Nissan Skills Academy: Πρακτική μαθητών σε εργοστάσιο αυτοκινήτων

Οι πρώτοι μαθητές της νέας Nissan Skills Academy ξεκίνησαν επίσημα την πρακτική τους στο εργοστάσιο του Sunderland, έπειτα από την επιτυχή ολοκλήρωση ενός προγράμματος δύο ετών που συνδυάζει τη θεωρία της αίθουσας διδασκαλίας με την πράξη ενός υπερσύγχρονου εργοστασίου.

Η ομάδα των 12 μαθητών παρακολούθησε το πρόγραμμα Level Two Engineering στο City Campus του Sunderland College, όπου εκπαιδεύτηκαν σε τεχνικές δεξιότητες παραγωγής μέσα από το πρόγραμμα του κολλεγίου και την καθοδήγηση των ομάδων διδασκαλίας της Nissan. Οι μαθητές από το St Wilfrid’s R.C. College, απέκτησαν όλοι την πιστοποίηση, ενώ πέντε από αυτούς ξεκίνησαν άμεσα την πρακτική τους στη Nissan. Οι υπόλοιποι θα προχωρήσουν είτε σε προγράμματα πανεπιστημιακής προετοιμασίας είτε σε επαγγελματικά προγράμματα στον κλάδο του Engineering.



Η Nissan Skills Academy προετοιμάζεται να υποδεχθεί την τρίτη ομάδα 10 μαθητών, ενώ υποστηρίζει και τη δεύτερη ομάδα στην τελική τους χρονιά σπουδών. Η Nissan Skills Academy αποτελεί συνέχεια του Nissan Skills Foundation, που λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία και έχει στόχο να καλλιεργήσει το ενδιαφέρον των παιδιών ηλικίας 9–16 ετών για τις επιστήμες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) και την καινοτομία στην αυτοκινητοβιομηχανία. Φέτος, η Nissan ανακοίνωσε την επέκταση του προγράμματος, διπλασιάζοντας τον αριθμό των συμμετεχόντων ώστε να φτάνει έως και 16.000 νέους μαθητές ετησίως.