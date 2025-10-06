12ο Φθινοπωρινό Ράλλυ:Τι έγινε στον συναρπαστικό αγώνα 

Επικρατώντας και στις επτά ειδικές διαδρομές του 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου - Χρήστος Κουζιώνης κατέκτησαν τη νίκη στον τρίτο γύρο του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Χώματος.

Ο αγώνας εκτυλίχθηκε με κέντρο την παραλιακή πόλη της Ιτέας, με τα 43 πληρώματα που εκκίνησαν, να ρίχνονται στη μάχη με το χρονόμετρο σε γνωστές ακροπολικές ειδικές διαδρομές.Τέθηκαν επικεφαλής από την πρώτη ειδική διαδρομή του αγώνα και με σύμμαχο την εμπειρία τους, οι Ιωάννης Παπαδημητρίου-Χρήστος Κουζιώνης πέτυχαν μια εύκολη νίκη. Το πλήρωμα του Skoda Fabia RS Rally2 αν και κατάφερε να χτίσει σημαντική διαφορά από το πρώτο σκέλος του αγώνα, δεν άφησε το πόδι από το γκάζι, πετυχαίνοντας την ταχύτερη επίδοση σε όλες τις διαδρομές του myKTEO 12ου Φθινοπωρινού Ράλλυ.



Διοργανωτής ήταν το Αγωνιστικό Σωματείο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Α.Σ.Μ.Α.), έχοντας την πολύτιμη στήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δελφών. Χορηγός ονομασίας ήταν και φέτος το Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση). Χορηγοί του αγώνα ήταν η εταιρεία εμπορίας πετρελαιοειδών, Coral AE, η εταιρεία λιπαντικών Cyclon, η ναυτιλιακή εταιρεία Seajets, ο επίσημος διανομέας Peugeot, Opel και MG, Gallo S.A., η εταιρεία που δραστηριοποιείται κυρίως στον τομέα και στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, Clevermedia και η Racing Star που ειδικεύεται στον αγωνιστικό εξοπλισμό. Χορηγός επικοινωνίας ήταν το περιοδικό 4Τροχοί.