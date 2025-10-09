Alfa Romeo Tonale: Τώρα είναι πιο εύκολο να την αποκτήσετε

Με νέες προωθητικές ενέργειες που σημαίνουν όφελος έως €4.500, η Alfa Romeo Tonale έχει πιο ανταγωνιστικές τιμές από ποτέ και είναι ετοιμοπαράδοτη.Η πολύ πλούσια εξοπλισμένη έκδοση Hybrid 160 VGT ξεκινάει από €36.900 (όφελος €1.000), ενώ η τετρακίνητη PHEV Q4 Sprint των 280 HP από €47.135 (όφελος €4.500).

Να σημειωθεί ότι η Tonale PHEV Q4 Sprint ως εταιρικό αυτοκίνητο έχει μηδενικό φόρο χρήσης, ενώ το πολύ εξελιγμένο υβριδικό σύστημα συνδυάζει τις υψηλές επιδόσεις με τη χαμηλή κατανάλωση και προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική κίνηση για έως 82 km.



Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει πρακτικά τα πάντα σε επίπεδο άνεσης, ασφάλειας και ψηφιακής τεχνολογίας: Μεταξύ άλλων υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3”, infotainment με οθόνη 10,25”, Android Auto/Apple CarPlay και σύστημα πλοήγησης, εμπρός-πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος και κάμερα οπισθοπορείας, αυτόματος διζωνικός κλιματισμός με αισθητήρα ποιότητας του αέρα και βάση ασύρματη φόρτισης κινητού.



Υπάρχει και το ακόμα πλουσιότερο επίπεδο εξοπλισμού Veloce, με €42.900 για την Tonale Hybrid 160 VGT (όφελος €1.600) και με €54.500 την PHEV Q4 (όφελος €4.500). Επιπλέον της Sprint διαθέτει ζάντες 19”, ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενα αμορτισέρ, ενεργούς προβολείς Full LED Matrix, δερμάτινα ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, κόκκινες δαγκάνες φρένων και χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων στην κολόνα του τιμονιού.

