλών επιβατικών οχημάτων και pick-up, όπως τα Fiesta, Focus, Mondeo, C-MAX, Kuga και Ranger.

Η μείωση στις τιμές των γνήσιων ανταλλακτικών φέρνει οφέλη στους πελάτες, όπως:

· Υψηλότερη ποιότητα κατασκευής, που μπορεί να βελτιώσει την τελική εμφάνιση του οχήματος, να διευκολύνει το ταίριασμα των χρωμάτων και να κάνει την τοποθέτηση πιο γρήγορη και σωστή

· Διατήρηση της αξίας των οχημάτων

· Ενίσχυση της βιωσιμότητας, ενθαρρύνοντας την επισκευή αντί της αντικατάστασης, όταν αυτό συμφέρει οικονομικά

Τα γνήσια ανταλλακτικά Ford θα είναι διαθέσιμα μέσω των εξουσιοδοτημένων διανομέων και των κέντρων σέρβις της εταιρείας σε όλη την Ευρώπη.

Διαβάστε περισσότερα:
