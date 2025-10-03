Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του

Δείτε την τεχνολογία φωτισμού νέας γενιάς για μέγιστη ασφάλεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.10.25 , 09:48 Παντρεύτηκε η πιο ροκ νύφη: Γνωστή τραγουδίστρια είπε το “ναι”
03.10.25 , 09:34 Ταξίδι στο εξωτερικό με τα παιδιά σας - Προτάσεις για κάθε ηλικία
03.10.25 , 09:29 Tips για το πώς να αγαπήσεις ξανά τη δουλειά σου
03.10.25 , 09:28 Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του
03.10.25 , 09:22 Απόστολος Γκλέτσος: «Τώρα στα 60 μου έχω ερωτευτεί, είναι αλήθεια»
03.10.25 , 09:09 Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας- Αισθάνθηκε αδιαθεσία
03.10.25 , 09:03 Κώστας Χατζηχρήστος: Η αδυναμία στις γυναίκες και ο αλκοολισμός
03.10.25 , 08:56 Καιρός: Επιμένει η κακοκαιρία – Ήχησε το 112 σε Μακεδονία, Θράκη
03.10.25 , 08:43 Ελένη Βαΐτσου: Ανέβασε τη θερμοκρασία με topless φωτογραφίες της
03.10.25 , 08:41 Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
03.10.25 , 08:22 4+1 πέτρινα χωριά στην Ελλάδα - Οι απόλυτοι προορισμοί
03.10.25 , 08:05 Η Ελένη Φουρέιρα «το ’κανε το θαύμα της» στο TikTok – Έγινε… Πέγκυ Καρρά!
03.10.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 3 Οκτωβρίου
02.10.25 , 23:48 Τατιάνα Στεφανίδου: Η νέα εκπομπή του ΣΚΑΪ και η αλλαγή στη δική της
02.10.25 , 23:33 Ρομά Έκλεψαν Μέχρι Και Τη Μασέλα Ηλικιωμένης
Γενιά Ζ: 4+1 λόγοι που απολύονται λίγο μετά την πρόσληψη
Άρτα: H προφητική ανάρτηση της 28χρονης εγκύου που «έσβησε» στο νοσοκομείο
Robbie Williams: Οι celebs που βρέθηκαν στη συναυλία του στο Καλλιμάρμαρο
Βασίλης Μπισμπίκης: Η παρατηρητικότητα ενός μαθητή οδήγησε στον ηθοποιό
Άγριος καβγάς λίγο πριν τον γάμο - Στα κρατητήρια γαμπρός και κουμπάρος
Ο Πάνος Ρούτσι μεταφέρθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας- Αισθάνθηκε αδιαθεσία
«Το Ελληνικό Σινεμά Τραγουδά»: Ποιοι απόλαυσαν τη βραδιά στο Ηρώδειο
Ελένη Ράντου - Το ξέσπασμά της για το τροχαίο Μπισμπίκη: «Σιχάθηκα!»
Κώστας Χατζηχρήστος: Η αδυναμία στις γυναίκες και ο αλκοολισμός
Κατερίνα Καινούργιου: «Χτυπάει το τηλέφωνο του άντρα μου, γιατί…»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Tο νέο Audi Q3 φέρνει στην compact premium κατηγορία μια καινοτομία που αλλάζει τους κανόνες: τον πιο προηγμένο ψηφιακό φωτισμό που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε SUV αυτού του μεγέθους. Οι Digital Matrix LED προβολείς και τα Digital OLED πίσω φώτα δεν φωτίζουν απλώς τον δρόμο – επικοινωνούν, προειδοποιούν και προστατεύουν.

Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του

Φως που βλέπει πιο μακριά – Digital Matrix LED

Οι προβολείς Digital Matrix LED λειτουργούν με χιλιάδες micro-LEDs υψηλής πυκνότητας, προσφέροντας φωτεινότητα και αντίθεση επιπέδου ανώτερων κατηγοριών. Η εμβέλειά τους φτάνει έως 350–380 μέτρα στη μεγάλη σκάλα– όσο σχεδόν τέσσερα γήπεδα ποδοσφαίρου – ενώ στη μικρή σκάλα η δέσμη παραμένει ισχυρή και ομοιογενής έως τα 90 μέτρα. Έτσι, η νυχτερινή οδήγηση γίνεται πιο ξεκούραστη, πιο ασφαλής και πιο εντυπωσιακή.

Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του

Λειτουργίες όπως το Lane light & Orientation light χαράζουν φωτεινές λωρίδες στο οδόστρωμα, βοηθώντας τον οδηγό να παραμένει προσανατολισμένος ακόμη και σε σκοτεινούς αυτοκινητόδρομους ή σε συνθήκες κακοκαιρίας. Η οπτική ειδοποίηση Lane Change Assist ενεργοποιείται στο όριο της φωτεινής δέσμης όταν ανιχνευθεί όχημα στο τυφλό σημείο, δίνοντας ένα ξεκάθαρο προειδοποιητικό μήνυμα χωρίς να αποσπά την προσοχή. Το σύμβολο «νιφάδας» προβάλλεται για να προειδοποιήσει για παγετό ή ολισθηρότητα στο οδόστρωμα, ώστε ο οδηγός να προσαρμόσει έγκαιρα την ταχύτητά του. Συνδυαστικά, οι λειτουργίες αυτές μετατρέπουν τον φωτισμό σε έναν «ψηφιακό συνοδηγό» που καθοδηγεί, προστατεύει και προειδοποιεί με ακρίβεια, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή.

Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του

Digital OLED – πίσω φώτα με νοημοσύνη

Στο πίσω μέρος, οι Digital OLED μονάδες δημιουργούν μια ομοιογενή φωτεινή υπογραφή με εξαιρετική καθαρότητα και δυναμικά μοτίβα φωτισμού που προσαρμόζονται στο προφίλ οδήγησης. Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στο αισθητικό αποτέλεσμα· ενσωματώνει λειτουργίες που βελτιώνουν ενεργά την ασφάλεια.

Όταν ένα όχημα πλησιάσει επικίνδυνα, τα φώτα αυξάνουν αυτόματα την έντασή τους, λειτουργώντας σαν ένα «έξυπνο stop» που προειδοποιεί με σαφήνεια τον οδηγό που ακολουθεί για τον κίνδυνο σύγκρουσης. Παράλληλα, οι ψηφιακές υπογραφές φωτός γίνονται αντιληπτές από διαφορετικές γωνίες και αποστάσεις, μειώνοντας τον κίνδυνο το Q3 να μην είναι επαρκώς ορατό σε δύσκολες συνθήκες, όπως η ομίχλη ή η έντονη βροχή.

Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του

Σε περίπτωση έκτακτης πέδησης, οι μονάδες OLED στα πίσω φώτα ενεργοποιούν εντονότερα και ταχύτερα οπτικά σήματα, εφιστώντας την προσοχή των οδηγών που ακολουθούν. Το αποτέλεσμα είναι ένα σύστημα φωτισμού που δεν συνοδεύει απλώς την αισθητική της Audi, αλλά λειτουργεί ως ενεργητική ασπίδα προστασίας για τον οδηγό, τους επιβάτες και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.

Ασφάλεια με ευρωπαϊκή διάσταση

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νυχτερινή οδήγηση αναγνωρίζεται ως κρίσιμος παράγοντας κινδύνου. Η Ετήσια Στατιστική Έκθεση Οδικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2025) δείχνει ότι το 53 % των θανατηφόρων ατυχημάτων συμβαίνει σε αγροτικούς δρόμους, με συχνά ανεπαρκή φωτισμό¹. Παράλληλα, η θεματική έκθεση για τα κύρια αίτια θανατηφόρων συγκρούσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταγράφει ότι η κακή ορατότητα επιβαρύνει σημαντικά τον κίνδυνο.

Νέο Audi Q3: Πόσο ρόλο παίζουν στην ασφάλεια τα νέα φώτα του

Με το νέο Q3, η Audi αποδεικνύει ότι η τεχνολογία φωτισμού δεν είναι απλώς σχεδιαστικό ατού· είναι καίριο εργαλείο πρόληψης και προστασίας – απόλυτα ευθυγραμμισμένο με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
AUDI
 |
AUDI Q3 2025
 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top