OMODA & JAECOO: Πόσα σημεία έχει το δίκτυο της στην Ελλάδα

Τι σχεδιάζει στο μέλλον

30.10.25 , 13:05 OMODA & JAECOO: Πόσα σημεία έχει το δίκτυο της στην Ελλάδα
Πρώτη Δημοσίευση: 30.10.25, 09:05
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στηριζόμενη στην αξιοπιστία και τη δύναμη του Ομίλου Emil Frey, που επίσης εκπροσωπεί τη Mercedes-Benz και smart στην Ελλάδα, η OMODA & JAECOO επενδύει σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία εξυπηρέτησης, μέσα από ένα δίκτυο επιλεγμένων και πλήρως εξουσιοδοτημένων σημείων εκθέσεων και συνεργείων. Το δίκτυο αυτό, που σήμερα αριθμεί εννέα σημεία πανελλαδικά, αποδεικνύει τη δέσμευση της μάρκας στην ποιότητα και τη συνέπεια προς τον πελάτη.

Παράλληλα, μέσω του logistics center του Ομίλου, διασφαλίζεται άμεση διαθεσιμότητα και επάρκεια ανταλλακτικών προσφέροντας γρήγορη εξυπηρέτηση. Στο επόμενο διάστημα, η μάρκα θα εμπλουτίσει περαιτέρω τη γκάμα της στην ελληνική αγορά, ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσίας της.

