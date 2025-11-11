Honda: Ηγέτιδα στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα των μοτοσυκλετών

Η Honda Motor Europe Ltd. επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη θέση της ως ηγέτιδα όχι μόνο στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας των μοτοσυκλετών — χάρη στην παρουσίαση του V3R 900 E-Compressor πρωτοτύπου και της πρώτης ηλεκτρικής μοτοσυκλέτας της Honda, WN7 — αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υπεύθυνη διαχείριση των δραστηριοτήτων της.

Στην 82η έκθεση EICMA, η Honda βραβεύτηκε με το EICMA 2025 Sustainable Exhibitor Award, για τη βιώσιμη διαχείριση του εκθεσιακού της περιπτέρου Η διάκριση αυτή απονεμήθηκε στο πλαίσιο μιας διοργάνωσης που έλαβε εκ νέου τη διεθνή πιστοποίηση ISO 20121 από την TÜV NORD Italia, επιβεβαιώνοντας τη βιώσιμη διαχείριση της έκθεσης και τη δέσμευσή της για μείωση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων.

Η Honda Motor Europe Ltd. αναγνωρίστηκε για τη μεθοδολογική και επιστημονική προσέγγιση που ακολούθησε στον σχεδιασμό και την κατασκευή του περιπτέρου της, βασισμένη σε ανάλυση Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment – LCA), που επέτρεψε τη μέτρηση και τη σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του έργου.

Το περίπτερο της Honda – το μεγαλύτερο της έκθεσης, με πάνω από 3.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου – κατασκευάστηκε με υποστηρικτική δομή από ανακυκλωμένο αλουμίνιο (77,5%) και διακοσμητικά πάνελ MDF πολλαπλών στρώσεων (CARB P2).



Τα υφάσματα που χρησιμοποιήθηκαν για την οπτική επικοινωνία είναι από τεχνικό πολυεστέρα πιστοποιημένο κατά το πρότυπο OEKO-TEX Standard 100 [2], σχεδιασμένο για πολλαπλή χρήση, ενώ η αρθρωτή πλατφόρμα αποτελείται από ανθεκτικά, επαναχρησιμοποιούμενα και εύκολα αποσπώμενα πάνελ.Χάρη σε αυτή την προσέγγιση, η μελέτη LCA ανέδειξε εξαιρετικά αποτελέσματα: το περιβαλλοντικό αποτύπωμα ανά διοργάνωση ανέρχεται σε 31,72 tCO₂eq, σημειώνοντας μείωση 97,2% σε σύγκριση με ένα αντίστοιχο περίπτερο κατασκευασμένο με παραδοσιακά υλικά (όπως μοριοσανίδα, PVC ή κόλλες).