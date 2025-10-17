Οδηγώντας το MINI Cooper Cabrio S στην Αγγλία

Μια μοναδική εμπειρία με την οροφή ανοιχτή

Οδηγώντας το MINI Cooper Cabrio S στην Αγγλία
«Always Open» – σύμφωνα με το μότο που εκφράζει εύστοχα τη φιλοσοφία του μοντέλου – ακόμα και όταν ο καιρός στις παραλιακές πόλεις της νότιας Αγγλίας, μεταξύ Portsmouth και Dover, είναι περισσότερο βρετανικός παρά ηλιόλουστος. Στο MINI Cooper Cabrio S , δεν είναι μόνο οι ηλιόλουστες μέρες προϋπόθεση για μία απολαυστική open-top οδήγηση.

Οδηγώντας το MINI Cooper Cabrio S στην Αγγλία

Ο δίλιτρος βενζινοκινητήρας των 204 hp, που επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα, με μέγιστη ροπή 300 Nm, προσφέρει δυναμική απόδοση και σπορ ήχο

Οδηγώντας το MINI Cooper Cabrio S στην Αγγλία

Το Always Open Timer καταμετρά τον χρόνο οδήγησης με την οροφή ανοιχτή και σας ενθαρρύνει να βιώσετε την αίσθηση της ελευθερίας και την άμεση επαφή με το περιβάλλον. Η πλήρως ηλεκτρική οροφή ανοίγει σε μόλις 18 δευτερόλεπτα. Η ακριβής αίσθηση του τιμονιού και ο ευέλικτος χειρισμός μεταμορφώνουν την κάθε στροφή σε συναρπαστική εμπειρία.

 

 

