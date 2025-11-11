Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών

Το σημαντικό βραβείο που πήρε

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.11.25 , 16:59 Μερομήνια 2025-2026: Τι καιρό θα κάνει τα Χριστούγεννα
11.11.25 , 16:44 Καλογεροπούλου - Σβήγκος: Η σπάνια κοινή έξοδος με τα παιδάκια τους
11.11.25 , 16:28 Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
11.11.25 , 15:56 Άση Μπήλιου: Ανάδρομος Δίας στον Καρκίνο: Τι να περιμένουν τα ζώδια;
11.11.25 , 15:52 Φάρμα: Αυτό που ακολουθεί στη συνέχεια δεν το περίμενε κανείς
11.11.25 , 15:47 Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
11.11.25 , 15:46 Κρήτη: Η μητέρα & οι αδελφές της 26χρονης Μαρίνας που σκοτώθηκε σε τροχαίο
11.11.25 , 15:39 Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Οικογενειακή βραδινή έξοδος με την κόρη τους
11.11.25 , 15:18 Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών
11.11.25 , 15:06 Κουρλαμπάς: «Έχω βιώσει cancel - Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα»
11.11.25 , 14:49 Νέες αποκαλύψεις για την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα
11.11.25 , 14:37 Τι λέει η Ιερά Σύνοδος για τον ρασοφόρο
11.11.25 , 14:27 Άρης Αντωνόπουλος: Τον θυμάστε στον πρώτο του ρόλο; Ήταν μόλις 7 ετών!
11.11.25 , 14:25 Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
11.11.25 , 14:15 Cash or Trash: Ένα αντικείμενο προκαλεί διφορούμενα συναισθήματα
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του
Καινούργιου: «Έκανα προσπάθειες με ορμόνες, σταμάτησα και ήρθε μόνο του»
Η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει «μπέμπα» - Πόσο μηνών είναι;
Τσιμτσιλή για Καινούργιου: «Θα πω μια ιστορία που δεν μπορούσα να πω»
Άρης Αντωνόπουλος: «Θα ξαναέκανα αυτή τη σκηνή μόνο για το φιλί»
Κώστας Κεντέρης: Πού είναι και τι κάνει σήμερα ο χρυσός Ολυμπιονίκης
Μαρία Κίτσου: «Δέχθηκα ανθρωποφαγία για τα κιλά που πήρα»
Συντριβή τουρκικού στρατιωτικού αεροσκάφους C -130 με 20 άτομα
Ιωάννα Τούνη: «Ο κόσμος με αντιμετωπίζει ως μία κοινή πόρνη»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Honda Motor Europe Ltd. επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση της ως ηγέτιδα όχι μόνο στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας των μοτοσυκλετών — χάρη στην παρουσίαση του V3R 900 E-Compressor πρωτοτύπου και της πρώτης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας της Honda, WN7 — αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των δραστηριοτήτων της.

Στην 82η έκθεση EICMA, η Honda βραβεύτηκε με το EICMA 2025 Sustainable Exhibitor Award, για τη βιώσιμη διαχείριση του εκθεσιακού της περιπτέρου Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που έλαβε εκ νέου τη διεθνή πιστοποίηση ISO 20121 από την TÜV NORD Italia, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη διαχείριση της έκθεσης και τη δέσμευσή της για μείωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετώνΗ Honda Motor Europe Ltd. αναγνωρίστηκε για τη μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση που ακολούθησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου της, βασισμένη σε ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA), που επέτρεψε τη μέτρηση και τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου.

Το περίπτερο της Honda – το μεγαλύτερο της έκθεσης, με πάνω από 3.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου – κατασκευάστηκε με υποστηρικτική δομή από ανακυκλωμένο αλουμίνιο (77,5%) και διακοσμητικά πάνελ MDF πολλαπλών στρώσεων (CARB P2).

Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών
Τα υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την οπτική επικοινωνία είναι από τεχνικό πολυεστέρα πιστοποιημένο κατά το πρότυπο OEKO-TEX Standard 100 [2], σχεδιασμένο για πολλαπλή χρήση, ενώ η αρθρωτή πλατφόρμα αποτελείται από ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιούμενα και εύκολα αποσπώμενα πάνελ.Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, η μελέτη LCA ανέδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα: το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανά διοργάνωση ανέρχεται σε 31,72 tCO₂eq, σημειώνοντας μείωση 97,2% σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο περίπτερο κατασκευασμένο με παραδοσιακά υλικά (όπως μοριοσανίδα, PVC ή κόλλες).

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HONDA
 |
82Η ΕΚΘΕΣΗ EICMA
 |
EICMA 2025 SUSTAINABLE EXHIBITOR AWARD
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top