Ford Ranger Raptor: Βίντεο με το πολυσυζητημένο «θηρίο»

Στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ελάχιστες είναι οι δυναστείες που έχουν το κύρος της οικογένειας Sainz. Ο Carlos Sainz Sr αποτελεί έναν από τους κορυφαίους οδηγούς όλων των εποχών: δύο φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο WRC, πρώην οδηγός της Ford με το θρυλικό Focus WRC, αλλά και τέσσερις φορές νικητής του Dakar Rally.

O Ισπανός συνεχίζει την καριέρα του στο πιο σκληρό και απαιτητικό αγώνα rally-raid του πλανήτη πίσω από το τιμόνι του θηριώδους Raptor T1+, ως μέλος της εργοστασιακής ομάδας της Ford Racing, η οποία συμμετέχει στον αγώνα με τέσσερα αυτοκίνητα. Από τη μεριά του, ο γιος του, Carlos Sainz Jr, είναι γνωστός για την εντυπωσιακή καριέρα του στη Formula 1, στην οποία αποδεικνύει από φέτος το απαράμιλλο οδηγικό ταλέντο του με την ομάδα Atlassian Williams F1.



Τον περασμένο μήνα στη Σαραγόσα της Ισπανίας, στην τελική δοκιμή του Ford Raptor T1+ πριν από το Rallye du Maroc 2025 και το Dakar Rally 2026, ο Carlos Sainz Sr είχε δίπλα του έναν ξεχωριστό φιλοξενούμενο, ο οποίος πήρε τη θέση που συνήθως ανήκει στον έμπειρο Lucas Cruz. Ήταν σίγουρα μια μοναδική εμπειρία που δύσκολα θα ξεχαστεί.