Μοιραράκη: «Μεγάλωσα ορφανή από 6 ετών- Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»

«Η σχέση μας με τον Γιάννη ήταν μοναδική - Είναι ό,τι ωραιότερο έχω ζήσει»

Δέσποινα Μοιραράκη: H συνέντευξή της στην εκπομπή Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο

Η Δέσποινα Μοιραράκη μίλησε για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στα παιδικά της χρόνια αλλά και τη ζωή της, τρεισήμισι χρόνια μετά τον θάνατο του συζύγου της, με τον οποίο είχαν μια πάρα πολύ δυνατή σχέση. 

Δέσποινα Μοιραράκη: «Είμαι στα καλύτερά μου και το απολαμβάνω!»

«Φορούσα ενάμιση χρόνο ανελλιπώς τα μαύρα. Δεν ήταν τόσο το παντελόνι που φορούσα μαύρο, δεν μπορούσα εδώ στην ψυχή μου, αισθανόμουν ότι δεν μπορούσα να βάλω τίποτε εκτός από μαύρο. Tότε ήταν οι αρχές της εκπομπής που παρουσιάζω, το Cash or Trash και με πολύ ευγενικό τρόπο μου λέγανε “Κυρία Μοιραράκη, να βάλετε κανένα λευκό πουκαμισάκι”. Τώρα, εντάξει, είμαι λίγο καλύτερα. Δεν το έκανα για να με βλέπει ο κόσμος ότι φορούσα τα μαύρα. Αισθανόμουν ότι ήταν τόσο μαύρη η ψυχή μου που δεν μπορούσα να βάλω τίποτα εκτός από μαύρο», επισήμανε η Δέσποινα Μοιραράκη στην εκπομπή Super Κατερίνα. 

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην πολύ ωραία σχέση που είχε με τον σύζυγό της Nαύαρχο Γιάννη Κοντούλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 24 Ιουνίου 2022 μετά από μάχη με τον καρκίνο.  

«Ήταν τόσο υπέροχος αυτός ο άνθρωπος, αλλά θα τον αγαπώ για πάντα. Θα είναι για πάντα μέσα στην ψυχή μου, ό,τι και να έρθει ό,τι και να γίνει. Ήταν η ωραιότερη φάση της ζωής μου», παραδέχτηκε και εξήγησε πως έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να συνέλθει μετά τον θάνατό του, γιατί αυτό θα ήθελε και ο ίδιος. 

«Δεν είχαμε κοινοποιήσει, όπως είναι γνωστό, σε κανέναν τι γινόταν. Και με θαύμαζε για τον δυναμισμό μου και γι’ αυτό που ήμουν. Και είμαι σίγουρη ότι αυτή την εικόνα, αλλά δεν τη θέλω κι εγώ για τον εαυτό μου, εγώ είμαι μια αγωνίστρια στη ζωή. Πραγματικά θέλω με αυτόν τον τρόπο να δείχνω σε όλους τους ανθρώπους ότι μπορούμε, θέλει προσπάθεια όμως και μεγάλη θέληση. Αυτή τη στιγμή είναι το πιο μεγάλο πράγμα που έχω κάνει, γιατί έκανα ένα πολύ μεγάλο έργο ζωής με τη συμπαράσταση στον Γιάννη και ηθικά και ψυχολογικά και σωματικά, γιατί εγώ τον εξυπηρετούσα, ας πούμε, ήμουν εκεί νοσοκόμος του. Ήμασταν δυόμιση χρόνια έτσι. Με την ψυχή μου το έκανα», αποκάλυψε. 

«Έχω συνειδητοποιήσει ότι πορεύομαι αυτή τη στιγμή χωρίς να είναι εκείνος, αλλά επειδή ήταν ό,τι ωραιότερο έχω ζήσει ως άνθρωπος, ως γυναίκα, ακόμα και ως μητέρα, δηλαδή ήταν πάρα πολύ, ήταν μοναδική αυτή η σχέση μας, τον κρατώ μέσα στην καρδιά μου. Υπάρχει μια τεράστια πληγή, η οποία όμως έχει γίνει γύρω-γύρω με μπετό. Δε με στεναχωρεί να μιλώ για εκείνον. Δε με στεναχωρεί να μου έρχονται εικόνες στο κινητό μου και να τον βλέπω. Το βιώνω όσο γίνεται ωραία», εξομολογήθηκε.

Έπειτα, περιέγραψε τα λόγια που της έλεγε ο σύζυγός της όταν έδινε τη μάχη για την υγεία του: «Mου έλεγε “δε θέλω κανένας να μάθει κάτι. Θέλω να είσαι δυνατή, δε θέλω να σε λυπούνται” Εξάλλου εγώ σε γνώρισα και σε αγάπησα και σε θαύμασα για αυτό που είσαι. Η Δέσποινα είναι η Δέσποινα. Η Μοιραράκη είναι μία και μοναδική. Αγαπώ τη Δεσποινούλα, σέβομαι και εκτιμώ τη Μοιραράκη και θέλω πάντα να είσαι αυτό».

Η Μοιραράκη έχει περάσει δια πυρός και σιδήρου. Ξεκίνησα κάτω από το μηδέν, δεν είχα παπούτσια να φορέσω και τώρα δεν μπορούμε να τα βάλουμε γιατί πονάνε τα πόδια μας

Η παρουσιάστρια του Cash or Trash μίλησε και για τις δυσκολίες που είχε αντιμετωπίσει στα παιδικά της χρόνια. 

Μοιραράκη: «Μεγάλωσα ορφανή από 6 ετών- Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»

«Ο μπαμπάς μου έφυγε, όταν ήμουν 6 ετών. Μεγάλωσα ορφανή και η μαμά μας είχε πολύ περιορισμένες. Και δεν ήταν έτσι οι οικονομικές δυνατότητες… Ζούσαμε στο σπίτι μας στο Νέο Ψυχικό. Πήγαινα σχολείο, τώρα μην πούμε αυτές τις ιστορίες. Κάποια στιγμή γνώρισα τον πρώτο μου σύζυγο. Έγιναν οι αντίκες. Γι' αυτό και στο Cash or Trash φέρνω τις αντίκες», αποκάλυψε. 

Στο τέλος, βρήκαν και το κοινό που συνδέει την Κατερίνα Καινούργιου και τη Δέσποινα Μοιραράκη. Εκτός από Ταυρίνες, έχουν γεννηθεί και οι δυο την Πρωτομαγιά!

Η Δέσποινα Μοιραράκη παρουσιάζει το Cash or Trash στο Star για 5η χρονιά. «Είναι πέντε χρόνια και να πω ότι είμαι πάρα πάρα πολύ ευτυχισμένη, ικανοποιημένη που παρουσιάζω μία εκπομπή με όλους τους συνεργάτες. Ευχαριστούμε το κοινό που μας εμπιστεύεται για πέμπτη χρονιά και ενδιαφέρεται για την εκπομπή», κατέληξε. 


 

