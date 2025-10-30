«Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα

Πρωταγωνιστούν οι Ν.Ψαρράς, Δ. Παπανικολάου, Μ. Βακούσης, Γ. Μποστατζόγλου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.10.25 , 17:09 Γιάννης Πλούταρχος και Κατερίνα μάγεψαν τη Θεσσαλονίκη!
30.10.25 , 17:06 Μπριζίτ Μακρόν: «Ρωτούσαν τα εγγόνια της για το φύλο της γιαγιάς τους»
30.10.25 , 16:36 40.000 δωρεάν εισιτήρια σε νέους για να γνωρίσουν την Ευρώπη
30.10.25 , 16:19 Τροχαίο Νέα Κίος: Απόφαση σταθμός για την καταδίκη συνοδηγού αυτοκινήτου
30.10.25 , 15:56 «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»: Οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα
30.10.25 , 15:54 ΔΕΔΔΗΕ: Στη Nova το μεγαλύτερο έργο μαζικής διασύνδεσης έξυπνων μετρητών
30.10.25 , 15:43 Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεκίνησε και πάλι να χορεύει latin
30.10.25 , 15:35 Γυναικοκτονία Βόλος: «Η κόρη της αδελφής μου είναι με το μέρος του πατέρα»
30.10.25 , 15:12 Μαρούσι: Τι Αποκαλύπτει Η Μητέρα Του 23χρονου Που Δολοφόνησαν Έξω Από Κλαμπ
30.10.25 , 15:05 Θεσσαλονίκη: Τον Χτύπησαν Με Σιδηρολοστό Στο Κεφάλι Στη Νέα Παραλία
30.10.25 , 15:05 Ιωάννης Παπαζήσης: «Για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον γιο μου»
30.10.25 , 14:53 «Μετά τη δικαστική διαμάχη έχει στενέψει πάρα πολύ ο κύκλος μου»
30.10.25 , 14:52 Μοιραράκη: «Μεγάλωσα ορφανή από 6 ετών- Δεν είχα παπούτσια να φορέσω»
30.10.25 , 14:50 Φοινικούντα: Νέα στοιχεία για το λευκό όχημα που βρέθηκε κοντά στο κάμπινγκ
30.10.25 , 14:46 H αναφορά του Λουτσέσκου σε Μύθου και Μπέρδο
Καινούργιου: «Διανύω μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο της ζωής μου»
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Έλενα Κρεμλίδου: Ξέσπασε σε λυγμούς όταν άκουσε την απόφαση του δικαστηρίου
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Χρήστος Μάστορας: Μας δείχνει τη μητέρα του!
Μπέσσυ Αργυράκη: Μας ξεναγεί στο σπίτι της στη Γλυφάδα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
«Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ»: Tι είπαν οι ηθοποιοί που πήγαν στην πρεμιέρα της παράστασης/ βίντεο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πρεμιέρα στο θέατρο Άνεσις έκανε η θεατρική παράσταση  «Η Τελευταία Έξοδος – Ρίτα Χέιγουορθ» του Stephen King σε θεατρική διασκευή των Owen O’ Neill & Dave Johns και σκηνοθεσία των Δημήτρη και Ορέστη Σταυρόπουλου.

Επίσημη πρεμιέρα «Τελευταία Έξοδος-Ρίτα Χέιγουορθ»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Επίσημη πρεμιέρα «Τελευταία Έξοδος-Ρίτα Χέιγουορθ»/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ο Νίκος Ψαρράς, ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Μάνος Βακούσης, ο Γιάννης Μποστατζόγλου μαζί με μια ομάδα καταξιωμένων ηθοποιών και πλήθος συναδέλφων τους ήταν εκεί να τους απολαύσουν. 

Νίκος Ψαρράς- Ελένη Καρακούλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νίκος Ψαρράς- Ελένη Καρακούλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Ανάμεσά τους: η σύζυγος του Νίκου Ψαρρά Ελένη Καρακούλη, η Θέμις Μπαζάκα, η Κατερίνα Λέχου, η Κατερίνα Διδασκάλου, η Μαρίνα Ασλάνογλου, η Μαρίνα Καλογήρου, ο Νικόλας Χαλκιαδάκης, η Καλλιόπη Χάσκα, η Μαριάννα Πολυχρονίδη,η Σμαράγδα Αδαμοπούλου, ο Βασίλης Ρίσβας, η Μαρία Παπαλάμπρου και η Δήμητρα Παπαδήμα.

Θέμις Μπαζάκα-Κατερίνα Λέχου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Θέμις Μπαζάκα-Κατερίνα Λέχου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νίκος Ψαρράς- Ελένη Καρακούλη - Κατερίνα Διδασκάλου- Μαρίνα Ασλάνογλου- Βασίλης Μηλιώνης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νίκος Ψαρράς- Ελένη Καρακούλη - Κατερίνα Διδασκάλου- Μαρίνα Ασλάνογλου- Βασίλης Μηλιώνης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Δημήτρης Παπανικολάου- Μαρίνα Καλογήρου- Νίκος Ψαρράς- Ελένη Καρακούλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Δημήτρης Παπανικολάου- Μαρίνα Καλογήρου- Νίκος Ψαρράς- Ελένη Καρακούλη/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νικόλας Χαλκιαδάκης-Καλλιόπη Χάσκα-Βασίλης Μηλιώνης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Νικόλας Χαλκιαδάκης-Καλλιόπη Χάσκα-Βασίλης Μηλιώνης/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαριάννα Πολυχρονίδη- Κρις Ραντάνοφ- Σμαράγδα Αδαμοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μαριάννα Πολυχρονίδη- Κρις Ραντάνοφ- Σμαράγδα Αδαμοπούλου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κατερίνα Λέχου- Μάνος Βακούσης- Βασίλης Ρίσβας- Δήμητρα Σακαλή- Γιώργος Ρούφας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Κατερίνα Λέχου- Μάνος Βακούσης- Βασίλης Ρίσβας- Δήμητρα Σακαλή- Γιώργος Ρούφας/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάνος Βακούσης- Μαρία Παπαλάμπρου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Μάνος Βακούσης- Μαρία Παπαλάμπρου/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

 Δήμητρα Παπαδήμα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Δήμητρα Παπαδήμα/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στην παράσταση παίζουν επίσης οι: Νέστορας Κοψιδάς, Γιώργος Ρούφας, Κρις Ραντάνοφ, Αναστάσης Γεωργούλας, Βασίλης Μπεσίρης, Αντώνης Χρήστου, Νίκος Ιατρού. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΡΕΜΙΕΡΑ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top