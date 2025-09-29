BMW: Ποια μοντέλα αναβαθμίζει το φθινόπωρο του 2025

Δείτε τις αναβαθμίσεις

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.09.25 , 11:44 Βασίλης Μπισμπίκης: Με χειροπέδες έφτασε στην Ευελπίδων
29.09.25 , 11:43 Οι Encardia έρχονται στο Theatre of the NO
29.09.25 , 11:31 PEUGEOT 9X8: Πρωταγωνίστησαν στον «Αγώνα 6 Ωρών» στο Fuji
29.09.25 , 11:25 Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
29.09.25 , 11:24 Το μυστικό μακροζωίας της 117χρονης Μαρίας - Η τροφή που έτρωγε καθημερινά
29.09.25 , 11:23 Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
29.09.25 , 11:22 Σωκράτης Μάλαμας: Η ηλικία, τα τέσσερα παιδιά & ο έρωτας για τη σύζυγό του
29.09.25 , 11:11 Στη δημοσιότητα τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών για το 2022 & το 2023
29.09.25 , 11:04 Τροχαίο Μαρκόπουλο: Νεκρός 21χρονος - Ι.Χ. κατέληξε σε χαντάκι
29.09.25 , 10:45 24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
29.09.25 , 10:40 Το πόθεν έσχες του Μητσοτάκη: Τα εισοδήματα, οι καταθέσεις και τα ακίνητα
29.09.25 , 10:28 Η Σταχτοπούτα στο Θέατρο Αυλαία στον Πειραιά
29.09.25 , 10:19 Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
29.09.25 , 10:18 Τα Φαντάσματα: Σαρωτική πρεμιέρα και αποθέωση στο X!
29.09.25 , 10:15 Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Βασίλης Μπισμπίκης: Έφτασε στην Ευελπίδων - Δικάζεται για το τροχαίο
Καινούργιου - Κουτσουμπής: Η φωτογραφία μετά τις φήμες χωρισμού
Τα ζώδια που θα έχουν μεγάλες εντάσεις τον Οκτώβριο
Μπισμπίκης: Το βίντεο από το κρητικό γλέντι και το τηλεφώνημα στη Βανδή
Κατερίνα Καινούργιου: Μίλησε πρώτη φορά για τη σύλληψη του αδελφού της
Απεργία 1/10: Προβλήματα με τις πτήσεις – Τι να κάνετε αν έχετε εισιτήριο
Αύγυπτος: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο γαμπρός την ώρα που χόρευε
Ηγουμενίτσα: Βίντεο δείχνει την οδηγό να επιταχύνει & να σκοτώνει το παιδί
Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
BMW: Ποια μοντέλα αναβαθμίζει το φθινόπωρο του 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το φθινόπωρο του 2025 η τρέχουσα γκάμα μοντέλων της BMW ανανεώνεται με αναβαθμισμένα κινητήρια σύνολα, νέα χαρακτηριστικά και πρακτικές λεπτομέρειες. Τα entry-level μοντέλα στον κόσμο της BMW M – η BMW M240i xDrive Coupé όπως και οι αντίστοιχες εκδόσεις των Σειρών 3 και 4 – θα εξοπλίζονται στο εξής με πιο ισχυρούς και αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης. Οι BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 με προαιρετικά Προσαρμοζόμενα Φώτα LED θα περιλαμβάνουν πλέον και πίσω φώτα λέιζερ.

BMW: Ποια μοντέλα αναβαθμίζει το φθινόπωρο του 2025

Περισσότερη ισχύς, μειωμένη κατανάλωση για την BMW M240i xDrive Coupé και τα entry - level μοντέλα BMW M των Σειρών 3 και 4.

Το φθινόπωρο του 2025, τόσο η BMW M340i xDrive Sedan όσο και η BMW M340i xDrive Touring θα εξοπλίζονται με μια πιο ισχυρή έκδοση του εξακύλινδρου εν σειρά βενζινοκινητήρα 3,0 λίτρων. Η συνολική απόδοση φτάνει τώρα τα 288 kW/392 hp, με το ήπια υβριδικό σύστημα (mild hybrid) να προσθέτει 9 kW/12 hp. Η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 13 kW/18 hp σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και η μέγιστη ροπή αντίστοιχα κατά 40 Nm, φτάνοντας τα 540 Nm.

Η αυξημένη ισχύς χαρίζει ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις σε αυτά τα μοντέλα της Σειράς 3 και 4, μειώνοντας κατά 0,1 δευτερόλεπτα τον χρόνο επιτάχυνσης 0 - 100 km/h. Έτσι, η BMW M340i xDrive Sedan ολοκληρώνει το σπριντ σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα. Η BMW M240i xDrive Coupé ( διατίθεται επίσης με αυτόν τον πιο ισχυρό κινητήρα.

BMW: Ποια μοντέλα αναβαθμίζει το φθινόπωρο του 2025

 Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση καυσίμου της BMW M240i xDrive Coupé, για παράδειγμα, μειώνεται από 8,8–8,7 l/100 km σε 8,0 l/100 km (κατά το πρότυπο WLTP). Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν αντίστοιχα, από τις προηγούμενες τιμές 200–199 g/km σε 183 g/km (βλ. τον παρακάτω πίνακα για όλα τα στοιχεία κατανάλωσης και εκπομπών των νέων κινητήριων συνόλων).

Νέα εξωτερικά χρώματα για την BMW Σειρά 2 Gran Coupé, Προσαρμοζόμενοι προβολείς LED διατίθενται για περισσότερα μοντέλα της Σειράς 4, πρακτικό αξεσουάρ για την BMW Σειρά 5.Από το φθινόπωρο του 2025, ένας επιπλέον εξωτερικός χρωματισμός θα διατίθεται προαιρετικά για όλες τις εκδόσεις της BMW Σειρά 2 Gran Coupé με σχεδιασμό M Sport ή πακέτο M Sport. Το Cape York Green διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για πρώτη φορά σε συνδυασμό με τον εν λόγω εξοπλισμό.

BMW: Ποια μοντέλα αναβαθμίζει το φθινόπωρο του 2025

Οι προαιρετικοί Προσαρμοζόμενοι Προβολείς LED για τις BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 αποκτούν επίσης από μία σημαντική αναβάθμιση. Εκτός από τον ομοιόμορφο φωτισμό που προσφέρει σε κάθε είδους συνθήκες, το σύστημα αυτό προσφέρει και πίσω φώτα λέιζερ.

Βελτιώσεις υπηρεσιών του BMW Connected Drive.

Από το φθινόπωρο του 2025, ο Οδηγός Φόρτισης στην ενότητα «Εξερεύνηση» του My BMW app θα παρέχει χρήσιμη βοήθεια σε θέματα φόρτισης, π.χ. «Πώς φορτίζω;» ή «Πώς βελτιστοποιώ τη φόρτιση;». Έτσι, η εμπειρία φόρτισης γίνεται ακόμα πιο άνετη και αποδοτική.Η λειτουργία σχεδιασμού διαδρομής με γνώμονα τη φόρτιση που προσφέρει το σύστημα πλοήγησης BMW Maps για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον διαθέσιμη και σε μοντέλα BMW με Operating System 8 και 8.5 στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σιγκαπούρη.

Όλα τα νέα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα με την έναρξη παραγωγής τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2025.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
BMW
 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΑ
 |
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top