Renault Austral: Με προηγμένη υβριδική τεχνολογία -Τιμές  

Το Renault Austral συμπληρώνει το υβριδικό σκέλος της γκάμας της Renault σε ό,τι αφορά την επιθετική της πολιτική στα segments C και D, όπως αυτή εκφράζεται με το στρατηγικό πλάνο Renaulution.Το νέο Renault Austral έχει εκσυγχρονιστεί πλήρως, γεγονός που γίνεται αντιληπτό από το εντελώς ανασχεδιασμένο μπροστινό του μέρος.

Η φωτιστική υπογραφή του νέου Renault Austral είναι μοναδική, τόσο τη μέρα όσο και τη νύχτα, με νέα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα και τα φώτα ημέρας (DRL) σε σχήμα μισού διαμαντιού και προβολείς διαθέτουν στάνταρ τεχνολογία Adaptive LED Vision.

Τα στοιχεία της νέας σχεδιαστικής γλώσσας της Renault είναι ορατά στα περισσότερα χαρακτηριστικά του αμαξώματος, δίνοντάς του μια συνολική εμφάνιση που δηλώνει εμφατικά τη συγγένειά του με τα υπόλοιπα υβριδικά μοντέλα του segment C και D, όπως είναι το Rafale.

Για πρώτη φορά στη γκάμα, το νέο Renault Austral εφοδιάζεται με σύστημα αναγνώρισης οδηγού, που χρησιμοποιεί κάμερα τοποθετημένη στην εμπρός αριστερή κολόνα (A-pillar). Όταν ο οδηγός μπαίνει στο αυτοκίνητο, το σύστημα έχει τη δυνατότητα να ενεργοποιήσει αυτόματα τις παρακάτω επιλογές εξατομίκευσης: μενού αρχικής οθόνης, προτιμήσεις ραδιοφωνικών σταθμών και επιλογές πολυμέσων, θέση οδήγησης (ηλεκτροκίνητη ρύθμιση για το κάθισμα του οδηγού και τους πλαϊνούς καθρέφτες) και εφαρμογές Google μέσω του συστήματος OpenR link. Η κάμερα σκανάρει το πρόσωπο του οδηγού κάθε φορά που ανοίγει την πόρτα του.

Η διπλή οθόνη του συστήματος OpenR περιλαμβάνει μία οθόνη 12’’ για τον πίνακα οργάνων και μία οθόνη 9 ή 12,3 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων, ανάλογα την έκδοση. Μαζί με την οθόνη 9.3’’ του συστήματος HUD (head-up display), η συνολική επιφάνεια των ψηφιακών οθονών φτάνει τα 1.000 εκ., που ισοδυναμεί με την επιφάνεια τριών touch-screen tablets.Εκτός από τη βελτιωμένη συνδεσιμότητα Bluetooth, Carplay και Android Auto, το σύστημα πολυμέσων διαθέτει νέα γραφικά και μια μελωδία καλωσορίσματος που εξελίχθηκε σε συνεργασία με τον Jean-Michel Jarre.Η εφαρμογή Google Maps, ενημερώνεται τακτικά

Το νέο Renault Austral είναι μοναδικό στο segment C, καθώς διαθέτει ασύμμετρα αναδιπλούμενο (60:40) πίσω κάθισμα, με δυνατότητα μετακίνησης εμπρός-πίσω σε διαδρομή πάνω από 16εκ. και ρύθμιση της κλίσης της πλάτης σε τρεις θέσεις (25°/27°/29°). Οι πίσω επιβάτες απολαμβάνουν χώρο για τα γόνατα έως και 27,4εκ. και πάνω από 90εκ. εσωτερικό ύψος, που αποδεικνύεται ιδανικό για τα μακρινά ταξίδια.Η ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα παρέχει εύκολη πρόσβαση στο χώρο των αποσκευών. Η χωρητικότητα του πορτμπαγκάζ ποικίλλει ανάλογα το κινητήριο σύνολο: από 555 μέχρι 1.761 λίτρα με το κινητήριο σύνολο Mild Hybrid των 160 ίππων (ανάλογα με τη διαμόρφωση του πίσω καθίσματος), και από 527 έως 1.736 λίτρα με το full hybrid E-Tech των 200 hp. Επιπλέον, στο πορτμπαγκάζ διατίθεται και πρίζα 12V.

Πάμε τώρα στα κινητήρια σύνολα του νέου Renault Austral.Η κινητήρια μονάδα Mild Hybrid των 160hp συνδυάζει έναν 4κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1.3λ. αμέσου ψεκασμού, με υποβοήθηση από έναν εναλλάκτη, μία μπαταρία ιόντων λιθίου 12V και ένα αυτόματο κιβώτιο τύπου CVT.

Ο full hybrid E-Tech 200hp κινητήρας συνδυάζεται με ένα αυτόματο, multi-mode, κιβώτιο. Το συγκεκριμένο κιβώτιο διαθέτει νέο λογισμικό, ώστε να έχει καλύτερη απόκριση, αλλά και να προσφέρει αδιάκοπη και χωρίς ‘κοψίματα’ επιτάχυνση στη φάση του kick-down. Το full hybrid E-Tech 200 hp κινητήριο σύνολο περιλαμβάνει έναν 3κύλινδρο turbo βενζινοκινητήρα 1,2λ. με απόδοση 130 hp (96 kW) και 205Nm ροπή, και δύο ηλεκτροκινητήρες:

⦁ ο κύριος ηλεκτροκινητήρας με ισχύ 50 kW (70hp και 205 Nm) ο οποίος τροφοδοτείται από μία μπαταρία ιόντων λιθίου 2 kWh/400V. Ο συγκεκριμένος χρησιμοποιείται για την ηλεκτρική κίνηση του οχήματος.

⦁ ο δευτερεύων ηλεκτροκινητήρας ή αλλιώς υψηλής τάσεως γεννήτρια (high-voltage starter generator/HSG) αποδίδει 25 hp και 50 Nm ροπής. Ο ηλεκτροκινητήρας αυτός χρησιμοποιείται για την εκκίνηση του κινητήρα εσωτερικής καύσεως και διαχειρίζεται επίσης και τις αλλαγές των ταχυτήτων.



Καλύπτοντας από τώρα τις αυστηρές προδιαγραφές του μελλοντικού προτύπου εκπομπών ρύπων Euro 6 E bis, το full hybrid E-Tech 200 hp κινητήριο σύνολο, επιτυγχάνει τιμές κατανάλωσης σε συνδυασμένο κύκλο WLTP, που δεν ξεπερνούν τα 4,7 λίτρα/100 km (και εκπομπές CO² στα 106g/ km.Χάρη στις γρήγορες αλλαγές ταχυτήτων και την έξυπνη διαχείριση, το αυτόματο κιβώτιο χαρίζει στο αυτοκίνητο εξαιρετικές τιμές επιτάχυνσης από στάση (0-100 km/h σε 8,4 δευτερόλεπτα) και ρεπρίζ (80-120km/h σε 5,6 δευτερόλεπτα). Η αλλαγές ταχυτήτων είναι βελτιστοποιημένες ώστε να προσφέρει υψηλές επιδόσεις, χωρίς συμβιβασμό στην άνεση.

Τα νέα αμορτισέρ έχουν βελτιωμένες δυνατότητες απόσβεσης για καλύτερο κράτημα στο δρόμο. Μαζί με τις ζάντες diamond cut των 19 και 20 ιντσών, οι στάνταρ διαστάσεις των ελαστικών έχουν και αυτές αυξηθεί σε όλα τα επίπεδα εξοπλισμού. Ταυτόχρονα, το σύστημα Extended Grip είναι πλέον συμβατό με ελαστικά 18 (βασική έκδοση) και 20 ιντσών.

Με το 4Control Advanced νέας γενιάς, το νέο Renault Austral κινείται με περισσότερο δυναμισμό στον ανοιχτό δρόμο, όντας ταυτόχρονα και πιο ευέλικτο στην πόλη. Η μοναδική, για μοντέλο του segment C, λειτουργία, συνδυάζει την πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων με την τεχνολογία τετραδιεύθυνσης επιτυγχάνοντας εντυπωσιακή βελτίωση του επιπέδου οδηγικής ευχαρίστησης, της ασφάλειας, ενώ επιτυγχάνει και μικρότερο κύκλο στροφής. Η οδική συμπεριφορά είναι ταυτόχρονα διασκεδαστική και δυναμική, με καλύτερο έλεγχο στις στροφές ή στις αλλαγές πορείας.



Το πίσω σύστημα διεύθυνσης προοδευτικής λειτουργίας, βελτιστοποιεί τη θέση και των τεσσάρων τροχών. Προσφέροντας νέα επίπεδα ευστάθειας, ένας μηχανισμός στρέφει τους πίσω τροχούς ελάχιστα προς την ίδια κατεύθυνση με τους μπροστινούς τροχούς (έως και 1ο) στις υψηλές ταχύτητες, ή όταν στρίβετε με ταχύτητες άνω των 50 km/h. Σε χαμηλές ταχύτητες, οι πίσω τροχοί στρέφουν προς την αντίθετη κατεύθυνση έως και 5ο, εξασφαλίζοντας έτσι εξαιρετική ευελιξία, ιδιαίτερα κατά την οδήγηση στην πόλη.

Ο κύκλος στροφής μεταξύ πεζοδρομίων, με το 4Control Advanced είναι μόλις 10,1 μέτρα σε σύγκριση με τα 11,2 μέτρα για το κλασικό σύστημα διεύθυνσης μόνο στους εμπρός τροχούς.

32 συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS) με ενεργή υποβοήθηση οδηγού (Active Driver Assist), αυτόνομη οδήγηση level 2

Με το Active Driver Assist, το νέο Renault Austral έχει τη δυνατότητα να σκανάρει το δρόμο μπροστά από το αυτοκίνητο. Αυτή η λειτουργία συνδυάζει το προσαρμοζόμενο cruise control με την υποβοήθηση παραμονής στο μέσο της λωρίδας και τα δεδομένα γεω-εντοπισμού από συγκεκριμένους χάρτες.Ενσωματωμένο με το Active Driver Assist, είναι και το σύστημα αναγνώρισης πινακίδων οδικής σήμανσης με προειδοποίηση υπέρβασης ορίου ταχύτητας/OSP), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε μόνη της ή σε συνδυασμό με τον περιοριστή ταχύτητας ή το cruise control.

Η Renault και με το νέο Austral ακολουθεί επιθετική τιμολογιακή πολιτική με τις εκδόσεις και τις τιμές να διαμορφώνονται ως εξής: