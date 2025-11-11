Ford Ranger Plug-In Hybrid: Σέρνει...καράβι

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid - το μοναδικό pick-up μοντέλο τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την Ευρώπη που μπαίνει στην πρίζα - έρχεται εξοπλισμένο με τις πιο σύγχρονες, προηγμένες και έξυπνες τεχνολογίες υποβοήθησης οδηγού, οι οποίες είναι σχεδιασμένες για να κάνουν την καθημερινότητα τόσο των επαγγελματιών όσο και των φίλων της περιπέτειας και των αποδράσεων ακόμα πιο εύκολη και ασφαλή από ποτέ.

Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζει το νέο Trailer Backup Assist – ένα καινοτόμο σύστημα της Ford Pro που απλοποιεί τη διαδικασία της όπισθεν με ρυμουλκούμενο.Σύμφωνα με την Ford Ευρώπης, το 90% των πελατών Ranger χρησιμοποιούν το όχημά τους για ρυμούλκηση. Με το καινοτόμο Trailer Backup Assist, ο οδηγός δεν χρειάζεται πλέον να κάνει συνεχείς διορθώσεις με το τιμόνι όταν επιχειρεί να παρκάρει με τρέιλερ.

Αντιθέτως, μέσω ενός εύχρηστου περιστροφικού επιλογέα που βρίσκεται στην κεντρική κονσόλα, όλοι οι οδηγοί του νέου Ranger Plug-In Hybrid μπορούν όχι μόνο να κατευθύνουν το τρέιλερ εκεί που επιθυμούν, αλλά και να παρακολουθούν την πρόοδο της διαδικασίας μέσω της οθόνης αφής των 12 ιντσών ενώ το σύστημα αναλαμβάνει αυτόματα τις κινήσεις του τιμονιού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Ranger Plug-In Hybrid δεν κάνει κανέναν απολύτως συμβιβασμό στις ικανότητες ρυμούλκησης. Με προηγμένο σύστημα τετρακίνησης και δυνατότητα έλξης έως και 3.500 kg, το εξηλεκτρισμένο pick-up μοντέλο της Ford Pro διατηρεί τόσο την επαγγελματική χρηστικότητα όσο και τις δυνατότητες των συμβατικών εκδόσεων Ranger, αποδεικνύοντας έτσι για μια ακόμα φορά τον ασυμβίβαστο χαρακτήρα του.



Το σύστημα κίνησης του νέου Ranger Plug-In Hybrid που υποστηρίζει το προηγμένο σύστημα Trailer Backup Assist συνδυάζει τον αξιόπιστο βενζινοκινητήρα 2.3L EcoBoost της Ford με έναν ηλεκτροκινητήρα, που αποδίδουν συνολικά μέγιστη ισχύ 281 PS και θηριώδη ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη και από εκείνη του Ranger Raptor. Το εξηλεκτρισμένο μοντέλο διατηρεί όλα τα γνωστά δυναμικά χαρακτηριστικά αλλά και τις ασυμβίβαστες μεταφορικές ικανότητες των εκδόσεων Ranger με κινητήρα ντίζελ - συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας ρυμούλκησης των 3.500 kg - προσφέροντας ταυτόχρονα ακόμα πιο χαμηλή κατανάλωση καυσίμου που ανέρχεται σε μόλις 3,4 lt/100 km. (WLTP).



