BMW: Ποια μοντέλα αναβαθμίζει το φθινόπωρο του 2025

Το φθινόπωρο του 2025 η τρέχουσα γκάμα μοντέλων της BMW ανανεώνεται με αναβαθμισμένα κινητήρια σύνολα, νέα χαρακτηριστικά και πρακτικές λεπτομέρειες. Τα entry-level μοντέλα στον κόσμο της BMW M – η BMW M240i xDrive Coupé όπως και οι αντίστοιχες εκδόσεις των Σειρών 3 και 4 – θα εξοπλίζονται στο εξής με πιο ισχυρούς και αποδοτικούς κινητήρες βενζίνης. Οι BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 με προαιρετικά Προσαρμοζόμενα Φώτα LED θα περιλαμβάνουν πλέον και πίσω φώτα λέιζερ.

Περισσότερη ισχύς, μειωμένη κατανάλωση για την BMW M240i xDrive Coupé και τα entry - level μοντέλα BMW M των Σειρών 3 και 4.

Το φθινόπωρο του 2025, τόσο η BMW M340i xDrive Sedan όσο και η BMW M340i xDrive Touring θα εξοπλίζονται με μια πιο ισχυρή έκδοση του εξακύλινδρου εν σειρά βενζινοκινητήρα 3,0 λίτρων. Η συνολική απόδοση φτάνει τώρα τα 288 kW/392 hp, με το ήπια υβριδικό σύστημα (mild hybrid) να προσθέτει 9 kW/12 hp. Η ισχύς έχει αυξηθεί κατά 13 kW/18 hp σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο και η μέγιστη ροπή αντίστοιχα κατά 40 Nm, φτάνοντας τα 540 Nm.

Η αυξημένη ισχύς χαρίζει ακόμα πιο δυναμικές επιδόσεις σε αυτά τα μοντέλα της Σειράς 3 και 4, μειώνοντας κατά 0,1 δευτερόλεπτα τον χρόνο επιτάχυνσης 0 - 100 km/h. Έτσι, η BMW M340i xDrive Sedan ολοκληρώνει το σπριντ σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα. Η BMW M240i xDrive Coupé ( διατίθεται επίσης με αυτόν τον πιο ισχυρό κινητήρα.

Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση καυσίμου της BMW M240i xDrive Coupé, για παράδειγμα, μειώνεται από 8,8–8,7 l/100 km σε 8,0 l/100 km (κατά το πρότυπο WLTP). Οι εκπομπές CO2 μειώθηκαν αντίστοιχα, από τις προηγούμενες τιμές 200–199 g/km σε 183 g/km (βλ. τον παρακάτω πίνακα για όλα τα στοιχεία κατανάλωσης και εκπομπών των νέων κινητήριων συνόλων).

Νέα εξωτερικά χρώματα για την BMW Σειρά 2 Gran Coupé, Προσαρμοζόμενοι προβολείς LED διατίθενται για περισσότερα μοντέλα της Σειράς 4, πρακτικό αξεσουάρ για την BMW Σειρά 5.Από το φθινόπωρο του 2025, ένας επιπλέον εξωτερικός χρωματισμός θα διατίθεται προαιρετικά για όλες τις εκδόσεις της BMW Σειρά 2 Gran Coupé με σχεδιασμό M Sport ή πακέτο M Sport. Το Cape York Green διατίθεται κατόπιν παραγγελίας για πρώτη φορά σε συνδυασμό με τον εν λόγω εξοπλισμό.

Οι προαιρετικοί Προσαρμοζόμενοι Προβολείς LED για τις BMW Σειρά 4 Gran Coupé και BMW i4 αποκτούν επίσης από μία σημαντική αναβάθμιση. Εκτός από τον ομοιόμορφο φωτισμό που προσφέρει σε κάθε είδους συνθήκες, το σύστημα αυτό προσφέρει και πίσω φώτα λέιζερ.

Βελτιώσεις υπηρεσιών του BMW Connected Drive.

Από το φθινόπωρο του 2025, ο Οδηγός Φόρτισης στην ενότητα «Εξερεύνηση» του My BMW app θα παρέχει χρήσιμη βοήθεια σε θέματα φόρτισης, π.χ. «Πώς φορτίζω;» ή «Πώς βελτιστοποιώ τη φόρτιση;». Έτσι, η εμπειρία φόρτισης γίνεται ακόμα πιο άνετη και αποδοτική.Η λειτουργία σχεδιασμού διαδρομής με γνώμονα τη φόρτιση που προσφέρει το σύστημα πλοήγησης BMW Maps για τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα είναι πλέον διαθέσιμη και σε μοντέλα BMW με Operating System 8 και 8.5 στη Βουλγαρία, την Κροατία, την Ελλάδα, τη Ρουμανία, τη Σερβία και τη Σιγκαπούρη.

Όλα τα νέα μοντέλα θα είναι διαθέσιμα με την έναρξη παραγωγής τον Νοέμβριο ή τον Δεκέμβριο του 2025.