Σταματίνα Τσιμτσιλή για Δέσποινα Βανδή: «Έχει επιλέξει να είναι σιωπηλή»

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στη σχέση της Δέσποινας Βανδή και του Βασίλη Μπισμπίκη, με αφορμή τις τρυφερές φωτογραφίες του ζευγαριού που είδαν πρόσφατα το φως της δημοσιότητας.

Οι δυο τους φαίνονται πιο ερωτευμένοι από ποτέ, παρά τις φήμες που κατά καιρούς έχουν κυκλοφορήσει για κρίση στη σχέση τους.

Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή της, σχολίασε τον τρόπο με τον οποίο η δημοφιλής τραγουδίστρια αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα, ειδικά μετά τα γεγονότα που απασχόλησαν τα media — όπως το τροχαίο ατύχημα του Βασίλη Μπισμπίκη στη Φιλοθέη.

«Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή απέδειξαν ότι είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ. Γενικά ο ένας στηρίζει τον άλλον. Μπορεί στο προσκήνιο η Δέσποινα να έχει επιλέξει να είναι πιο σιωπηλή και να αφήσει τον χρόνο – που είναι ο καλύτερος γιατρός – να περάσει, ώστε να ηρεμήσει λίγο όλο αυτό το θέμα», είπε χαρακτηριστικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η Δέσποινα Βανδή κι ο Βασίλης Μπισμπίκης πιο ερωτευμένοι και δεμένοι από ποτέ! / Φωτογραφία Instagram

Πράγματι, το τελευταίο διάστημα, η Δέσποινα Βανδή αποφεύγει να κάνει δημόσιες δηλώσεις ή να σχολιάζει δημοσιεύματα γύρω από τη σχέση της. Αντίθετα, αφήνει τις πράξεις και τις κοινές της εμφανίσεις με τον Βασίλη Μπισμπίκη να «μιλούν» από μόνες τους.

Οι τρυφερές ευχές που αντάλλαξαν πρόσφατα στα social media, αλλά και το ρομαντικό ταξίδι τους στη Ρώμη για τα γενέθλια του ηθοποιού, ήταν μια ξεκάθαρη απάντηση σε όσους μίλησαν για χωρισμό.

Το αγαπημένο ζευγάρι φαίνεται να παραμένει ενωμένο και πιο δυνατό από ποτέ, με τη Δέσποινα Βανδή να επιλέγει τη σιωπή και την αξιοπρέπεια απέναντι σε κάθε είδους φημολογία.