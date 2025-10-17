Οδηγώντας το MINI Cooper Cabrio S στην Αγγλία

«Always Open» – σύμφωνα με το μότο που εκφράζει εύστοχα τη φιλοσοφία του μοντέλου – ακόμα και όταν ο καιρός στις παραλιακές πόλεις της νότιας Αγγλίας, μεταξύ Portsmouth και Dover, είναι περισσότερο βρετανικός παρά ηλιόλουστος. Στο MINI Cooper Cabrio S , δεν είναι μόνο οι ηλιόλουστες μέρες προϋπόθεση για μία απολαυστική open-top οδήγηση.

Ο δίλιτρος βενζινοκινητήρας των 204 hp, που επιταχύνει από 0 σε 100 km/h σε 6,9 δευτερόλεπτα, με μέγιστη ροπή 300 Nm, προσφέρει δυναμική απόδοση και σπορ ήχο

Το Always Open Timer καταμετρά τον χρόνο οδήγησης με την οροφή ανοιχτή και σας ενθαρρύνει να βιώσετε την αίσθηση της ελευθερίας και την άμεση επαφή με το περιβάλλον. Η πλήρως ηλεκτρική οροφή ανοίγει σε μόλις 18 δευτερόλεπτα. Η ακριβής αίσθηση του τιμονιού και ο ευέλικτος χειρισμός μεταμορφώνουν την κάθε στροφή σε συναρπαστική εμπειρία.