Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεκίνησε και πάλι να χορεύει latin

Η ταλαντούχα ηθοποιός βρήκε ξανά χρόνο για το αγαπημένο της hobby

30.10.25 , 15:43 Κλέλια Ανδριολάτου: Ξεκίνησε και πάλι να χορεύει latin
Η Κλέλια Ανδριολάτου είναι γνωστή για το ταλέντο της στην υποκριτική αλλά και για τη θετική της ενέργεια, που μεταδίδει τόσο μέσα από τους ρόλους της όσο και μέσα από τα social media.

Αυτή τη φορά, η όμορφη ηθοποιός μοιράστηκε με τους followers της μια ακόμα πλευρά της ζωής της — την αγάπη της για τον χορό latin.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλέλια δημοσίευσε ένα βίντεο από το μάθημα rumba που έκανε, αποδεικνύοντας πως, παρά το φορτωμένο επαγγελματικό της πρόγραμμα, βρίσκει πάντα χρόνο για όσα την κάνουν να νιώθει καλά.

Η Κλέλια Ανδριολάτου δεν είναι λίγες οι φορές που έχει μιλήσει για τη σημασία της ισορροπίας στη ζωή και για το πόσο σημαντικό είναι να αφιερώνει κανείς χρόνο στον εαυτό του. Ο χορός, όπως φαίνεται, είναι ένας τρόπος για εκείνη να εκφράζεται, να αποφορτίζεται και να γεμίζει ενέργεια.

Με το ταλέντο, τη φυσική της γοητεία και τη θετική της διάθεση, η Κλέλια Ανδριολάτου αποδεικνύει πως ξέρει να ισορροπεί ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή — και πως ο χορός παραμένει μια από τις πιο όμορφες συνήθειές της.

ΚΛΕΛΙΑ ΑΝΔΡΙΟΛΑΤΟΥ
