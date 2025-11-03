DFSK Black Friday με όφελος 2.900 ευρώ για το DFSK 500

Δείτε τον εξοπλισμό του νέου μοντέλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.11.25 , 14:19 Citroen C5 Aircross: Αυτό είναι το νέο εντυπωσιακό μοντέλο-Τιμές
03.11.25 , 14:19 MadWalk 2025: Ρουβάς, Μαζωνάκης και Φουρέιρα στο event μουσικής & μόδας
03.11.25 , 14:10 Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
03.11.25 , 14:06 Δράσεις για την επαγγελματική εξέλιξη των γυναικών
03.11.25 , 14:03 Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για την εκπροσώπηση της Ελλάδας
03.11.25 , 13:54 Μία διαφορετική συνταγή για μπριζόλες που «λιώνουν» στο στόμα
03.11.25 , 13:48 1ο Ράλλυ Παρνασσού: Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα
03.11.25 , 13:40 «Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
03.11.25 , 13:39 Φάρμα: Απόψε αγωνίζονται για το... σπίτι! -  «Τώρα θα αρχίσουν τα γλέντια!»
03.11.25 , 13:30 Έργο του Αλέκου Φασιανού δημοπρατείται για πρώτη φορά στο Cash or Trash!
03.11.25 , 13:14 Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
03.11.25 , 13:14 Ποια ζώδια αυτή την εβδομάδα θα έχουν μεγάλες εντάσεις;
03.11.25 , 12:59 Ταμπακάκης: Το ύψος, οι γονείς του και η σχέση με τη Σάντυ Χατζηιωάννου
03.11.25 , 12:46 Κατσούλης για Καραβάτου: «Είναι κάτι που χρωστάμε στα παιδιά μας»
03.11.25 , 12:41 Δέσποινα Βανδή: Η stylish εμφάνιση στο αεροδρόμιο με Gucci βαλίτσα
Βορίζια: «Εδώ σε φάγανε!» - Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου
Θάνατος Κίλι Σφακιανάκη: Έπασχε από Πάρκινσον - «Όλοι νόμιζαν πως κοιμάται»
«Ο διάσημος σεφ μου ζήτησε 800 ευρώ δανεικά», λέει στενός φίλος του
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Κομψή εμφάνιση στη βραδιά για την Γκίλφοϊλ
Αγνώριστη η Ιωάννα Μπέλλα - Η απάντηση για τα αρνητικά σχόλια στο instagram
Έκτακτο δελτίο καιρού από την ΕΜΥ: Πορτοκαλί συναγερμός για ισχυρές βροχές
Νότης Σφακιανάκης: Πέθανε η σύζυγός του ανήμερα των γενεθλίων του
Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός της κουμπάρας που «άναψε» φωτιές!
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Στο πριβέ πάρτι στον Κωνσταντίνο Αργυρό με τον γιο της
Αναρτήθηκαν τα τέλη κυκλοφορίας 2026 - Αναλυτικά τα ποσά
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
DFSK Black Friday με όφελος 2.900 ευρώ για το DFSK 500
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η DFSK, κλείνοντας έναν χρόνο παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχει ήδη αποδείξει ότι ένα ευρύχωρο, αξιόπιστο και πλήρως εξοπλισμένο SUV δεν χρειάζεται να είναι ακριβό. Όμως αυτό τον Νοέμβριο, η απόκτηση ενός DFSK 500 γίνεται ακόμα πιο εύκολη, χάρη στη νέα προσφορά Black Friday.

Το DFSK 500 είναι ένα νεανικό C-SUV με μήκος 4,38 m, άνετους χώρους για 5 επιβάτες και αποσκευές και πλούσιο εξοπλισμό. Με κινητήρα βενζίνης 1.500 cc και στάνταρ αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων, δίνει τη λύση σε όσους αναζητούν ένα αξιόπιστο και άνετο οικογενειακό αυτοκίνητο σε τιμή η οποία πλέον είναι... προκλητικά χαμηλή.

DFSK Black Friday με όφελος 2.900 ευρώ για το DFSK 500

Για αυτή τη Black Friday, η DFSK Hellas προχωρά σε μείωση τιμής του πιο προσιτού μοντέλου της κατά 2.900 € σε κάθε έκδοση! Το DFSK 500 Comfort διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που περιλαμβάνει multimedia οθόνη αφής 7” με λειτουργία mirroring, κάμερα οπισθοπορείας, επένδυση καθισμάτων από συνθετικό δέρμα, ζάντες 17” κ.ά., και μπορεί να γίνει δικό σας με 18.900 € – για όλο τον Νοέμβριο.

DFSK Black Friday με όφελος 2.900 ευρώ για το DFSK 500

Ακόμα πλουσιότερο εξοπλισμό για ένα υψηλότερο επίπεδο άνεσης προσφέρει το DFSK 500 Premium, με πανοραμική ηλιοροφή, αισθητήρες παρκαρίσματος, ηλεκτρικό χειρόφρενο, θερμαινόμενους καθρέφτες κ.ά. και τιμή προσφοράς 21.300 €. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτοκίνητο καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 6 ετών ή 150.000 km, ενώ οι τιμές περιλαμβάνουν το μεταλλικό χρώμα, όπως συμβαίνει σε κάθε μοντέλο της DFSK.

Αν είστε κι εσείς έτοιμοι να αναβαθμίσετε τις απαιτήσεις σας, γνωρίστε τα αυτοκίνητα της DFSK σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Καβάλα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, Κοζάνη, Κόρινθο, Λάρισα, Σύρο και Χανιά. Βρείτε εδώ το πλήρες δίκτυο συνεργατών της DFSK Hellas – μέλος του Spanos Group.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
DFSK
 |
DFSK 500
 |
ΕΚΠΤΩΣΗ
 |
ΤΙΜΕΣ
 |
BLACK FRIDAY 2025
 |
BLACK FRIDAY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top