Τα τελευταία 10 χλμ. του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος

Του Αγίου Ανδρέα θα παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα τελευταία 10 χλμ. στον Αυτοκινητόδρομο Πάτρας – Πύργος, δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε, σήμερα, στο εργοτάξιο του τμήματος του αυτοκινητόδρομου Μιντιλόγλι – Αλισσός, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών Δημήτρη Αναγνώπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ολυμπίας Οδού Α.Ε. Παναγιώτη Παπανικόλα.

Μετά την επιθεώρηση των εργασιών, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε:

«Αυτή τη στιγμή απασχολούνται περισσότεροι από 410 εργαζόμενοι και οι εργασίες προχωρούν με πολύ υψηλό ρυθμό. Στόχος μας είναι του Αγίου Ανδρέα να παραδοθούν στην κυκλοφορία και τα 10 χιλιόμετρα που υπολείπονται, ώστε να έχουμε έναν ασφαλή και άνετο αυτοκινητόδρομο που θα συνδέει την Ελευσίνα, την Κόρινθο, την Πάτρα και τον Πύργο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι - καιρού επιτρέποντος - θα επιτύχουμε αυτόν τον στόχο, να παραδώσουμε το σύνολο του αυτοκινητόδρομου στις 30 Νοεμβρίου. Ζητούμε, έως τότε, την κατανόηση των κατοίκων της Πάτρας, οι οποίοι υφίστανται μια ταλαιπωρία εξαιτίας του αποκλεισμού της κυκλοφορίας στην παράκαμψη».