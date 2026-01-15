Nissan LEAF: Το αυτοκίνητο που λατρεύουν και οι γυναίκες

Το ολοκαίνουργιο Nissan LEAF αναγνωρίστηκε ως «World’s Best Compact Car» από την επιτροπή του Women’s Worldwide Car of the Year (WWCOTY), την μοναδική επιτροπή στον κόσμο που αποτελείται αποκλειστικά από γυναίκες δημοσιογράφους αυτοκινήτου ανά τον κόσμο.

Το νέο LEAF τιμήθηκε για τον σύγχρονο και κομψό σχεδιασμό του, τις εντυπωσιακές επιδόσεις και την απόλυτα συνδεδεμένη εμπειρία οδήγησης που προσφέρει, αναγνωρίζοντας παράλληλα και τον ιστορικό του ρόλο ως το πρώτο ηλεκτρικό όχημα ευρείας παραγωγής. Το LEAF, πλέον στην τρίτη γενιά του, συνεχίζει να επιβεβαιώνει τη θέση του ως σημείο αναφοράς στην κατηγορία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων,με κορυφαία αυτονομία έως και 622 χλμ., προσφέροντας μια απολαυστική και πλήρως συνδεδεμένη εμπειρία ηλεκτρικής οδήγησης.

Για απρόσκοπτη σύνδεση με τον έξω κόσμο, το νέο LEAF εξοπλίζεται με την ενσωματωμένη σουίτα Google, η οποία περιλαμβάνει Google Maps, Play Store – από όπου οι εφαρμογές κατεβαίνουν απευθείας στο αυτοκίνητο – καθώς και Google Assistant, που επιτρέπει τον φωνητικό χειρισμό της πλοήγησης, της ψυχαγωγίας και του κλιματισμού, αλλά και τον συγχρονισμό προσωπικών εφαρμογών.

Η κριτική επιτροπή, που αποτελείται από 84 δημοσιογράφους αυτοκινήτου από 54 χώρες, δεν αξιολογεί τα καλύτερα «γυναικεία» αυτοκίνητα – καθώς τα αυτοκίνητα δεν έχουν φύλο – αλλά ξεχωρίζει αυτά που ανταποκρίνονται στις καθολικές ανάγκες όλων των οδηγών. Το νέο Nissan LEAF συνδυάζει κομψό και αεροδυναμικό σχεδιασμό, προηγμένο ηλεκτρικό σύστημα