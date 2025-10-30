«Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα

«Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»: Tι είπαν οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα της παράστασης/ βίντεο Buongiorno

Πρεμιέρα στο θέατρο Άνεσις έκανε η θεατρική παράσταση «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» του Stephen King σε θεατρική διασκευή των Owen O’ Neill & Dave Johns και σκηνοθεσία των Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου.

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Νίκος Ψαρράς, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Μάνος Βακούσης, ο Γιάννης Μποστατζόγλου μαζί με μια ομάδα καταξιωμένων ηθοποιών και πλήθος συναδέλφων τους ήταν εκεί να τους απολαύσουν.

Ανάμεσά τους: η σύζυγος του Νίκου Ψαρρά Ελένη Καρακούλη, η Θέμις Μπαζάκα, η Κατερίνα Λέχου, η Κατερίνα Διδασκάλου, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Μαρίνα Καλογήρου, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η Καλλιόπη Χάσκα, η Μαριάννα Πολυχρονίδη,η Σμαράγδα Αδαμοπούλου, ο Βασίλης Ρίσβας, η Μαρία Παπαλάμπρου και η Δήμητρα Παπαδήμα.

Στην παράσταση παίζουν επίσης οι: Νέστορας Κοψιδάς, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ, Αναστάσης Γεωργούλας, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου, Νίκος Ιατρού.